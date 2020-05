El cantante australiano era una estrella en ascenso en el pop rock de finales de los 80 y principios de los 90. Que se quitara la vida a sus 37 años fue un duro golpe tanto para sus cercanos, como para los miles de seguidores que tenía alrededor del mundo. Este documental estrenado en el Festival de Tribeca en 2019, retrata a Hutchence con imágenes inéditas combinadas con entrevistas de quienes lo conocieron de cerca.

Era noviembre de 1997 cuando el mundo se enteraba de una trágica noticia: Michael Hutchence fue encontrado sin vida en la habitación del hotel Carlton-Ritz de Sidney. Tenía 37 años.

Quien fuera la voz de INXS, famosa por temas como “Suicide blonde”, “Never tear us apart” y “Mystify”, tuvo una vida fugaz, pero no menos memorable. Su legado musical perdura en las colecciones de pop-rock anglo de los 80′ y 90′.

Parte de sus experiencias personales, íntimas, y su faceta sobre y bajo los escenarios, son retratadas en el documental producido por Ghost Pictures y BBC Music: Mystify.

Estrenado en abril de 2019 en el Festival de Tribeca, el registro fue dirigido por Richard Lowenstein, quien lo configuró en base a videos caseros, diversos audios y fotografías inéditas, y entrevistas con quienes fueron cercanos y relevantes en su vida: compañeros de banda, productores, familiares y ex novias, entre ellas, la cantante Kylie Minogue.

De hecho, fue la mujer de “Can’t get you out of my head” quien inspiró el sencillo “Suicide Blonde”. Las estrellas pop hicieron su primera aparición pública en el estreno de al cinta The Delinquents -en la que actuaba Minogue- y ella lució un rubio platinado con un ajustado vestido negro. Fue vestida de “rubia suicida”, según le dijo a Hutchence.

La expectativa respecto a su estreno era alta. Con el coronavirus desatado en diciembre de 2019, y la declaración de pandemia de este virus en marzo de 2020, el debut en cines de la producción era complejo, por no decir imposible. Por lo que lo lógico era que una plataforma de streaming saliera al paso.

Netflix se adjudicó los derechos de emisión de Mystify, película de 102 minutos que ya puedes ver en el servicio de streaming.

(Fuente: La Tercera)