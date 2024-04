Se realizó la XI Edición de los Premios Platino que realzan las producciones de América Latina y España en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret en Riviera Maya, México

La primera entrega tuvo lugar en 2014 y desde ese entonces se posicionaron como referentes en la industria Iberoamericana premiando a producciones en habla hispana y portuguesa. Así se intenta promover y potenciar las realizaciones fílmicas de esta amplia región y hacerlas conocer junto a nuestros artistas al resto del mundo.

En la gala, conducida por primera vez por dos mujesres: la actriz y modelo mexicana Esmeralda Pimentel y la actriz y cantante colombiana Májida Issa se destacaron las actuaciones de: Ana Guerra y Ana Mena, David Bisbal, todos españoles. También cantó la mexicana Ángela Aguilar y Monsieur Periné desde Colombia. Diana Hoyos, el argentino Gerónimo Rauch, Májida Issa de Colombia y Mariaca Semprún de Venezuela.

Homenaje

Cecilia Roth recibió un homenaje especial: el Premio Platino de Honor, como reconocimiento a su larga trayectoria y a su aporte al cine iberoamericano. Merecedora de muchos galardones a lo largo de su historia, también recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España.

"Creí que no me iba a emocionar…pero bueno, dijo la actriz conmovida al comensar sus palabras de agradecimiento. Luego recordó su infancia, sus comienzos, su exilio, su reconocimiento a Adolfo Aristarain para culminar diciendo:

"“Yo creo que hay un solo cine, el que habla en español y en portugués, pero es un solo cine. Un solo país. Cuando uno tiene problemas hay que estar atento, ayudarlo. No es que esté pidiendo ayuda, es que estoy pidiendo que tengamos conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y que el español tiene que escucharse igual que otros idiomas. No siempre se escucha”, reflexionó.

“En nuestro país el problema es grave porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos, resistamos y, como cuando era chica, convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños que tenemos por ese cine que hacemos”, concluyó la actriz.

Otro momento particularmente tocado por la realidad que transita la cultura en Argentina lo constituyó el mensaje contundente de Andy Chango al ser premiado por su interpretación de Charly García en la serie: “El amor después del amor”.

El actor y músico dijo:

“Cómo explicar sólo en un minuto que se está muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura, pero que en Argentina la están asesinando, cómo explicar el dolor, la impotencia y, a la vez, el agradecimiento”. Y continuó: "Esta Argentina se está yendo mucho más rápido que el planeta", remató el músico y quedó claro desde el inicio que no siempre se puede recibir un premio con una sonrisa, sobre todo en este momento particular del país en el que se atacan sistemáticamente todos los rincones de la cultura nacional. "La cultura que tanto amamos ya no va a existir más", señaló Chango.

Producciones destacadas

“La sociedad de la nieve” es la película que obtuvo mayor cantidad de premios: 6 entre ellos: Mejor Película, Mejor director, Juan Antonio Bayona, y Mejor Interpretación Masculina para Enzo Vogrincic.

Juan Antonio Bayona, su director, tuvo palabras entre lágrimas en el momento de agradecer y expresó su solidaridad con la situación que se vive en nuestro país al expresar:

"Este premio es el resultado de una carrera y esa carrera empieza porque mis papás me enseñaron a amar el cine. Ellos vienen de un lugar muy humilde y no tuvieron la libertad de poder escoger si estudiar o trabajar", contó Bayona, mientras recordaba que su mamá trabajaba desde los 9 años.

"Precisamente porque ellos no tuvieron acceso a la escuela, para ellos siempre fue muy importante la educación y la cultura de sus hijos. Así que yo estoy aquí gracias a ellos", dijo llorando. Para finalizar con esta reflaxión: "los primeros referentes que recuerdo de Argentina son imágenes de las películas de Adolfo Aristarain y Eliseo Subiela". "El cine es una herramienta de expresión poderosísima y fundamental de un país. Estar en contra del cine es estar en contra de su propio país. Así que Argentina, ¡aquí estamos! No están solos, aquí estamos y arriba el cine unido argentino. Aquí estamos para apoyar", completó el realizador español.

Nominados de los Premios Platino 2024

Mejor Película de Ficción

Cerrar los ojos (España/Argentina)

La sociedad de la nieve (España)

Los delincuentes (Argentina/Brasil/Chile/Luxemburgo)

Tótem (México/Dinamarca/Francia)

Mejor Interpretación Masculina

Damián Alcázar (El caso Monroy, Perú)

David Verdaguer (Saben Aquell, España)

Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve, España)

Jaime Vadell (El Conde, Chile)

Marcelo Subiotto (Puan, Argentina)

Mejor Interpretación Femenina

Carolina Yuste (Saben Aquell, España)

Dolores Fonzi (Blondi, Argentina)

Laia Costa (Un amor, España)

Lola Amores (La mujer salvaje, Cuba)

Malena Alterio (Que nadie duerma, España)

Mejor interpretación masculina de reparto

Jose Coronado (Cerrar los ojos, España)

Leonardo Sbaraglia (Puan, Argentina)

Luis Bermejo (Un amor, España)

Matías Recalt (La sociedad de la nieve, España)

Mejor interpretación femenina de reparto

Alejandra Flechner (Puan, Argentina)

Ana Torrent (Cerrar los ojos, España)

Ane Gabarain (20.000 especies de abejas, España)

Antonia Zegers (El Conde, Chile)

Mejor dirección en largometraje

Isabel Coixet (Un amor)

Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve)

Lila Avilés (Tótem)

Pablo Larraín (El Conde)

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica

Barrabrava (Argentina, Uruguay)

El cuerpo en llamas (España)

Losi, el espía arrepentido - segunda temporada (Argentina)

Los mil días de Allende (Chile, España, Argentina)

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Alfredo Castro (Los mil días de Allende, Chile)

Gustavo Bassani (Losi, El Espía Arrepentido T2, Argentina)

Javier Cámara (Rapa T2, España)

Santiago Korovsky (División Palermo, Argentina)

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Aline Küppenheim (Los mil días de Allende, Chile)

Lola Dueñas (La Mesías, España)

Micaela Riera (El amor después del amor, Argentina)

Úrsula Corberó (El cuerpo en llamas, España)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Andy Chango (El amor después del amor, Argentina)

Daniel Hendler (División Palermo, Argentina)

Emiliano Zurita (La cabeza de Joaquín Murrieta, México)

Manolo Solo (30 Monedas T2, España)

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Carmen Machi (La Mesías, España)

Minerva Casero (Losi, El Espía Arrepentido T2, Argentina)

Najwa Nimri (30 Monedas T2, España)

Pilar Gamboa (División Palermo, Argentina)

Mejor dirección en miniserie o teleserie

Álex de la Iglesia (30 Monedas T2)

Daniel Burman (Losi, El espía arrepentido T2)

Juan Pablo Kolodziej (El amor después del amor)

Santiago Korovsky (División Palermo)

Mejor película documental

El juicio (Argentina, Italia, Francia, Noruega)

La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite (España)

La memoria infinita (Maite Alberdi, Chile)

Una jauría llamada Ernesto (Everardo González, México, Suiza, Francia)

Mejor película de animación

Dispararon al pianista (Fernando Trueba y Javier Mariscal, España, Francia, Países Bajos, Portugal, Perú)

El sueño de la sultana (Isabel Herguera, España, Alemania)

Home is somewhere else (Jorge Villalobos, Carlos Hagerman, México, EEUU)

Nayola (José Miguel Ribeiro, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Francia)

Robot dreams (Pablo Berger, España, Francia)

Mejor ópera prima de ficción iberoamericana