“De vuelta a la acción” es el nuevo film protagonizado por Cameron Diaz y Jamie Foxx. La plataforma dio a conocer la fecha de estreno del film: el 17 de enero ya estará disponible para ver en su catálogo.





En un comunicado de difusión de Netflix, se detalla: “Han pasado casi 10 años desde la última aparición cinematográfica de Cameron Diaz, pero tenemos buenas noticias. Con Back in Action, Diaz está de nuevo en acción junto a su coprotagonista de Any Given Sunday y Annie, Jamie Foxx”.



"Todo el mundo me hace la pregunta: '¿Volverá Cameron Diaz?'", dijo Foxx a Netflix. ¿La respuesta? Sí, y con venganza. En Back in Action, Foxx y Diaz interpretan a padres aparentemente promedio con un gran secreto: solían ser agentes secretos increíblemente hábiles. "Tenemos una misión y aprovechamos esta oportunidad donde la gente podría pensar que estamos muertos, para desaparecer de la faz del planeta y comenzar una nueva vida y formar nuestra familia", dijo Díaz a Netflix. Por supuesto, su antigua vida inevitablemente llega a su destino. Pronto, los dos se ven arrastrados de nuevo a la carrera que dejaron atrás, con resultados explosivos", describe el comunicado.

En la sinopsis se describe: “Años después de abandonar la vida en la CIA para formar una familia, Emily y Matt deben volver al mundo del espionaje cuando sus identidades quedan al descubierto”.