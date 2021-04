Renzo Ruiz es un actor cordobés que se reinventa permanentemente. En la actualidad está desarrollando un proyecto propio a través de su Canal de YouTube.



Tiene 28 años y comenzó su carrera profesional a los 15 en el taller dictado por Eduardo “Lalo” Orellano, en el Teatro la Cochera. Luego siguió haciendo decenas de talleres y seminarios en Córdoba, cursó parte de la Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En Buenos Aires también realizó talleres y cursos en la escuela de Teatro de Buenos Aires dirigida por Raúl Serrano. Trabajó principalmente en Cine, televisión y publicidades. Su primera participación en televisión fue en la sitcom “El Gen de Genaro” dirigida por Juan Falco en 2014. En el 2016 graba “Concéntrico” un cortometraje ficcional con el que llega al Festival de Cannes. En la actualidad se encuentra enfocado en la creación de contenido para diferentes redes sociales, las cual las realiza de forma totalmente independiente, algunas veces con ayuda de amigos que están o no en el medio audiovisual que apoyan sus proyectos.



En diálogo con cba24n.com.ar nos cuenta cómo es su presente: “Estoy haciendo castings y convocatorias y tengo muchas ganas de seguir haciendo cine en Córdoba. Ahora mi foco está puesto en mi canal de YouTube y mis redes. En ser independiente. Me gusta pensar en tener un espacio propio donde mi mensaje pueda llegar a todo el mundo”.



En las redes, Renzo está muy activo con Vlogs de viajes, donde recorre diferentes lugares de la provincia de Córdoba, los barrios de la ciudad y también habla sobre diferentes temáticas sociales y ambientales. Además, videos donde habla sobre el mundo actoral y el medio audiovisual y sus sketches mostrando su faceta actoral con videos de comedia.

¿Cómo ve la situación del teatro y cine independiente en Córdoba?



Es difícil, es como remar en dulce de leche. La pandemia golpeó fuertemente al sector, para mi lo destruyó, y siento que hay muy poco apoyo de parte de las instituciones gubernamentales. Están empezando a haber castings, principalmente de publicidad. Por ahora no estoy en ningún proyecto. La pandemia me hizo replantear un montón de cosas en lo artístico y también en lo personal. Ha servido mucho para que los artistas comencemos a crear más contenidos en las redes sociales y lanzar proyectos por esa vía. Es una forma simple de poder sacarse las ganas de actuar y poder mostrar eso: con un teléfono y listo.



El particular año que se vivió en 2020 fue muy duro para el sector porque se cerraron teatros y cines por casi un año entero. ¿Cómo se reinventó en la pandemia?



Desde hace un par de años tenía la idea de hacer un canal de YouTube, y siempre lo iba pateando, pero cuando comenzó la cuarentena, no tuve excusa para no ponerlo en práctica. Primero estaba orientado a los viajes y a la actuación. Yo hago todo: la idea, la grabación, la edición, aunque siempre tengo un amigo que me ayuda a grabar o que invito para actuar.



El cine que lo inspira a seguir creando



En su trayectoria como actor de cine, ¿Cómo ha sido su experiencia y cómo vivió su participación en el Festival de Cannes?



Empecé mi trayectoria filmando cortos para estudiantes de cine. Hice muchísimos, cerca de 30. Me hubiese gustado tener más participación en largometrajes. Entre los cortos que filmé tuve la oportunidad de estar en “Concéntrico” dirigido por Diego Medina, y ese film se exhibió en el Festival de Cannes, pude viajar y estar allí en el evento. Hay muchos trabajos de la facultad de cine, que grabé y que lamentablemente quedaron guardados en un cajón. Proyectos que me han gustado mucho más que otros, que han tenido apoyo y financiamiento de las instituciones.

En cuanto al Festival de Cannes nunca me imagine llegar ahí. El corto se exhibe ahí luego de ganar en el 48HFP en 2016. También participó en el Festival Filmapalooza y desde allí salió también ganador para proyectarse en el Festival de Cannes en 2017. La experiencia fue surrealista, increíble, fue un sueño. Allí tuve la oportunidad de ver y saludar a Roman Polanski y Adrien Brody, que los amo. Poder asistir a charlas que ofrecían los directores. Estar ahí fue muy emocionante.



En el comienzo de su carrera, ¿Cuáles fueron sus mentores y las personas que lo inspiran en su profesión?



Mi interés por la actuación nació por el cine en sí mismo, yo veía películas como “El Señor de los anillos” o series de televisión argentinas, y pensaba “quiero estar ahí”, o el cine de Hollywood y decía “quiero eso”. Miraba a muchos actores argentinos como Rodrigo de la Serna, que es mi favorito, Ricardo Darín y Guillermo Francella. Veía películas de Tarantino, Scorsese, Iñárritu, veía a actores como Leonardo Di Caprio, Johnny Depp, Robert De Niro. Me divertía jugando solo en mi casa, aunque era muy tímido.

Siento que mis primeros mentores fueron por suerte, mis profesores que tuve en un comienzo, en talleres que hice en el Teatro La Cochera, en la Ciudad de las Artes, y todos los actores y directores que nombre anteriormente.



