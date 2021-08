Antonio Gasalla se encuentra recluído en su domicilio desde el comienzo de la pandemia aquejado por sus problemas de salud.

Desde la temporada de verano 19/20 no volvió a actuar, luego de suspender la obra que tenía en cartel precisamente por su enfermedad.

Ahora, sorprende anunciando que a sus 80 años, lleva 60 actuando y en las condiciones actuales no va a volver a los escenarios.

En nota con el diario Clarín el actor declaró con respecto a los protocolos aplicados a la actividad teatral:

"En un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más". Y por lo visto, no tiene en planes adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo. "El que lo necesita hacer que lo haga. A mí no me van a ver más", sentenció.

Marcelo Polino, amigo personal se refirió a la situación de Gasalla aclarando:

"Está complicado porque es una persona de riesgo, está en su casa y no hay un panorama de volver a actuar. Es una persona de 80 años que está lúcida, escribiendo y en su casa. Tiene las dos dosis de la vacuna y eso lo tranquilizó bastante. Es un mundo que nos paró a todos ".

Recordamos que las últimas apariciones de Gasalla en los medios causaron controversias, ya que no se dirigió de la mejor manera a los cronistas que lo iban a buscar a la salida del teatro en Mar del Plata y hasta llegó a insultarlos.

Además, venía de renunciar a varios de sus trabajos. Desde el jurado de ShowMatch en 2015, el programa de Susana Giménez, una obra de Villa Carlos Paz junto a Peter Alfonso y su propio espectáculo.

Compartimos "Qué fue de tu vida" el espacio donde fue entrevistado por Felipe Pigna en la Televisión Pública. (El programa completo disponible en YouTube)