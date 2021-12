"Si, el día del shock finalmente llegó para mí. Las temidas dos líneas rojas" comienza escribiendo Brian May en sus cuentas de redes sociales. Hace referencia al test de Coronavirus que le dio positivo a él y a su esposa.

En un extenso posteo, el músico de Queen aseguró que después de haber pasado siete días con la más horrible de las gripes, ahora se siente un poco mejor. Y aprovecho su popularidad para explicar cómo se contagio y además para alertar sobre la peligrosidad de esta nueva variante:

"Mi mujer, Anita, y yo nos cuidamos mucho. Fuimos como ermitaños durante los últimos ¿cuánto?- 20 meses o así. Y después, el sábado pasado, decidimos ir a una comida de cumpleaños. Esta es la última reunión social a la que vamos a ir, porque tampoco vamos a asistir a muchas de todas formas’. Nos arriesgamos. Todo el mundo tenía tres dosis. Todo el mundo iba con una de esas cosas que te dicen que eres negativo por la mañana, un test de antígenos. Parecía que era una situación segura. Teníamos las pruebas negativas y tres vacunas, ¿Qué podía salir mal?".

Los días siguientes comenzaron a sentir síntomas de gripe pero los test arrojaban resultados negativos hasta que finalmente la sospecha se confirmó.

"El jueves me enteré que ocho personas que fueron a la fiesta dieron positivo. Esa noche, nos volvimos a hacer la prueba y los dos dimos positivo. Nos alejamos de casi todo el mundo porque nos daba miedo. Esperemos no haber contagiado a nadie, aunque no estoy seguro. Ahora estamos en cuarentena"

May, de 74 años, se mantuvo muy activo en redes durante el 2020. Hasta brindó tutoriales para tocar canciones de Queen y recitales con fines benéficos desde su casa. En su posteo aprovechó para alertar a la población.

"Hay mucha gente en el hospital que no se vacunó, y que se debate entre la vida y la muerte. Me desespera ver a la gente que protesta contra la vacuna, quejándose de que se violan sus derechos porque tienen que ponerse un barbijo"