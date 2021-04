Netflix amplía su catálogo on demand con numerosos estrenos para el mes de abril. Se destacan una serie de apocalipsis juvenil llamada "Sombra y hueso", también la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y un spin off de "Vis a vis".



Mirá el listado completo de los estrenos:



Series



La serpiente (02/04)

Reunión familiar T3 (05/04)

Dinero fácil (07/04)

De yakuza a amo de casa (08/04)

Heaven Official's Blessing (09/04)

Mi amor - Seis grandes historias de amor (13/04)

¡Papá, córtate un poco! (14/04)

Why Are you Like this (16/04)

Fast & Furious - Espías a todo gas T4 (16/04)

Luis Miguel: La serie T2 (18/04)

Vis a vis: el oasis (20/04)

Cero (21/04)

Sombra y hueso (23/04)

El inocente (30/04)



Películas



Acorralado (01/04)

Patch Adams (1/4/2021)

Everest (1/4/2021)

Mentiroso, mentiroso (1/4/2021)

Mujercitas (1/4/2021)

La isla de Nim (01/04)

El americano (01/04)

Evening (01/04)

People Places Things (01/04)

La vida de David Gale (01/04)

Almas guerreras - La estación del viento (01/04)

Almas guerreras - La estación de las flores (01/04)

Almas guerreras - La estación de los pájaros (01/04)

Rambo III (01/04)

Miedo y asco en Las Vegas (01/04)

El poder del Tai Chi (01/04)

Terganjung - La película (01/04)

Madame Claude (02/04)

Solo di que sí (02/04)

Corre (2/4/2021)

Cowboy de asfalto (02/04)

Dora y la ciudad perdida' (03/04)

Los últimos frikis del mundo - ¡Feliz apocalipsis! (06/04)

Patrulla Trueno (09/04)

¿Has visto luciérnagas alguna vez? (09/04)

Noche en el paraíso (09/04)

Lo dejo cuando quiera (12/04)

Nezhu: El renacer de un dios (12/04)

De amor y monstruos (14/04)

Transferencia de almas (14/04)

Contigo a muerte (15/04)

Madame Curie (15/4/2021)

Into the Beat - Tu corazón baila (16/04)

Arlo, el chico caimán (16/04)

Polizón (22/04)

Dime cuando tú (23/04)

La apariencia de las cosas (29/04)

Los Mitchell contra las máquinas (30/04)



Documentales y especiales de comedia



Cámara del terror T2 (01/04)

Las prendas que nos marcaron (01/04)

Sesgo codificado (05/04)

Muchos, hijos, un mono y un castillo (07/04)

El gran lío - La industria de las bodas en la India T2 (07/04)

Casarse o morir (07/04)

Esto es un atraco - El mayor robo de arte del mundo (07/04)

¿Por qué me matasteis? (14/04)

Dolly Parton: A musicares tribute (16/04)

La vida a todo color, con David Attenborough (22/04)

En busca de Sheela (22/04)

Mascotas estrellas (30/04)



Niños y familia:



Shrek (1/4)

Shrek 2 (1/4)

Heidi: Temporada 2 (1/4)

Barbie: Aventura de princesas (1/4)

Reunión familiar: Parte 3 (5/4)

Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales! (6/4)

Mighty Express: Temporada 3 (13/4)

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 4 (16/4)

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 4 (27/4)

Izzy y los koalas: Temporada 2 (20/4)

La familia Mitchell vs. las máquinas (30/4)