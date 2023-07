El séptimo capítulo de la segunda temporada de And Just Like That estrena el jueves 27 y marca el regreso de uno de los personajes más queridos por lo fans de Sex & The City.



Con 11 episodios, la serie cuenta con producción ejecutiva de Michael Patrick King y junto a las protagonistas y productoras ejecutivas, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York).

Bajo el título de “February 14th”, el episodio está escrito por Samantha Irby; dirigido por Ry Russo-Young; y marca uno de los momentos más esperados para las seguidoras de la serie: el regreso de Aidan, interpretado por John Colbert.



Mirá un adelanto del episodio que se estrena este jueves:

En el próximo capítulo que llega al streaming, se verá qué sucede después de que Aiden responda el correo electrónico espontáneo, como Carrie reflexiona sobre el significado de sus planes para la próxima cena. Sabemos que la historia entre Aidan y Carrie ha sido larga y sobre todo, ha tenido momentos memorables, acá te presentamos algunos de ellos:



Cómo olvidar la primera vez que se conocen en la tienda de muebles cuando Carrie busca una cama. Podemos recordar cómo el amor estaba en el aire y a pesar de las dudas Carrie, acepta salir con él.

Es bien sabido que el lado romántico de Aidan es original y espontáneo como cuando Aidan le dice "te amo" a Carrie por primera vez en una exposición de arte. Este momento es significativo porque marca una nueva etapa en su relación y muestra el crecimiento de los sentimientos de Aidan hacia Carrie.



No podemos olvidar cuando Aidan elabora todo una propuesta de matrimonio para Carrie, sin embargo, ella no está lista para casarse y se siente abrumada por el compromiso, lo que lleva a un conflicto entre ellos.



A todos nos hicieron volver a creer en el amor cuando Aidan y Carrie deciden darle una segunda oportunidad a su relación y se van juntos a una casa de campo.