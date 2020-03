1945 – Nacía Elis Regina, cantante brasileña, considerada una de las mayores representantes de la música local. Nacida en Porto Alegre, ya a los 11 años se destacó como cantante infantil en un programa radial y ya a los 15 grabaría su primer disco, y después del tercer trabajo, el reconocimiento a su capacidad sería nacional. Para 1974 editaría con Tom Jobim el álbum Elis & Tom, considerado uno de los mejores discos de bossa nova de todos los tiempos. A las 10 de la mañana del 19 de enero de 1982, fue encontrada tendida en el suelo de su habitación. Había muerto por una sobredosis de drogas y alcohol. Tenía 36 años y 25 discos editados.

Elis Regina - "Águas de Março" - MPB Especial

1830: en el Teatro Nacional de Varsovia (Polonia), el pianista Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista interpretando su Concierto en fa menor.

Aquí la magistral interpretación de Arthur Rubinstein

Fryderyk Chopin - Concierto para Piano y Orquesta No.2 en Fa menor, Op.21 (Mov.3)

1969: en Israel, Golda Meir se convierte en la primera mujer primera ministra de Israel.

10 datos que no sabías sobre Golda Meir

El Día de San Patricio se celebra el 17 de marzo, no solo en Irlanda, sino en muchas partes del mundo, y no solo se trata de beber cerveza, sino de muchas otras tradiciones.Es verdad que el Saint Patrick's Day se celebra históricamente en Irlanda, pero el primer gran desfile con motivo de este día no fue hace mucho. Tuvo Lugar en 1996 en Dublín.

El símbolo más famoso de este día es el trébol verde, y parece que proviene de que el propio San Patricio usaba el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo

Cumple 53 años: William Patrick "Billy" Corgan, Jr. nació en Elk Grove Village, Illinois, Estados Unidos el 17 de marzo de 1967, es un músico estadounidense, productor, compositor, escritor, poeta, empresario y promotor de lucha libre, mejor conocido por ser el líder y miembro permanente de la banda The Smashing Pumpkins.

Billy Corgan “1979” on the Howard Stern Show

Nathaniel Adams Coles nació en Montgomery (Alabama), Estados Unidos el 17 de marzo de 1919 y murió en Santa Mónica (California) el 15 de febrero de 1965), más conocido como Nat "King" Cole, fue un cantante y pianista estadounidense de jazz.

A principios de los años 40, el King Cole Trio firmó un contrato con la discográfica Capitol Records con la que continuó durante el resto de su carrera. En la década de los 50, la popularidad de Cole era tanta que el edificio de la Capitol Records era conocido como "la casa que construyó Nat".

En 1958, Nat "King" Cole extendió aún más su popularidad mundial a los países hispano parlantes al grabar algunas de sus interpretaciones en español. Lo recordamos con esta canción que, años después por medios tecnológicos grabó con su hija.

Nat King Cole - Unforgettable

Nelly Virginia Panizza Gardoni nació en 17 de marzo de 1929, La Lucila, partido de Vicente López y murió el 30 de marzo de 2010, Buenos Aires, más conocida como Nelly Panizza, fue una actriz y cantante argentina. En 2007 la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le otorgó un premio a su trayectoria. Fue encasillada generalmente en papeles de vampiresa del arrabal o en cancionista frecuentadora de tugurios del hampa.

EMOTIVO RECONOCIMIENTO A NELLY PANIZZA

Pedro Favini nació en Tucumán el 25 de febrero de 1943 y murió en San Martín, Mendoza el 17 de marzo de 2012) fue un músico, autor, compositor y cantante argentino. Fue integrante del famoso grupo Trío San Javier. Compuso más de 1000 canciones.

Su obra La tabla de multiplicar fue editada por Walt Disney Producciones.

Con su grupo hizo innumerables festivales internacionales, en países como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Llegando incluso a tocar en el Caesars Palace de Las Vegas.

Quedate chiquilin

Luchino Visconti di Modrone, conde de Lonate Pozzolo nació en Milán, 2 de noviembre de 1906 y murió en Roma el 17 de marzo de 1976, fue un aristócrata, director de ópera y de cine italiano. Ha sido uno de los cineastas italianos contemporáneos más reconocidos a nivel internacional. Algunas de sus películas El Gatopardo, Bellísima, Boccaccio 70, Rocco y sus hermanos, Muerte en Venecia entre muchas otras.

CINCO RAZONES PARA VER ROCCO Y SUS HERMANOS de Luchino Visconti en 8madrid TV

Olga Orozco nació en Toay, La Pampa el 17 de marzo de 1920 y murió el 15 de agosto de 1999 fue una poetisa argentina.Trabajó en periodismo empleando varios seudónimos y dirigió, también, algunas publicaciones literarias.

Formó parte de la generación «Tercera Vanguardia» de marcada tendencia surrealista, y basó su producción poética en la influencia que en ella ejercieran San Juan de la Cruz, Rimbaud, Nerval, Baudelaire, Milosz y Rilke. Lo más importante de su producción se encuentra en los poemarios, de alguna manera prolongados en un libro de prosas poéticas narrativas: La oscuridad es otro sol (1967)

Este martes, a las 10 de la mañana, se realizará un homenaje dedicado a la autora de Con esta boca, en este mundo en la Casa Museo Olga Orozco de Toay. Se podrá ver por streaming. Hoy Google la homenajea con su Doodle.

Veamos este interesante programa que analiza la importancia de su gata Berenice en su poesía.

Nacidos por escrito II: Cartas a Berenice - Canal Encuentro

Y ahora en este 100 aniversario de su nacimiento repasemos su vida y su obra...

Olga Orozco: Obra (capítulo completo) - Canal Encuentro

Que tengas un buen día