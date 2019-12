Brodda Teatro Producciones presenta de “Funesto. Teatro en concierto", un espectáculo que fusiona Teatro y Música y pone en escena la vida de la estrella del pop ficticia Acid Pop.

“Excesos, vicios, rumores, escándalos. ¿Acaso eso es el éxito?. Atrapado en un mercado de egos, Acid Pop pagará muy caro el precio de su fama. Cuando toda esa brillantina del estrellato lo encandila, la tragedia irrumpe en el escenario descubriendo el rostro de la miseria humana”.

“Aplausos. Gritos. Silbidos. Él, cuando escucha los aplausos, dice que siente el mar…. Y de pronto, agua. No. Sí. No. Agua no. No. Es ÁCIDO. Y él pensó que era agua. ÁCIDO. Él se está quedando sin rostro. ÁCIDO. Su cara se despide de sus formas y colores. ÁCIDO. Él ya no tiene rostro. Eso es ÁCIDO. No es metáfora.

Su grito es corrosivo. El espectáculo es desgarrador. Él es el rostro de la tragedia y este... su último concierto”, adelanta su descripción.

“Funesto. Teatro en concierto” fue ganadora del Premio a la Creación y Producción Teatral 2018, otorgado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba y desembarcará, una vez más, en el Centro Cultural Córdoba para cerrar su temporada 2019.

En escena: Adrián Morán, Asami Asha, Mariana Santillán, Francisco Santillán, Manuel Giménez y Leandro Suarez. La Dirección general es de Celeste Colella y la Dramaturgia de Asami Asha.

Se presenta el viernes 13 a las 21 en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401)

Entrada General: $250. Reservas al: 0351-158014632