Este nuevo sencillo muestra otra faceta de Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad. Una faceta más intimista y sensible; que, si bien son características presentes en todas las composiciones de Alan Sutton, en esta canción no se encuentran veladas por el histrionismo y la excentricidad.



“Siempre se está viviendo un ‘Fin del mundo’, al menos uno propio. La mayoría de las veces se olvida y prima la distracción ante cualquier estímulo a disposición. Pero cada tanto, irrumpe comprimiendo el pecho y pide, ante tanta desesperación, compañía. A veces, cuidar a un otro es la única forma de correr el eje de tanto peso existencial. A lo mejor, si el otro también actúa de igual manera, podamos entregar nuestra escondida vulnerabilidad y que por un rato no sea todo tan difícil”, plantea Alan Sutton.



Sobre Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad



Alan Sutton es un joven escritor, compositor y cantante argentino que comenzó su carrera en 2014 cuando sus escritos comenzaron a tomar forma de canciones. El recorrido junto a las Criaturitas de la ansiedad se gestó en 2018 con la salida de su primer disco “Alan Sutton y Las Criaturitas de la ansiedad”, grabado en los estudios Del Torito Records y publicado en abril de ese año.



El proyecto nace de una necesidad imperante: la ruptura. No una ruptura política, o una ruptura de orden o duradera, sino una ruptura que se presenta de golpe, un camino distinto al habitual, una posibilidad hacia el juego. La belleza de abandonar lo cotidiano y de transitar lo ridículo, lo incoherente. Poder observarse desde lejos, analizar el personaje y a lo mejor quitarle peso.

Las letras son el principal foco del conjunto, procurando que los mensajes sean claros y de lenguaje accesible, pero a su vez complejos y ricos en contenido. Para cada pieza musical se plantea, según lo que ella requiera, un estilo y una ejecución distinta, por ende, es una banda difícil de catalogar en un género o estilo único.



En los shows, la banda intenta quebrar el límite de la experiencia audiovisual, generando situaciones en donde pueda participar el público. Desde la utilización de elementos teatrales, “Las Criaturitas” buscan desestructurar los escenarios con el fin de poder conectarse con el público a través de todos los medios posibles.



En 2020 Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad lanzó en tres partes su segundo disco “Hombrecito con los pies en la tierra” acompañado de tres videoclips. Si bien fue un año extraño el de la pandemia, el lanzamiento de este álbum posicionó a la banda en la escena local y expandió su audiencia en todo el territorio argentino.



Para 2021 Alan Sutton y las Criaturitas de la ansiedad preparan cuatro nuevos lanzamientos con un mismo eje, pero muy distintos colores y sonidos que los acompañarán.