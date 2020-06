¿Que tenían de iguales? ¿Que tenían de distintos? ¿Que tenían de distintivo? ¿Qué tenían en común?.

Uno era fumador de un paquete de tabaco diario durante 35 años y… …campeón olímpico.

El otro era místico de toda la vida y…campeón olímpico.

Ambos habían nacido en el sur profundo y esclavista, profundamente esclavista.

¿Por qué Dios es blanco? - MUHAMMAD ALI (Subtítulos al español)

Uno era como un rayo galopando al revés que el cautivo del Til Til, sin corcel.

El otro era un refucilo: volaba como una mariposa, picaba como una avispa.

El mundo se rindió a sus pies, campeones de la libertad frente al nazismo y ante el capitalismo.

Uno ganando la prueba atlética por excelencia, los 100 metros libres en las Olimpíadas de Berlín en 1936 ante el propio Hitler., y también los 200 metros, la posta 4 por uno y hasta el salto en largo.

El otro venciendo a un Sonny Liston que había noqueado a todos sus rivales como campeón del mundo y coronándose rey de todos los pesos.

Pero al volver a los EEUU, distintivos y claramente negros, Jesse Owens y Cassius Clay, fueron destronados en su propio país, al que habían llevado al tope de la fama del deporte.

Les arrebataron sus pergaminos, olvidaron sus títulos de nobleza deportiva y los volvieron al ghetto original.

En 1936 Owens no pudo viajar en la parte delantera del autobús y volvió a la puerta de atrás, no fue invitado a estrechar la mano de Hitler, pero tampoco fue invitado a la Casa Blanca a dar la mano al Presidente Roosvelt quien se encontraba en campaña de re-elección y temía las reacciones de los estados del Sur notoriamente segregacionistas.

Casi medio siglo después, en 1967, Clay se negó a ser incorporado al ejército en Vietnam alegando ser musulmán, y por lo tanto objetor de conciencia y le quitaron el título al que desde entonces se llamó Muhamad Ali y al que no le importó exponerse a un castigo de cinco años de prisión y 10 mil dólares de multa por negarse a servir en las Fuerzas Armadas, ni ser acusado de desertor.

Jesse Owens murió de cancer de pulmón.

Cassius Marcellus el hermoso Clay o Muhamnad Ali de un choque séptico precedido por un largo Parkinsons.

Pero ya antes la sociedad los había matado civilmente.

De no haber sido así. Owens hubiera corrido a auxiliar a George Floyd, y Ali habría noqueado a sus asesinos antes de que en eso. se convirtieran.

Y no es que yo me haga la película…como no sea “Lo que el viento se llevó”, una loa cinematográfica a la esclavitud que sin embargo consagró con un Oscar a la primera mujer de raza negra, Hattie McDaniel.

Claro que en el papel de criada…