Charly García está grabando un nuevo disco. El productor José Palazzo dio a conocer la información en su cuenta de Twitter: “Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo”.

El último disco de Charly fue "Random" que lanzó en febrero de 2017. Este nuevo trabajo, del cual aún no se sabe el nombre, coincide con el 21 aniversario del día en que Charly se tiró de un noveno piso en un hotel de Mendoza, y que cayó a una piscina salvando su vida.