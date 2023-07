Carolina Vaca Narvaja habla sobre la obra teatral 'Desde el altillo, historia de un exilio'

En los días previos al estreno de la obra autobiográfica: “Desde el altillo, historia de un exilio” conversamos con Carolina Vaca Narvaja quien es co-autora junto a María Nella Ferrez, integrantes del elenco teatral Tres Tristes Tigres.

"Es un unipersonal pero está armado por todo el grupo, es una producción hecha en conjunto y muy cuidada", cuenta Carolina en la entrevista realizada en Radio Universidad. Y agrega que el viernes hicieron un pre- estreno homenaje en el Archivo Provincial de la Memoria en el que estuvieron presentes miembros de su familia, quienes fueron protagonistas y además nuevas generaciones de sobrinos, por ejemplo, que pudieron vivenciar de una manera directa aquellos sucesos que ellos no experimentaron.

El argumento

La obra cuenta la historia de su infancia, de cuando tuvieron que salir en 1976, a pedir exilio para salir del país porque la familia Vaca Narvaja estaba perseguida, entonces como no se pudo hablar con el embajador en ese momento y hacer los trámites necesarios, se decide invadir la Cancillería de México.

Allí empieza este gran operativo de 26 personas: 13 adultos y 13 niños que invadieron la Cancillería, pidieron el asilo y vivieron en un altillo durante varios días hasta que salió el solvoconducto que les permitió viajar a la ciudad de México.

“Lo que cuenta la historia está relatado desde un lugar sensible: recuperando emociones y objetos que acompañaron esa etapa. Hemos pensado qué contamos y para quién lo contamos, en esta necesidad imperiosa de insistir con la memoria porque son cosas que siguen sucediendo en el mundo, no sólo en Argentina. De niños y niñas que se tienen que ir, por diversas razones y de mirar esas situaciones y la de los adultos que son los que tienen que tomar esas decisiones que muchas veces no son voluntarias sino que tienen que hacerlo para salvar sus vidas”, reflexiona Carolina.

Relata además que esta composición es posibloe porque se guardó mucho material, su abuela por ejemplo conservó los casettes que enviaban desde México o sea que recuperaron las voces, en su caso, de esa niña de 5 años que era en ese entonces, de su mamá, de sus abuelos, hay además filmaciones, súper 8, etc. y está el relato de los juegos que compartían los niños que pasaron por esa experiencia.

“Es un trabajo cuidado, íntimo, que invita a entrar y escuchar lo ocurrido, que si bien es una historia personal, creemos que es también colectiva, que nos ocurrió a todos”, dice la actriz y autora.

La actuación de Carolina en escena es unipersonal pero en otro plano está María Nella Ferrez, que interviene cuando algunos momentos de la obra lo requieren.

“Los invitamos a compartir con nosotros esta historia, no les digo que se van a reir o que se van a divertir, pero sí que se van emocionar y a reflexionar en esta experiencia única que brinda el teatro. Están todos invitados, vamos a estar desde el 5 al 9 de julio a las 21 hs en ese hermoso espacio: Sindicato de Maravillas. Libertad 326” invita finalmente Carolina Vaca Narvaja.

Y deberán ver la obra para descubrir qué relación tiene el tema “Dueño de nada” cantada por José Luis Rodríguez en el relato de esos sucesos…

Escuchá la nota completa realizada en el programa “Susana y amigos”, que se emite los sábados de 9 a 12 hs en Radio Universidad AM 580