El actor Ben Affleck brindó una entrevista el programa Despierta América y sorprendió con su facilidad para hablar español. Los presentadores, que conducen con el ojo puesto en los hispanohablantes que habitan Miami, lo llenaron de elogios.

El actor fue para presentar su nueva película "The Way Back", que todavía no estrenó, y estuvo toda la conversación hablando en castellano. Además, explicó que su aprendizaje del idioma se dio cuando vivió tres años en México.

Ante esto, contó una divertida anécdota respecto a su hija, quien, al parecer, lo habla mejor que él. “Aprendí español en México cuando tenía tres años, viví allá. No tengo un perfecto vocabulario, los verbos, pero tengo acento”, indicó.

Por eso, le preguntó a Ana de Armas -actriz nacida en Cuba que triunfa en Hollywood- quién tenía mejor acento, si su hija o él. Le hizo escuchar un audio de Violet, de 14 años, y la actriz contestó que la menor.