Paulo Londra continúa disfrutando de los beneficios de ser dueño de su propia carrera y ahora se dio el gusto de devolverle a Ed Sheeran la invitación a colaborar en una de sus canciones.

Sheeran había convocado al cordobés en 2019 con el single Nothing on you, y ahora se vuelven a reunir en Noche de Novela, una creación pop en clave muy urbana que suena a hit.

Inglés y español se suceden entre estrofa y estrofa en una de las canciones que está en los primeros puestos de tendencia.

Ambos músicos grabaron el hit con la dirección de Greg Davenport.

“Gracias por esas melodías curás el alma, cerveza pa todooo aaa jajajaja”, escribió Londra en un post de Instagram junto a un fragmento del video de “Noche de novela”.

Sheeran sobre Londra había hablado en una entrevista de La Viola luego del conflicto con su antiguo productor: "Me enteré de que ya puede volver a hacer música. No veo la hora de escuchar sus nuevas cosas. Creo que es una de las personas más talentosa y un gran ser humano. Esto es algo poco común en la industria musical".

Mirá el video