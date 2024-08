Llega a Córdoba el fascinante espectáculo de Ara Malikian, el virtuoso violinista de origen libanés y ascendencia armenia.

El artista se presenta el 26 de septiembre en Quality Arena. Las entradas se consiguen en Ticketek



El show que se verá en nuestra ciudad se llama “Intruso”, y refleja la experiencia personal del artista, quien siempre se sintió como un extraño en cada lugar donde vivió debido a su origen multicultural. En el Líbano no era considerado lo suficientemente libanés por ser de origen armenio, y los armenios no lo veían como uno de los suyos porque había nacido en el Líbano. Cuando se estableció en Europa, tampoco era considerado europeo porque no había nacido allí. Esta sensación de no pertenecer a ningún lugar específico lo llevó a abrazar su identidad como un "intruso" y a aceptar la riqueza de su identidad multicultural.

Esta sensación de ser un “Intruso” se reflejó en su relación con la música y se intensificó al interpretar obras clásicas o improvisar en estilos diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango. La condición de "intruso" le permitió descubrir que el mundo entero es su hogar, y que el arte, la música y la cultura le pertenecen sin importar su origen o lugar de nacimiento.

Ara Malikian nació en Beirut en 1968, la guerra civil libanesa marcó su infancia, obligándolo a buscar refugio en la melodía mientras estudiaba en sótanos y refugios antiaéreos. A pesar de las adversidades, su talento innato brilló con fuerza, cautivando a todos a su alrededor.