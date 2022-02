Son cuatro episodios de 45 minutos. Cuatro episodios que se vuelven parte de la cultura popular y material de estudio indiscutido para quienes aman el fútbol.

Bilardo, el doctor del fútbol es la docuserie que estrena el 24 de febrero en HBO Max y de la que tenemos un trailer a modo de adelanto.

Cada episodio recorrerá la trayectoria profesional y personal del destacado entrenador, plasmando en la pantalla la personalidad de un hombre tan singular como querido por unos, pero no tanto por otros. El “doctor” del fútbol, ese hombre que llevó a la gloria a la Selección Argentina y de alguna forma se redimió para siempre. Carlos Salvador Bilardo marcó a fuego tanto a aquellos que pudieron trabajar bajo su órbita, como a sus seguidores y detractores. El Bilardismo es una filosofía de vida, dicen por ahí… Porque en el fútbol se puede ser de River o de Boca, de Racing o de Independiente, de Estudiantes o de Gimnasia. Pero, vamos a lo clave, en la vida, sos Bilardista o Menotista.

“Nosotros lo fuimos a ver antes de la pandemia, con todos los chicos, comimos con él y se largaba a llorar. Me acuerdo cuando le decíamos:´¿Vos sabés loco lo que nos hiciste vivir? ¿Que todavía hoy tenemos secuelas todos?´ y se largaba a reír un poco. Así que por eso dije en mi programa que cada vez que alguien hable ahora de Bilardo, que no puede salir a defenderse, me va a encontrar a mí. No tengan dudas”, dice Oscar Ruggeri para la docuserie que a más de uno emocionará hasta las lágrimas.