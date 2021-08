Su carrera comenzó en 1966, cuando fue tapa de la revista Hogar. Luego fundó la escuela de modelos Mannequins en 1981. Fue diseñadora de modas por 10 años y continúa trabajando en televisión, entre otros proyectos.



Si hay una mujer símbolo del empoderamiento femenino es Chicha Osorio. Es por esto que el Multimedio SRT a través del programa "Incorregibles" de Canal 10, le entregará este viernes a las 22, un reconocimiento por "su trayectoria en nuestros medios y ser pionera en la innovación de contenidos para la mujer".



Se podría decir que fue modelo por casualidad, luego de asistir a una invitación para ser tapa de una revista. Chicha Osorio no había pensado en ser modelo, empezó la carrera de abogacía, pero luego la dejó. El incentivo de su esposo fue crucial para que María Teresa Ceballos se convirtiera en la modelo Chicha Osorio. Cuenta que su sobrenombre “Chicha” se lo puso su madrina de pequeña, y el apellido Osorio, era el de su esposo.



“Salí en la tapa de la revista Hogar en octubre de 1966. Mi esposo me apoyó porque a mi no me interesaba ser modelo. En ese momento salí como madre y eso se disparó para entrar por la puerta grande en el mundo de la moda, porque ahí nomás me llamó Cachita, una coiffeur muy importante en Córdoba, que me quería para salir en televisión. Fui pensando que era solo por una vez, después me di cuenta que era un trabajo, una profesión y que debía dedicarme a aprender, a profesionalizar esa carrera. Así lo hice, y desfilé permanentemente con modelos de Buenos Aire, ellas viajaban mucho a Europa y estaban en contacto con lo último de avanzada en cuanto a técnica, yo lo aprendí”. A partir de allí, comenzó a transmitir a las nuevas generaciones, aún a las de Buenos Aires, todo lo que había aprendido. En 1981 se convierte en una de las fundadoras de la escuela de modelos Mannequins, junto a los socios Gustavo Ponde de Leon e Irma Rosa.

Sobre la distinción que le entrega Canal 10, Chicha expresa “No me lo esperaba a este reconocimiento, cuando me llamaron de la producción fue una gran sorpresa, estoy sumamente agradecida a Canal 10 por haber pensado en mí, por este reconocimiento por la trayectoria en el mundo de la moda, exactamente ya hace 55 años que comencé mi carrera”. Chicha, comparte sus sentimientos: “Estoy muy emocionada, yo soy una apasionada y trato de poner todo de mi para cada trabajo”, haciendo referencia a su labor como co-conductora del programa de Interés General “Como dos extraños”, que realiza en Canal 10 junto a Juan Adrián Ratti, los domingos a las 20.30.

Más allá de la imagen



La escuela de modelos Mannequins es una de las más destacadas instituciones del país. ¿En qué momento siente que puede empezar a dejar esa semilla en cada persona que se acerca a estudiar en la escuela, dejar un legado en cada joven que desea cumplir su sueño dentro del mundo de la moda?

Yo quería hacer la escuela para plantar esa semilla, buscar que germine en cada joven, no formar solamente modelos para la pasarela y la publicidad, sino modelos de personas, transmitirle los valores. Siempre fue ese el objetivo de la escuela, porque es lo más importante. Pasaron por la escuela personas como Ines Rivero, Lorena Giaquinto, Viviana Battan, Jimena Butigliengo, Federico Salinas, entre muchos más.