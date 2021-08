Caitriona Balfe es una actriz y modelo irlandesa, más conocida por interpretar el personaje protagonista de Claire Beauchamp en la serie "Outlander". La ficción de época con viajes en el tiempo que se transmitió por la plataforma Starz y también se hizo muy popular en el catálogo de Netflix.



En su Instagram, la actriz y modelo compartió una feliz noticia junto a su marido Tony McGill: la llegada de su primer hijo en común, un varoncito del que aún no se ha develado su nombre.

"He estado desconectada de las redes sociales por un tiempo, ya que me estaba tomando un descanso para disfrutar de este pequeño ser humano... Estamos muy agradecidos por esta pequeña alma... y porque nos haya elegido para ser sus padres. Estoy maravillada con él y no puedo dejar de mirarle y de asombrarme con todas las posibilidades: en quién se convertirá, dónde irá y qué hará en la gran aventura que será su vida", describió Caitriona en su red social.

En este contexto, la actriz de 41 años, ha realizado un pedido muy especial en ocasión del nacimiento de su hijo. Se trata de promocionar iniciativas humanitarias que luchan contra el cáncer infantil y que ofrecen ayuda a los refugiados, pidiendo donaciones para varias organizaciones en lugar de mensajes de felicidades o regalos por la llegada de su hijo.

"En este momento parece tan pequeño y frágil y pienso constantemente en lo agradecida que estoy de vivir en un lugar, en una época, donde ha podido nacer en paz y con seguridad. Y sin embargo, al mismo tiempo veo a tantas personas ahora mismo en el mundo que no tienen ese mismo privilegio y ni estas oportunidades... que nacen en medio de la hambruna o la guerra, y pienso en lo injusto que es que la misma seguridad de mi hijo no exista para todos los niños", ha explicado antes de pasar a enumerar una lista de organizaciones que espera ayudar con el nacimiento de su retoño: World Child Cancer, Choose Love, Unicef y la Agencia de la ONU para los Refugiados.



El mensaje del "Tío Sam"



“Felicitaciones a ustedes dos (3). Hermoso sentimiento”, escribió Sam Heughan en la publicación de Balfe. Su compañero protagonista de la serie "Outlander", ahora es considerado por los fans de la ficción, como el "Tío Sam" del hijo de Caitriona. Los actores muchas veces han declarado sentirse como hermanos y también han habido rumores de romance, que siempre han negado. Esto se debe a la gran química que existe entre las estrellas que han sabido llevar un romance en la ficción a través de los tiempos.

Por su parte, se espera que "Outlander" estrene su sexta temporada, para ver cómo continuan los viajes en el tiempo de Claire Fraser y su familia.





(Fuentes spoiler.bolavip.com / Yahoo.vida y estilo)