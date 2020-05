Se sabe que el panorama para las bandas musicales es de una incertidumbre mayor, iniciada cuando 12 de marzo pasado se informó que se suspendía la posibilidad de brindar espectáculos musicales de concurrencia masiva. Después llegó el aislamiento obligatorio.

En las últimas horas, se supo que la firma que conduce Carlos “La Mona” Jiménez cierra el vínculo laboral con sus 30 músicos y colaboradores.

Este martes, el abogado Rubén Bravi intentó aclarar la situación, remarcando que “no hay despidos”, a sabiendas de una ley nacional que impide las cesantías.

Sin embargo, adujo que “es imposible pagar los sueldos”, que se analiza la situación con cada una de las personas, pero que “no se puede seguir generando deuda para adelante, que no sabremos cuándo se pueda pagar”.

Entrevistado en radio Universidad, remarcó: “La situación del sector no escapa a la situación mundial. Es crítica porque no hay cómo sostener una actividad cuando no se puede realizar. Esto se planificó, y se busca un entendimiento con todo el personal”.

Dejó en claro también que Jiménez no se retira de los escenarios: “El que no lo conoce a Carlos, no sabe cómo es… acá no se retira nadie, pero cuando esto vuelva a reactivarse, no va a poder estar sólo. Volverá a necesitar de los músicos”.