Cate Blanchett es una de las actrices más pretendidas. Dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro, y cuatro premios BAFTA, entre otros. Son muchos los directores y directoras que quisieran tener a Blanchett en un protagónico.

Las actriz australiana fue tendencia en las últimas horas al revelar que, si tuviera que elegir con quién trabajar en un potencial proyecto, esa elección se inclinaría definitivamente por la argentina Lucrecia Martel, directora -entre otros films- de Zama.

En una entrevista del ciclo Women in Motion Talk de Variety, la actriz fue consultada al respecto. Su respuesta fue casi inmediata y sin dudas: “Lucrecia Martel for me. Lucrecia Martel”.

La cineasta salteña es popularmente conocida por su ópera prima, La Ciénaga (votada como la mejor película de la historia argentina). Es directora de La Niña Santa, La Mujer sin Cabeza y Terminal Norte, donde se destacó por su estilo y sus encuadres.

En 2021, Martel fue incluida dentro del ranking de las veinte directoras más influyentes de la historia del sitio especializado en cine SlashFilm. “Lucrecia Martel es considerada por la gran mayoría como una de las mejores directoras en actividad del cine mundial, y tiene una voz singular como artista y cineasta", indica el artículo firmado por Leah Marilla Thomas.