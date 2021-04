Netflix amplía su catálogo on demand con numerosos estrenos para el mes de abril. Se destacan una serie de apocalipsis juvenil llamada "Sombra y hueso", también la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y un spin off de "Vis a vis".



Mirá el listado completo de los estrenos:



Series



La serpiente (ya estrenó)

Reunión familiar T3 (05/04)

Dinero fácil (07/04)

De yakuza a amo de casa (08/04)

Heaven Official's Blessing (09/04)

Mi amor - Seis grandes historias de amor (13/04)

¡Papá, córtate un poco! (14/04)

Why Are you Like this (16/04)

Fast & Furious - Espías a todo gas T4 (16/04)

Luis Miguel: La serie T2 (18/04)

Vis a vis: el oasis (20/04)

Cero (21/04)

Sombra y hueso (23/04)

El inocente (30/04)



Películas



Acorralado (disponible)

Patch Adams (disponible)

Everest (disponible)

Mentiroso, mentiroso (disponible)

Mujercitas (disponible)

La isla de Nim (disponible)

El americano (disponible)

Evening (disponible)

People Places Things (disponible)

La vida de David Gale (estrenada)

Almas guerreras - La estación del viento (disponible)

Almas guerreras - La estación de las flores (disponible)

Almas guerreras - La estación de los pájaros (disponible)

Rambo III (disponible)

Miedo y asco en Las Vegas (estrenada)

El poder del Tai Chi (estrenada)

Terganjung - La película (estrenada)

Madame Claude (estrenada)

Solo di que sí (estrenada)

Corre (disponible)

Cowboy de asfalto (disponible)

Dora y la ciudad perdida' (03/04)

Los últimos frikis del mundo - ¡Feliz apocalipsis! (06/04)

Patrulla Trueno (09/04)

¿Has visto luciérnagas alguna vez? (09/04)

Noche en el paraíso (09/04)

Lo dejo cuando quiera (12/04)

Nezhu: El renacer de un dios (12/04)

De amor y monstruos (14/04)

Transferencia de almas (14/04)

Contigo a muerte (15/04)

Madame Curie (15/4/2021)

Into the Beat - Tu corazón baila (16/04)

Arlo, el chico caimán (16/04)

Polizón (22/04)

Dime cuando tú (23/04)

La apariencia de las cosas (29/04)

Los Mitchell contra las máquinas (30/04)



Documentales y especiales de comedia



Cámara del terror T2 (disponible)

Las prendas que nos marcaron (disponible)

Sesgo codificado (05/04)

Muchos, hijos, un mono y un castillo (07/04)

El gran lío - La industria de las bodas en la India T2 (07/04)

Casarse o morir (07/04)

Esto es un atraco - El mayor robo de arte del mundo (07/04)

¿Por qué me matasteis? (14/04)

Dolly Parton: A musicares tribute (16/04)

La vida a todo color, con David Attenborough (22/04)

En busca de Sheela (22/04)

Mascotas estrellas (30/04)



Niños y familia:



Shrek (disponible)

Shrek 2 (disponible)

Heidi: Temporada 2 (disponible)

Barbie: Aventura de princesas (disponible)

Reunión familiar: Parte 3 (5/4)

Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales! (6/4)

Mighty Express: Temporada 3 (13/4)

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 4 (16/4)

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 4 (27/4)

Izzy y los koalas: Temporada 2 (20/4)

La familia Mitchell vs. las máquinas (30/4)