El cantante argentino estuvo invitado a actuar en el Festival Cordillera de Bogotá y terminó abucheado.



Clamaro terminó el show antes de tiempo y tuvo que aclarar lo que pasó: "Mis disculpas, anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren. Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización", expresó en sus redes.

“Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder dar lo mejor de mí” publicó.



También dijo que su salud se había visto afectada por la altura y advirtió que ya le había pasado lo mismo en "el alto Perú y en Cochabamba".

“Mis disculpas. Anoche no tenía más fuelle. Pudo ser la altura, venimos de tres meses en el llano y la meseta. Mis disculpas y mi vergüenza para mi gente en Colombia, mis compañeros y la organización siempre impecable. No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mis gentes. Un abrazo”, se despidió en su mensaje publicado en las redes sociales.