Brad Pitt y Jennifer Aniston formaron uno de los matrimonios más queridos de la industria de Hollywood. Muchos fans lloraron al conocer su separación allá por 2005 cuando Brad se enamoró de Angelina Jolie provocando el divorcio de la pareja. Luego, el galán se separó de Jolie en 2016 y desde ese momento está soltero y sin apuros.



La revista Us Weekly difundió la información de que Jennifer y Brad pasarían mucho tiempo juntos y que además estarían planeando protagonizar un nuevo film. El reencuentro de la ex pareja sucedió cuando él asistió a la fiesta de 50 años de ella. Brad Pitt fue fotografíado ingresando a la fiesta de su ex. El rumor tomó un nuevo vuelo cuando Jennifer publicó una foto en su Instagram en la que jugaba con su perro y un seguidor publicó el comentario de que se ve a un hombre muy parecido a Pitt en el fondo de la imagen.

Un allegado de la actriz dijo: “El hecho de que Jennifer no haya desmentido que fueron captados juntos en cámara ha enardecido las sospechas de la gente”. “Jen sabe que provocar al público les da un empujoncito para avanzar”, agregó la fuente y comentó “Brad y Jen han estado totalmente en contacto durante el confinamiento, charlando por teléfono o por Zoom. También se han visto de vez en cuando”. También reveló que los actores están rodando en los estudios de Sony en Los Ángeles. Aniston está filmando la segunda temporada de la serie The Morning Show, y Pitt está grabando escenas para su última película, Bullet Train.“Tienen horarios que les toman todo el día, entonces lo que hacen es verse secretamente, así sean unos pocos minutos. Toman café o almuerzan. Son sólo dos amigos relajándose y desahogándose sobre sus vidas”, manifestó.