Bren Coll es oriunda de Catamarca pero vive y desarrolla su carrera musical en Córdoba desde hace 10 años. Desde este viernes lanza en todas sus plataformas, su nuevo single "Adoro" y se lo dedica a la gran Chavela Vargas. Es una canción de amor popularizada por la cantante mexicana.

Agosto es el mes aniversario de la inmortalidad de Chavela y este trabajo viene a cruzar varias dimensiones personales y profesionales entre las artistas que se encuentran de cada lado de esta canción.

Sobre esto Bren Coll comenta "Revisando los archivos de Chavela y su documental pude ver cómo la música a ella la salva en distintos momentos de su vida, y como termina siendo el confesionario personal de sus sentimientos. Empatizo y me identifico con eso, porque mediante la música pude pensar de otra forma, conectar con otras personas desde un lugar distinto, y fue también el espacio donde pude ser sinceramente yo, decir lo que tenía ganas y amar de manera sincera sin sentir que iba a ser juzgada o discriminada. Me parece que si Chavela hubiera nacido en este tiempo, su historia hubiera sido distinta. Pero siento que en este tiempo las mujeres, lesbianas y músicas necesitábamos una referencia como la suya. Ella hizo un camino, sostuvo sus ideas y forma de proceder. Las circuntancias de su vida fueron sumamente complejas, y se tuvo que hacer de esa manera para poder subirse a un escenario, cantar de la forma en que lo hacía y a quien le cantaba, a quien declaraba su amor."



Leticia Le Biahn, compañera de Bren Coll, describe: "Esta versión nos transporta a través de diferentes colores y estados de ánimo, recuperando la intensidad de esos amores inolvidables que nos marcan y que todes vivimos alguna vez".



La elección de esta canción por sobre el resto de las que componen el repertorio de Chavela, se cruza con la discusión sobre los géneros y las etiquetas. "Elegí "Adoro" entre todas las canciones porque al margen de ser una obra de Armando Manzanero, me parecía que es la que tenía una sonoridad menos folclórica. Me pasa en mis composiciones estar buscando un híbrido y no quedarme en un extremo, en una etiqueta. Soy una infinita cantidad de cosas que a medida que van transitando, van mutando. Nunca se cuál va a ser el resultado de eso, en cuanto a géneros. Me pareció que "Adoro" es la que menos encasilla a Chavela", sostiene la cantante y compositora.



"Adoro" está disponible en todas las plataformas y el 5 de agosto será el estreno del videoclip, producido en contexto de distanciamiento social, en el canal de youtube de Bren Coll.