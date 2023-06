Canela: "Hoy la televisión no tiene lugar para los libros, lo consideran un objeto del pasado"

Gigliola Zecchin, la querida periodista, escritora, divulgadora cultural conocida como Canela llega este miércoles a Córdoba para presentar su reciente premiada novela “La hoguera”. Será en el Museo “Evita” Palacio Ferreyra a las 17, 30 con entrada gratuita y la presencia de Susana Allori que acompañará a la autora.

En Radio Universidad AM 580 conversamos con la escritora.

Susana: Cada vez que se anuncia tu llegada a Córdoba hay gran expectativa.

Canela: Ojalá que vengan muchos a la presentación del libro. Estoy muy relacionada con Córdoba, donde comencé mi carrera, me formé y terminé de aprender a hablar castellano, idioma del que me sirvo para escribir esta maravillosa historia “La hoguera”.

“Esta es una historia que cada lector “escribirá” a su manera con lo que sabe de la vida y el mundo y lo hará con sus propias palabras” continuó explicando.

“Es un libro poético y creo que la poesía no es sólo para el goce sino también para la reflexión, continúa diciendo la escritora. El libro, si bien no tiene un final feliz, habla de la felicidad, algo que nos hace tanta falta hoy. Es el sufrimiento el que nos mueve a actuar, a cambiar, cuando estamos en estado de extrema felicidad no podemos pensar, por éso el amor es tan loco”, reflexiona.

“La historia tiene personajes enigmáticos, una historia de amor, un náufrago, una moneda antigua y una referencia a la Inquisición en la que las mujeres eran arrojadas a la hoguera, por brujas, lucha en la que todavía estamos dice Canela…y muy cerca del fuego”.

“Las historias atraviesan las edades y más en este caso en el que el libro es un además un hermoso objeto. En este sentido hay que felicitar mucho a Karina Fraccarolli y su Editorial Comunicarte, quien de manera singular hace un trabajo artesanal y lee con el autor cada libro y juntos realizamos las modificaciones necesarias y en clima de fiesta. Es algo muy raro. Pero así se pule la obra con esa dedicacion” comenta agradecida.

“También hay que destacar al ilustrador Christian Montenegro, quien sorprende con dibujos arriesgados, bellos y profundos”.

Susana: Este cuento de La Hoguera, qué camino tomará en la cabeza de ese lector juvenil?

Canela: No lo sé. Es un misterio, estamos acostumbrados a la generalización. Hay tantos y tan diversos adolescentes…que viven en pueblos pequeños, en ciudades lejanas del movimineto de las grandes urbes. Cierto que estan las redes que homologan, unen y generan un lenguaje lejano de los libros, pero ahí hay una dificultad: nuestro país es muy extenso y es difícil la distribución de los libros y llegar a todos.

“Además de dar felicidad a mucha gente, el libro da trabajo a muchos. Es impresionante lo que mueve”.

Con respecto a su contacto actual con la niñez, Canela dice:

“Las madres son en muchos casos las que recuerdan mi paso por la televisión donde estuve 60 años, y ellas, veían mis programas con sus propias madres, mostrando libros. Hoy la televisión no tiene lugar para los libros, es tratado como un objeto del pasado, cuando no es sólo un objeto presente sino que es táctil, es amoroso, en funcional, podés dormir con el libro bajo la alnohada, no creo que puedas hacerlo con la computadora y podés llevarlo a en tu corazón”.

“En este libro hay cosas muy sensoriales. Los caracolitos de la pollera de la protagonista provocando un sonido con el movimiento que guía a su padre ciego es una escena que me surgió en un insomnio y me resuta muy especial”

Finalmente la periodista recuerda: “Yo tenía 20 años y comencé con mi tarea de comunicación conduciendo una gran fiesta en el Parque Sarmiento. Y fue Laura Devetach, gran escritora la primera en escribir para mi trabajo en Radio Universidad y en Canal 10 transcurrieron mis primeras tareas en televisión.”

Invitamos a escuchar la entrevista completa realizada en Radio Universidad, AM 580, en el programa Susana y amigos que se difunde los sábados de 9 a 12 hs.