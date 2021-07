Nick Murphy, es un artista cinco veces galardonado con el Premio ARIA. Regresa con el esperado segundo álbum de su proyecto Chet Faker “Hotel Surrender” a través de su propio sello Detail Records en asociación con BMG.

Ya se puede escuchar en plataformas digitales aquí.

Seis años después de alejarse del proyecto, Nick Murphy, criado en Melbourne y con base en Nueva York, revivió a Chet Faker en octubre de 2020, marcando un hito en el regreso a la creación de música que simplemente se sentía bien. El resultado es “Hotel Surrender”: un álbum de 10 canciones escrito, grabado y producido por Murphy y mezclado por Dave Fridmann (Tame Impala, Flaming Lips, MGMT) que reintroduce al mundo, y al propio Murphy, a Chet Faker. Siendo a la vez íntimo y sociable, la arrogancia electrizante de Hotel Surrender es innegable e irresistible.

"Uniéndose a su catálogo de más de 1 billón de streams, Murphy completó “Hotel Surrender” durante los primeros meses de la pandemia, encontrando un respiro en su pequeño estudio de grabación de Nueva York, el primer espacio que tuvo para sí mismo desde que escribió y grabó su álbum debut “Built on Glass”. Trabajando de forma aislada por primera vez en años, Murphy se encontró escribiendo canciones que se extendían hacia afuera, esforzándose por encontrar alegría y luz en una época que de otra manera sería oscura", se comparte en el comunicado de difusión.

A mediados de 2020, Murphy se dio cuenta de lo que tenía: "Recuerdo que lo vi en una playlist y dije: 'Ah, mierda, este es un álbum de Chet Faker. Simplemente apareció y tuve una decisión que hacer: ¿Lanzo esto?", continúa el comunicado.

El primer tema del álbum, "Oh Me Oh My" se sienta debajo de la voz de barítono de Murphy mientras las cuerdas tocan una melodía familiar para proclamar audazmente el regreso de Chet Faker. "No es lo que digo, es lo que hago", dice Murphy, declarando un mantra tranquilo y confiado para el viaje que tenemos por delante.

A continuación, el single debut del álbum, "Low", ve una ráfaga ambiental de punteos de bajos apagados y sugerencias de guitarra que se hacen eco de un blues similar a un Chet Faker de una era anterior con sentimientos pop melancólicos y serenos.

Un aire relajante continúa en "Get High", como una intro de piano oscilante con un ritmo de fondo de funk, evoca texturas de soul y groove profundamente arraigadas.

El tercer single del álbum, "Whatever Tomorrow", profundiza en las grandes preguntas que solo Murphy no tiene miedo de hacer. Murphy canta con lentitud y garra, abordando la ambivalencia de nuestro futuro tras un año de incertidumbre y pandemia.

El álbum sigue con el nuevo single “It’s Not You”, una disección de corazón de los sentimientos y conciencia de Murphy mientras arrulla encima de una sección de metales.

Las acogedoras y cálidas líneas de sintetizador analógico de "Peace of Mind" acuna una canción más lenta de frágil belleza mientras Murphy desentraña el funcionamiento interno de su mente.

La cruda vulnerabilidad se extiende a "Feel Good", el cuarto single que conocimos del disco, con una arrogancia que es el escenario básico de Murphy.

Igualmente refrescante es "I Must Be Stupid", la línea de piano permite que la voz de Murphy se extienda a su rango completo, alcanzando la máxima catarsis en todo su esplendor de ritmo lento.

“So Long, So Lonely” es una asombrosa mezcla de instrumentación que hace que la percusión amortigüe el ritmo instantáneo y el golpeteo de los pies.

La última canción, "In Too Far" es una declaración concluyente de máxima calidez e intimidad que es emocionalmente intuitiva, lo que demuestra que la simplicidad puede prevalecer.

Sobre Chet Faker

El proyecto Chet Faker se lanzó con gran éxito en todo el mundo a principios de la década de 2010 con un puñado de EPs, incluido un volumen colaborativo con las versiones y remezclas de Flume. Su álbum debut de 2014, Built on Glass, ganó 5 Premios Aria, encabezó las listas de éxitos en todo el mundo y obtuvo el puesto #1 en Triple j’s Hottest 100 ese año. Bajo su propio nombre, Murphy lanzó el EP Missing Link en 2017, el muy aclamado álbum de estudio Run Fast Sleep Naked de 2019 y un disco instrumental, Music For Silence, que se estrenó por primera vez en la aplicación de meditación Calm en marzo de 2020.

Chet Faker ha resurgido en los principales festivales de todo el mundo, incluidos Austin City Limits 2021 y Primavera Sound 2022, así como en los conciertos como headliner que se acaban de anunciar de su gira por Estados Unidos y que se encuentran a la venta aquí.