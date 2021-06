Carlos Rivera lanza un nuevo adelanto de su disco "Leyendas". Junto a Gloria Estefan presentan el videoclip de "Puedes llegar".



El artista mexicano ha participado en producciones musicales mexicanas como "La bella y la bestia", "Mamma mía" o "El Rey León".



Por su lado, Gloria Estefan, se ha atrevido alguna vez con la interpretación no musical, por lo que hemos podido verla en largometrajes como "Music of the heart" o "For love or country: The Arturo Sandoval history".



El disco "Leyendas", cuenta con colaboraciones con artistas como Raphael, Roberto Carlos, Rocío Durcal, Camilo Sesto, Franco De Vita o Luis Eduardo Aute, entre otros.



Escúchalo aquí.







Fuente broadwayworld.com