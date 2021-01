Cumple 78 años: José Luis Rodríguez González nació en Caracas el 14 de enero de 1943, también conocido por su apodo artístico El Puma, es un cantante, actor, empresario y productor discográfico venezolano.

14 de Enero de 1807 nace Hilario Ascasubi en la localidad de Fraile Muerto (hoy Bell Ville), Provincia de Córdoba. Poeta gauchesco.

Pasó unos veinte años en Montevideo y más tarde en París enviado por el gobernador bonaerense Bartolomé Mitre. Luego regresó a la Argentina y murió en Buenos Aires en 1875.

Obras literarias: El gaucho Jacinto Cielo (1843) - Paulino Lucero (1846) - Aniceto el Gallo (1853) - Santos Vega o los mellizos de la Flor (1851) - Obras completas (1872, 3 volúmenes recopilados por el autor).

El 14 de Enero de 1945 nace Nacha Roldán, en Clorinda, Provincia de Formosa. Cantante.

Se convirtió en una de las más importantes voces del folklore argentino lo que le valió compartir escenarios con grandes artistas como Ariel Ramírez, Mercedes Sosa y Alfredo Zitarrosa por citar algunos.

Nacha Roldán, le puso color propio, al universo de milongas, zambas y valses.

“Quisiera amarte menos”, “Palabra para Julia”, “Quiero ser tu sombra” y “Villanueva”, son algunas de sus interpretaciones más recordadas.

Además, en 1898 murió en el Reino Unido el escritor Lewis Carroll, autor de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. El éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una segunda parte, Alicia a través del espejo (Through the Looking-Glass and what Alice Found There).

Un documental interesante a propósito de su figura y obra...

El 14 de Enero de 1976 fallece Juan D'Arienzo en Capital Federal. Fue un músico violinista y director de orquesta de tango, de origen porteño.

Conocido como “El rey del compás”, dio a luz un repertorio caracterizado claramente por una condición rítmica muy firme, con notorio énfasis en los cuatro tiempos del compás.

Otra característica personal fue la adopción de solos de piano y de violín. D'Arienzo promovió y se rodeó siempre de cantores excelentes. Entre ellos: Carlos Dante, Francisco Fiorentino, Alberto Echagüe, Carlos Casares. Héctor Nauré, Armando Laborde, Mario Bustos, Jorge Valdez y Horacio Palma. Había nacido el 14 de diciembre de 1900.

Un programa para ver o volver a ver. Presenta: Héctor Larrea...

Nació en 1924 Guy Williams, el actor estadounidense que trascendiera por su papel de El Zorro. Murió en Buenos Aires el 30 de abril de 1989.

El 14 de enero de 1883 nació la modista francesa de origen italiano Nina Ricci su verdadero nombre era Maria Adélaïde Giuseppa Nielli.

Su marca, impulsada por su hijo Robert Ricci, fue una de las más famosas en la alta costura de su época.

2021: Se lanza oficialmente el juego Lotus Reverie: First Nexus.

Sinopsis: Es una novela visual centrada en la gestión del tiempo en el mismísimo fin del mundo. Se experimentan los combates en un novedoso sistema de batalla por turnos paralelos o se leen como una novela. La mitad de los supervivientes ni siquiera son humanos, y solo una pareja podrá sobrevivir.

Cumple 32 años: Ricardo Mario Darín Bas nació en San Nicolás de los Arroyos el 14 de enero de 1989, más conocido como Chino Darín, actor y productor .

Debutó en 2010 en la novela Alguien que me quiera. En 2015 intervino en la serie de Telefé: Historia de un clan. En 2018 participó en la película El ángel.

En «La noche de 12 años», interpreta a Mauricio Rosencof, junto a Antonio de la Torre como José "Pepe" Mujica, y Alfonso Tort como Eleuterio Fernández Huidobro. La película narra los años de encierro y aislamiento que sufrieron las tres figuras uruguayas durante la última dictadura cívico-militar en ese país (1973-1985). Fue dirigida por Álvaro Brechner y estrenada en el 75º Festival Internacional de Cine de Venecia.

Y en 2019 participó en el filme: La odisea de los giles.

Cumple 52 años. El 14 de enero de 1969 nació el músico de rock Dave Grohl, baterista de Nirvana y actualmente líder de Foo Fighters.

El 7 de noviembre, la banda lanzó el primer sencillo, "Shame Shame", de su próximo décimo álbum de estudio titulado como Medicine at Midnight, que se lanzará el 5 de febrero próximo.

Hoy deseamos feliz cumpleaños a Fabián Burzio , integrante del Multimedio SRT, locutor, periodista y conductor.

Apreciado por sus compañeros y especialmente por los oyentes de Radio Universidad y 102.3 FM quienes valoran su calidad profesional y su amabilidad singular.

Muy feliz cumple, querido Fabián!

Hermosa foto con su mamá Mariela...

Que tengas buen día.