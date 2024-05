Los shows de la semana llegan con numerosas propuestas para todos los gustos.

Esta semana se destaca el acto inaugural del recorrido fotográfico: Donde hubo luchas, historias quedan, una mirada sobre los 35 años de transporte de trolebús en Córdoba y sus protagonistas. La cita es el martes 7 a las 10:30 en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres.

En tanto, el miércoles 9 a las 20, la capilla del Paseo del Buen Pastor expondrá la riqueza cultural y turística de la región noroeste de la provincia, exhibiendo tanto producciones artísticas como artesanales representativas de Salsacate.

Del jueves 9 al domingo 12 a las 20, el Ballet Oficial de la Provincia regresa a escena con dos piezas del mismo programa: “Estaciones de amor” y “La noche de Walpurgis” en el Teatro del Libertador San Martín.

Por último, el viernes 10 a las 20, la Casa de la Cultura de Río Cuarto inaugura nuevas muestras para recorrer durante todo el mes. Por un lado, “Soy obrero”, una exposición de Nicolás Zulberti, con diferentes expresiones gráficas como la xilografía, aguafuerte, punta seca, serigrafía, stencil e impresiones digitales. Por otro lado, “Me cobras más barato. El tatuaje como relato” proyecto expositivo de Jesica Mancilla. Mientras que en la Sala del Tesoro se exponen obras del artista Mario Grandi pertenecientes al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto.

Mirá toda la programación:

Lunes 6

De 14 a 18. Encuentro de formación “Andar la Naturalia”. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Un encuentro de sensibilización y formación sobre la presencia de la Naturaleza en los libros de literatura y de divulgación para niños. Se llevarán a cabo actividades de animación involucrando al espacio físico del museo y los libros de la Biblioteca del CEDILIJ. Una actividad que anima a la lectura y a la observación de la naturaleza, mediante dinámicas de promoción a la pregunta creativa, hipótesis, creación y descubrimiento. Público a quién va dirigido: Guías/educadores de museos, docentes, bibliotecarios, mediadores ambientalistas, animadores socioculturales, jóvenes y adultos interesados.



Coordinación general: Mariano Medina (CEDILIJ) y Juan Orco (Programa Educación en Ciencia y Tecnología, SEU UNC) Inscripciones al mail museocienciasnaturalescba@gmail.com. Cupo limitado.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: El amigo americano (de Wim Wenders, Alemania, 1977). Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

En Mayo nos unimos a la búsqueda constante del director alemán Wim Wenders de lugares, historias, personas, y de quienes también se buscan a sí mismos. El marchante americano Tom Ripley (Hopper) intenta poner a prueba la integridad de Jonatham Zimmermann, un humilde fabricante de marcos (Bruno Ganz) que padece una enfermedad terminal. Ripley le presenta a un gánster que le ofrece mucho dinero a cambio de que trabaje para él como asesino a sueldo. En un principio rechaza la oferta, pero, al pensar en el precario futuro que espera a su mujer y a su hijo después de su muerte, acaba aceptando el trato. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Taller de Clown. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Destinado a toda persona interesada en explorar el lenguaje del payaso. En este espacio se adentra en los recovecos personales en los que duerme o se esconde nuestro “ser payaso”. En un marco de juego colectivo se abordará, mediante las herramientas técnicas del clown, la singularidad de cada intérprete para descubrir y potenciar un universo que es propio y sin embargo, se desconoce o visitamos poco. El clown es el mejor otro yo. Y la tragicomedia es el mejor escenario para desparramar la humanidad payasa.



Duración 2 meses. Cupos limitados. + Info e inscripciones 351 3854113- Coordina: Laura Ortiz.

Martes 7

A las 10.30. Recorrido fotográfico: Donde hubo luchas, historias quedan. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Es una mirada sobre los 35 años de transporte de trolebús en Córdoba y sus protagonistas, bajo lenguaje fotográfico. Visibiliza la historia, las protagonistas y sus años de lucha en el marco de los 35 años del sistema de trolebuses en la ciudad de Córdoba. La exposición enfatiza sobre cómo las mujeres lograron una posición y un espacio dentro de un campo laboral reservado para los varones y cómo los medios retrataban dicha situación. Además, narra la historia y evolución de las unidades de transporte, su relevancia como recurso ecológico, entre otras variables. La exposición se podrá visitar hasta el sábado 11 de mayo de 10 a 19, con entrada libre y gratuita.

A las 17. Taller de grabado y arte impreso con materiales reciclados: ¿Se dice impreso o imprimido?. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En este taller se busca dar un pantallazo general al universo del grabado y el arte impreso y conoceremos algunas de las obras que se exhiben en la muestra didáctica: Original y Múltiple. La propuesta es un ciclo que consta de cuatro talleres en el primer encuentro se desarrollarán las técnicas de relieve: xilografía sobre poliestireno, con materiales no tóxicos. En los próximos encuentros, punta seca sobre tetra packs, monocopias sobre gelli plate y stencils.



Actividad gratuita destinada para adolescentes a partir de 12 años hasta 15 años, con cupo limitado, completando AQUÍ el formulario o escribiendo a mec.difusion@gmail.com

A las 17:30. La Rueca, espacio de investigación textil. Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí – Parque del Chateau



Coordinado por Graciela Szamrey y en el marco de la Muestra textil: Texto y Contexto, se celebra el 50º aniversario del Taller La Rueca. La Rueca es un taller de gran trayectoria, siendo uno de los más destacados por sus trabajos y realizaciones dentro del arte contemporáneo en la Ciudad de Córdoba.

A las 18. Cine en el Palacio: Anomalisa (de Charlie Kaufman, Estados Unidos, 2015). Museo Evita Palacio Ferreyra – Avenida Hipólito Yrigoyen 511



El ciclo, que se lleva a cabo desde 2022 en el auditorio, con entrada gratuita, continúa en el mes de mayo. Las proyecciones serán todos los martes de 2024, con propuestas curatoriales cinematográficas que se renuevan cada mes. En mayo empezamos con la selección de películas que componen el ciclo “La vida animada”, en su tercera edición. Se trata de un conjunto de largometrajes animados para adultos, que exploran diferentes técnicas de dibujo. La tercera edición de esta cápsula de films animados lleva la etiqueta de “Existencias”, ya que su propuesta narrativa explora los desafíos cotidianos de sus protagonistas, las dudas sobre la existencia y la muerte, los vínculos y el amor. En esta ocasión se proyecta Anomalisa, película que tiene por protagonista a un motivador profesional que, cuanto más ayuda a la gente, más monótona y anodina es su vida; todo el mundo le parece y le suena igual. Hasta que la voz de una chica le suena diferente y está dispuesto a abandonarlo todo y a todos por alcanzar la felicidad con ella.



Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 19. Cine: Siempre habrá un mañana (de Paola Cortellesi, Italia, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



A merced de un marido violento y de un suegro déspota, prisionera de su hogar, Delia tiene como única aspiración el inminente matrimonio de su hija mayor, la predilecta. Se trata de una historia común de una familia italiana cualquiera, en la segunda mitad de los años ´40, posguerra. Época en la cual una bofetada de lleno en la cara, pasaba como si nada. En este relato está el de las mujeres comunes, aquellas que no han hecho historia y que aceptaron una vida de opresión porque así estaba marcado, sin hacerse preguntas. Sin embargo, en la historia de Delia, la llegada de una misteriosa carta le encenderá el coraje para derrotar los planes preestablecidos e imaginar un futuro mejor, no sólo para ella.



Repite miércoles 8 a las 19; jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19:30. Ciclo Palabras de Poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



Ciclo de encuentros mensuales donde participan poetas cordobeses y lectura de poesía de mayor permanencia de la literatura cordobesa, se ha desarrollado durante 15 años (2005-2020) en la Facultad de Lenguas de la UNC. En esta oportunidad contará con la participación de las poetas Ana María Mayol, Laura Moreno y Elena Aníbali. Coordinan Claudio Suarez y Tina Elorriaga. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Repite miércoles 8 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 8

De 16 a 18. Taller: Recorrido por los Arcanos. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí



Silke propone, a través de proyecciones, compartir sus vivencias y conocimientos sobre el simbolismo profundo de los Arcanos Mayores plasmados en esta serie.

A las 17. Conversaciones con artistas: Virginia Derqui. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En el marco de la muestra “La forma- espacio”, el artista compartirá en un recorrido a pie de obra relatos sobre la muestra, las obras y su forma de producción. Actividad para todo público con entrada gratuita.

A las 18. Tàpies y el Zen: Charla a pie de obra. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Una nueva oportunidad para conocer el universo de la obra de Antoni Tàpies en el marco de la muestra. Los curadores Ignacio Martinez del Barrio y Paulina Antacli estarán brindando una charla a pie de obra en donde nos contarán acerca de uno de los artistas más importantes del siglo XX y de la influencia del informalismo en Argentina y España.



La charla está destinada a todo público y es una oportunidad única para visitar la muestra de la mano de estos dos expertos en la obra de Tàpies, quienes escribieron el catálogo que acompaña a la muestra y que podés descargar gratuitamente en la página cultura.cba. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Cine Club del CCC: Malas tierras (de Terrence Malick, Estados Unidos, 1973). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas nacionales e internacionales. Dakota del Sur, 1959. Cuando el rebelde Kit Carruthers (Martin Sheen) conoce a la joven de 15 años Holly Sargis (Sissy Spacek), decide dejar atrás su mediocre vida y alcanzar el triunfo sea como sea. Pero tras un trágico incidente, ambos jóvenes se convierten en fugitivos. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Muestra cultural de Salsacate región Noroeste. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Con la curaduría de Milva Allende Cde, se expondrá la riqueza cultural y turística de la región noroeste, exhibiendo tanto producciones artísticas como artesanales representativas de la zona. Música, danza, cuadros, escritores y productos regionales para degustar. También la oferta turística local, con información sobre hospedajes, comercios, excursiones y gastronomía. Quedará abierta al público hasta el 18 de mayo, de martes a domingos de 10 a 19.

Jueves 9

De 10 a 13. Taller Creatividad e Intuición. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau



Silke los guiará, por medio de ejercicios de sensibilidad e intuición, para ingresar en su propio mundo creativo ¡Una gran aventura!

A las 14. Teatro Itinerante: Manzanilla y su árbol de los deseos (Teatro Circular). SUM Municipal, San Martín 590, San José de la Dormida. Dpto Tulumba



Títeres y circo. ATP. 40 minutos



Una historia para conocer el significado de la amistad. Tito es un titiritero que ha perdido la historia que le vino a contar al público pero se encuentra con Tita que le ayudará a recordar a través de distintas piruetas para mover el cuerpo y despertar la memoria. Tita quiere contarle otra historia que ella sí sabe y como el teatro es un acto colectivo en conjunto dan inicio a una aventura situada en las alturas del paisaje andino. Manzanilla, guardiana de un árbol mágico de cacao, cuida una semilla para poder cumplir un sueño muy importante, conocer la amistad. Un dia esa semilla de cacao ya no se encuentra y sin explicaciones aparece Nativo, un perro pila, que escapó de su hogar. Con ayuda de Manzanilla y el árbol, Nativo logra enfrentar su antiguo dueño y recuperar su libertad.

De 15 a 18. Taller Creatividad y Color. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí



A través de visualizaciones y ejercicios dinámicos de movilización interna propuestos por la artista Silke, cada persona descubrirá y profundizará su propia relación con el color.

A las 17. Cine: El viaje soñado (de Marc Fitoussi, Francia, 2022). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



De adolescentes, Blandine y Magalie eran inseparables, pero pasaron los años y se perdieron de vista. Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, deciden hacer juntas el viaje que siempre habían soñado. Se van a Grecia, a su sol y a sus islas, pero la escapada de ensueño no sale como habían planeado. Ahora tienen una visión muy distinta de las vacaciones. ¡y de la vida!



Repite el viernes 10 a las 17, sábado 11 y domingo 12 a las 17 y 19 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine espacio INCAA: Manuel Ugarte, el destino de un continente (de Federico Molnar y Martín Pigna, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



El historiador Felipe Pigna investiga la vida y obra del escritor y diplomático argentino Manuel Ugarte. Uno de los primeros en bregar por la unidad latinoamericana y en denunciar los atropellos del imperialismo estadounidense en el continente. La idea del documental surge a partir de la familia, de descendientes directos de Ugarte que nos convocaron, y la verdad que yo tenía una idea de quién era Ugarte pero empezando a investigar me pareció que era un personaje realmente de una dimensión extraordinaria. Empecé a hacer un documental chico y a partir de la dimensión del personaje fuimos pensando que daba para mucho más, y así fue que fue creciendo.



Repite el viernes 10 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 19.30. Teatro Itinerante: Panchito Mandefuá (Teatro de Títeres La Pareja). Salón Comunal Colonia 4 Esquinas, Calle Pública s/n, Colonia Cuatro Esquinas. Dpto. Río Primero. Farsa para títeres. ATP. 50 minutos



Panchito es un jovencito en situación de calle. Trabaja para sobrevivir. Está enamorado de Margarita, también trabajadora, quien lo corresponde. Sueñan con un futuro juntos casi inalcanzable. Entre obstáculos de la vida diaria, se encuentra el joven Panchito, con una posibilidad para estudiar y organizar su futuro. Los niños lo ayudarán a lograrlo.

A las 20. Ballet Oficial de la Provincia: Estaciones de amor. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El Ballet Oficial de la Provincia pone en escena Estaciones de amor (Coreografía de José Luis Lozano con música Andrés Risso) y La noche de Walpurgis (Coreografía de Leonid Lavrosky y música de Charles Gounod). Reposición coreográfica a cargo de Silvina Pino, Alexander Ananiev y Jairo Benítez.



Repone viernes 10, sábado 11 y domingo 12, a las 20. Entradas desde $3.500 disponibles a través de autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20.30. Jueves de Comedia: “Abrazar NOS duele”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna. En la trama quedará claro que, de alguna manera, la crianza de los padres y madres marca el destino y llega a la descendencia ciertas peculiaridades que se exacerban en la adultez, como el miedo o la fortaleza para afrontar los avatares de la vida. Claudia, la mayor, es casi un calco de la figura paterna; mandona, heredó de su progenitor militar, la fascinación por las marchas castrenses y el orden. Susana, la del medio, más sumisa, padece la convivencia con un hombre que la maltrata y la castiga ferozmente. Paula, la menor, anclada en una especie de inmadurez que le permite disfrutar de la vida como si aún fuera una muchacha, trata de sobrellevar su existencia refugiada en una juventud que pretende prolongar. A pesar del pasado doloroso, ha logrado llegar a su madurez con optimismo y buena predisposición.



Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 10

A las 10.30. Teatro Itinerante: Un botón en mi cabeza (Arriba las Hu! Manos). Escuela Domingo Faustino Sarmiento, Javier García s/n, Rosario del Saladillo. Dpto Tulumba



Comedia dramática, teatro de títeres (títeres de guante). ATP. 45 minutos



En la danza de la creación, las Manos Titiriteras dan a luz al primer títere de la Obra: Clott. La Mano Verde hará lo imposible por lograr su cometido y animando a un títere Mago, le ofrecerá a Clott cumplir todos sus deseos si se desabotona. No descansará hasta acabar con esta historia. Clott está a punto de desabotonarse. Pero… Algo mágico sucede ¿Qué planes tiene la Mano Verde para Clott y su familia? ¿Qué decisión tomará Clott? ¿Acaso se desabotonará?.

A las 11. Teatro Itinerante: Otoño (CantoRodado). Centro Cultural Pato Carret, Av. Carril de Los Chilenos, esq. Av. de los Navegantes, Villa del Dique – Dpto. Calamuchita

Danza. +13 Años. 30 minutos



Estereotipos sociales, cuerpos heteronormados, abusos de poder, violencias de género, estructuras enquistadas, mandatos sociales. Cuerpos limitados por el entramado social que buscan problematizar sus realidades cotidianas.

A las 11. Teatro Itinerante: Renata (El Lucero). Escuela Fray Chianea- Zona Rural Villa María. Dpto San Martin. Teatro de títeres. ATP. 45 minutos



Renata es una niña intrépida y con las más variadas inquietudes que mientras juega y se divierte con su pelota va rompiendo los moldes sociales. De visita en la casa de abuelo, científico, que dedica su pasar a la búsqueda de fórmulas para mejorar la calidad de vida de los ancianos. Recibe la inesperada aparición de un fornido ladrón. Renata y su abuelo vuelcan su astucia en estrategias disparatadas que intentan desactivar el intento del ladrón.

A las 15. Teatro Itinerante: WOF: obra payasa para Virginia Woolf (La Ceremonia). IPEM 288 José Hernández Anexo Los Potreros, Zona rural Los Potreros. Dpto. Tercero Arriba.



Clown. +16 años. 75 minutos



Clarisa es una escritora experimentada que se pregunta acerca de lo esencial de su oficio: el placer de conjugar palabras. En su mundo lleno de visiones da vueltas en torno al deseo de escribir su última obra: un poema teatral.

A las 16. Teatro Itinerante: De Marineros y Piratas (Teatro De Títeres El Telón). Escuela Nicolás Avellaneda, Zona Rural, Villa Maria. Dpto. San Martín



Títeres de Guante y técnicas mixtas. ATP. 50 minutos



Baltasar llega cansado y sin su camello. Trae una pesada bolsa de juguetes al hombro, llena de juguetes. Aprovecha que tiene compañía, el respetabilisimo público, para descansar un poco e ir a tomar agua. No sabe que un pirata está muy cerca y lo acecha, dispuesto a quedarse con esa bolsa. Por suerte el rey mago cuenta con los niños y un marinerito que lo ayudan a que todo termine bien. Acompaña el espectáculo el payaso presentador, que participa activamente con los niños en distintas pruebas de malabarismos, bailes y etcétera.

A las 17. Ciclo Poesía Express. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



Presentación del ciclo literario organizado desde hace 10 años por Café Literario Con los pies en Cielo de la ciudad de Deán Funes. En esta oportunidad estarán presentes los poetas: Malia Dimor, Sonia Rabinovich, Leonor Mauvecin, Claudio Amancio Suárez, Claudia Tejeda, Aura Re, Silvina López, Aníbal López , Mariano Longarini, Matías López, Silvina Ce, Clemen Herrador, Carlos Salinas, Dardo Passadore, Maximiliano Sonnet, Elena Demitropulos , Mary Quintero, Rosana Stipisich, Alicia Loza, Emilia Borredá, María Teresa Archina, Jorge Ledesma, Ofelia Dentone, Guadalupe González, Nélida Cañas, Rubén Capodaqua, Alicia Fantelli, Graciela Ballesteros, Viviana Aguirre, Miriam Rosanna Farías, Sandra Barrera Andrada, Sebastián Camargo, Rudy Catoni, Gladis Alkzraque. Acompañarán los músicos Reynaldo Farías y Miguel José.

Entrada libre y gratuita

A las 20. Teatro: Xangó y Yemanya, los negros.Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



La obra, narra la historia de las dos divinidades africanas Orishá: Shangó y Yemanyá, que se sensibilizan, bajan y se corporizan, para hacer una defensa férrea, imponiendo justicia ante la opresión, que sufre la comunidad negra en todo el mundo, en manos del racismo y las injusticias humanas. La obra también pone fuerte acento en distintas perspectivas, resaltando esfuerzos y conquistas. La música, la danza, la percusión y la escena, se armonizan con el texto, en una puesta artística clara, optimista y abierta. Una historia apasionante que deja un mensaje muy actual: de humanidad, de amor, y esperanza.



Entrada general $4.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. Noche lírica en el Polo. Polo Audiovisual Villa María – Av. Dante Alighieri y Boulevard Cárcano, Villa María



El Seminario de canto es un espacio que pertenece al Teatro del Libertador San Martín en el cual se estimula la importancia de asumir y desarrollar roles solistas. En este elenco de formación eminentemente coral, existe la posibilidad de acercarnos al estudio del canto por medio de repertorio que incluye solistas, independientemente de cada etapa de la formación individual. Los repertorios se abordan integrando diferentes agrupaciones, a capella, orquestales y por supuesto acompañados de nuestras pianistas. Este será un concierto donde se interpretarán obras eminentemente líricas, fragmentos de ópera y canciones de cámara. En esta ocasión, los solistas estarán acompañados por la pianista Susana Ferreyra y la coordinación a cargo de Agustín Molas Pozzi y la instructora Melani Figueroa. Entrada libre y gratuita

A las 20. Inauguración de nuevas exposiciones. Casa de la Cultura – Rivadavia esq. Gral. Paz, Río Cuarto



Se inauguran dos nuevas muestras. Por un lado, “Soy obrero”, una exposición de Nicolás Zulberti. Atravesado por el contexto político y social, Zulberti representa mediante las técnicas del grabado reclamos, mundos posibles, descargos desde la óptica del artista que hace un tiempo tomó los medios del arte para su militancia y particularmente a la disciplina del grabado para llevarlo a cabo.



El proyecto expositivo tiene como hilo conductor al trabajo en todas sus formas y expresiones; materializándose en diferentes expresiones gráficas: xilografía, aguafuerte, punta seca, serigrafía, stencil e impresiones digitales. Por otro lado, “Me cobras más barato. El tatuaje como relato” proyecto expositivo de Jesica Mancilla. Toda la producción tiene raíz en el territorio en el que creció, y se abraza con su formación política. El barrio y sus matices, donde algunos ven carencias, quienes lo habitan encuentran allí fortalezas.



El formato de la exposición será el de una instalación en la que se podrán observar registros fotográficos de corporalidades varias de la ciudad y un estudio provisorio de tatoo. En tanto, en la Sala del Tesoro se exponen obras del artista Mario Grandi pertenecientes al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto. Se podrá visitar hasta el 30 de mayo de 2024.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Nepen”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Solo masculino de danza contemporánea de poética posthumana distópica. Un microchip transmitido musicalmente es inoculado en un organismo provocando su despertar, su ‘nepen’ en lengua mapuche, originando así su advenimiento cyborg y su aparición en un mundo inhóspito y hostil. Una vida mutante sin más sentido que el de sobrevivir en un medio indiferente, obligado a consumir información en formato sonoro y a seguir metabolizando su propia vida. Aprender a respirar, a sentir miedo, a recibir datos sin código legible; limitado a un torpe intento de volar, a criarse y almacenar….Un despertar, un ‘nepen’, hacia la búsqueda desesperada de alguna iluminación que lo llevará al dolor programado y a la desaparición final.



Entrada general $4.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Música: No tan trío. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 56, Río Cuarto



Desde su formación en 2011, No Tan Trío ha emergido como una banda distintiva en el panorama musical de Córdoba, Argentina. Con una mezcla audaz de funk, jazz y latin-jazz, el grupo ha capturado la esencia de estos géneros mientras infunde su propio estilo único a través de la improvisación y composiciones propias. La alineación de talentos, con Joaquín Camaño en la batería, Bruno Cravero en el piano, Rodrigo Saldaña en el bajo y Ramiro Camaño en la percusión, ha creado una sinergia que resuena en cada actuación y grabación.



Entrada: $ 4000, disponible por autoentrada.com.

A las 21. Teatro Itinerante: Ada, casi un homenaje (La Morocha Teatro). Auditorio Belgrano Casa de la Cultura Corralito, Libertad esq. Sarmiento. Corralito. Dpto Tercero Arriba



Teatro musical. ATP. 45 minutos



Un unipersonal de teatro musical, que parte de la selección de tangos interpretados en su época por Ada Falcón, la diva de los años 30, que estando en su auge decide dejarlo todo e irse. Cada canción es un punto de partida o un punto de llegada para de-construir la figura mítica de Ada. Entenderla como artista, como diva, pero sobre todo como mujer de su época. Las canciones harán lo inverso, y funcionarán como puerta al universo de la actriz, revelando aquello de su vida que la une con la “Diva del Tango”.

Sábado 11

De 10 a 13. Taller “Cómo ser un paleontólogo”. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



Dirigido a niños de 9 a 12 años, este taller permite conocer cómo trabaja un paleontólogo y explorar su mundo a partir de preguntas como: ¿Qué son los fósiles? ¿Qué tipos de fósiles se pueden encontrar? ¿Es posible ser paleontólogo en Córdoba? El encuentro tendrá instancias teóricas y dinámicas prácticas sobre el reconocimiento de distintos tipos de fósiles y las formas de determinar las principales especies de Córdoba.



Dictado por: Dr. Adan Tauber. Inscripciones al mail: museocienciasnaturalescba@gmail.com. Cupo limitado a 25 niños.

A las 11. Talleres Culturales: Mañanas de tangoCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401Todos los sábados de mayo continúa este taller que enfatiza en captar nuevos adeptos del tango, sin condicionamientos académicos. Con la premisa de romper con la distancia de géneros, generaciones, ideologías, etiquetas, tendencias, etc. Se dictarán tres ramas del tango: Tango canyengue, tango salón y tango nuevo.



Coordina Pedro Trujillo. Inscripciones: 3515649424. Valor por clase $ 1.500

A las 12. Expo anime comics world Córdoba. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325La convención cultural más grande de comics del interior. Habrá stands, desfiles de cosplay, concurso de K-pop, karaoke, torneo de game, juegos LOL, trivias, entre otras. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Teatro Itinerante: Le Cirque de Irina Y Margarite (Muches Mundes). El Chingolito, Calle Barba de piedra s/n (camino al balneario “la ollita”), Villa Amancay – Dpto. Calamuchita



Clown. ATP. 40 minutos



Dos payasas se encuentran frente a un escenario vacío a la espera de que comience una función. Ante la ausencia de artistas toman la escena para convertir en realidad el sueño de Margarite: tener un circo. Con objetos disparatados y la ayuda del público presente crearán una historia donde el humor, el trabajo colectivo, la confianza y el respeto a la diversidad serán los ejes que guíen esta propuesta de espectáculo para todo público.

A las 16. Talleres Culturales: Clases de Ukelele. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Todos los sábados de mayo, de 16 a 17 hs, se brindan clases de este instrumento con el objetivo que los principiantes puedan controlar y ejecutar de forma básica un ukelele. Las clases están dirigidas a personas de todas las edades (Los menores pueden estar acompañados de un adulto). A cargo de Marcelo Lucero y Soledad Varela. Costo mensual: $10.000. Cupos limitados. Informes e inscripciones: 351- 8096960

A las 16. Teatro Itinerante: Se cuecen habas (La Sopa Teatral). Escuela Secundaria Campesina, Calle Pública s/n, La Cortadera. Dpto. San Alberto



Comedia. ATP. 50 minutos



Es un espectáculo que reúne la cocina, el teatro y el humor, invitando a los espectadores a degustar sabores e historias relacionadas con lo que se cuece en las cocinas. Escenas en clave de humor y con variados recursos como cuentos, textos autobiográficos, escenas icónicas del cine argentino, y las infaltables historias ancestrales que en cada familia ocurren en torno a la cocina.

A las 16. Teatro Itinerante: TAPETUMMM!!! (Balbuceando Teatro). Club Sportivo Simbolar, Simbolar. Dpto. Totoral



Clown. ATP. 45 minutos.



Cándida y Maggiano se encuentran en Cé-Vi-Ya, un extraño lugar donde parece reinar la confusión, tanto que ni la oscuridad, ni las preguntas ni las sillas parecen servir para lo que fueron hechas. Como buenos payasos, tratan de hacer las cosas bien, pero…¿Podrán dos antihéroes ver como gatos en la cerrazón de la noche?

A las 16. Teatro Itinerante: Toda una vida (Las Dos. )Hogar de Ancianos Fundación Padre Patiño, San Lorenzo 387, Luque. Dpto. Río Segundo



Unipersonal. ATP. 50 minutos



Olguita hace un recorrido por las historias relacionadas a los hombres que marcaron su vida y su presente. En sus confesiones muestra que necesita desesperadamente amar.

A las 16.30. Teatro Itinerante: ¿Ser o no ser? Siempre ser (Media Verdad Colectiva Teatral). Salón comunitario B° 9 de Julio, Eva Perón esq. Mármol, Deán Funes. Dpto. Ischilín



Comedia. Infancias. 40 minutos

Shakespeare para infancias: adaptación libre dónde icónicos personajes del famoso dramaturgo cobran vida para narrar divertidas historias que desde el humor y la reflexión llegan para pensar/soñar mundos más igualitarios.

A las 16. Día del Autor y Compositor Musical: Sentimientos para compartir. Museo del Cuarteto – Rivera Indarte 199

Celebramos el Día del Autor y Compositor Musical con un encuentro con Sergio Sosa, uno de los grandes autores de canciones como “Amada Mía“, “Loco”, “Para todo el viaje” (Ft. Marcos Bainotti) entre otros grandes éxitos cuarteteros. Será un espacio donde charlaremos de las historia detrás de las mismas y sus procesos de creación. Además invitamos a los participantes a compartir con él sus composiciones para guiarlos y aconsejarlos respecto a sus canciones. Entrada gratuita con inscripción previa AQUÍ

A las 17. Infantiles reales en el Centro: Philia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo de elencos del Teatro Real: Títeres e Infanto Juvenil dirigido al público infantil. Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entrada general $1.500 disponible a través del sitio autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 17. Teatro Independiente en el Real “Los Trottta-Mundis” (de Mutttis Contenidos) Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



La ilusión y la vocación son el motor del ancestral grupo de teatro LOS TROTTTA -MUNDIS. Año tras año van puliendo y forjando su espectáculo con la ilusión de ser aceptados y ovacionados por el público. A fuerza de perseverancia, pasión y amor al arte, tienen el gran deseo, y objetivo, de vivir de lo que aman… Pero no será fácil, muchos obstáculos se cruzarán en su camino. La amistad, la convicción y sobre todo su vocación podrán con todo… ¿podrán? LOS TROTTTA-MUNDIS cuenta, en tono de tragicomedia, las vicisitudes de un grupo de artistas que buscan vivir de lo que aman… hacer TEATRO.

A las 17. Teatro Itinerante: ¡Qué papelón! (Las Sindys) Residencia de Larga Estadía Rafael Amaya, Mario Enrique Flores s/n, Villa Tulumba. Dpto Tulumba



Clown. ATP. 30 minutos. Una señora espera que la inspiración la posea para hacer su gran acto ¿Cómo saber qué es lo que va a pasar? Entre papeles se enreda, se confunde, baila y se olvida del gran acto.

A las 17.30. Teatro Itinerante: El mundo de Petrushka (Compañía Juli Titeres) Estación del Ferrocarril (junto al Carro bar El Oso), RN 38 esq. O. Finochietto, Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje



Circo, teatro, títeres. ATP. 55 minutos



Petrushka es una fotógrafa y viajera incansable, recorre el mundo en busca de nuevas aventuras, siempre de la mano de su gran amigo Pietro, y cumpliendo una enorme misión: descubrir cómo viven los niños alrededor del mundo… Haciendo una parada en el Gran Circo Chino encontrarán grandes y pequeños artistas que se sumaran al viaje de Petrushka y Pietro para hacerlo inolvidable.

A las 18. Teatro Itinerante: Las travesuras de Timoteo (Timoteo). Espacio Comunitario del Frente Popular Dario Santillan, Paraje La Guarida, La Paz. Dpto. San Javier



Clown. ATP. 60 minutos



Espectáculo que combina las técnicas de clown, circo, la magia cómica y mucho humor. Timoteo es un disparatado payaso, que jugando se gana la complicidad del público, demostrando sus habilidades, destrezas y emociones, va sembrando alegría y humor para toda la familia.

A las 20. La Orquesta Sinfónica de Córdoba aborda la Sinfonía N. 7 Centro Cultural UNC-Paseo de Córdoba de la Nueva Andalucía – Duarte Quirós 107



La Orquesta Sinfónica de Córdoba aborda la Sinfonía N. 7, de Ludwig van Beethoven, además de la Obertura de Egmont y la Obertura de Las criaturas de Prometeo, del Genio de Bonn, con dirección de JongWhi Vakh. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Años Difíciles”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



El teatro costumbrista de Cossa adaptado a Córdoba con sus modismos y costumbres. La acción transcurre en un barrio de clase media frente a la Estación de trenes. Entrada general $4.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 12

A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita

A las 16.30. Teatro Itinerante: El cumpleaños de Shui Mei (Jorge Riquelme). Patio Museo Municipal, Av. Belgrano, General Cabrera. Dpto. Juarez Celman



Narración oral escénica. ATP: 50 minutos



Es el cumpleaños de Shui-Mei, y ella sabe que puede pedir un deseo, el que ella quiera. Su abuela siempre le contó leyendas de épocas pasadas, de los tiempos en que se podían ver dragones surcando los cielos. Y si algo deseaba Shui-Mei era poder ver a un dragón de verdad, aunque sea una vez y por un ratito. Pero ella sabía, porque su abuela le contó, que hace ya mucho tiempo los dragones habían desaparecido de la faz de la tierra, pero es el cumpleaños de Shui-Mei y ella sabe que puede pedir un deseo; el que ella quiera.

A las 17.30. Teatro Itinerante: Animales Encantados, cuento cantado (Pequeña Compañía Parafernal). SUM Los Chañaritos, Los Chañaritos. Dpto. Cruz Del Eje



Teatro narrado a través de canciones, máscaras y títeres. ATP. 50 minutos.



Un colibrí, un puma y una serpiente emprenden un viaje, llevan consigo un mensaje que urge ser entregado. Este mensaje nos invita a recordar la importancia de la cosmovisión de los pueblos originarios en la cual somos un todo con el universo, donde la conciencia sobre el cuidado de la naturaleza se interrelacionan con relatos que se han construido a lo largo de los años.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil presenta “El Niño Sirena”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades.



Repite domingos 19 y 26 a las 17.Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17:30. Teatro Independiente en el Real: “Un largo camino a la abuela”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Una obra de Florencia Boasso. Ráfaga, una joven aventurera nieta de inmigrantes, recorre mar, cielo y tierra, el mundo entero buscando a su abuela. Su búsqueda la llevará por todo el mundo visitando diferentes culturas y teniendo mil aventuras. Entrada general $4.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19. La Banda Sinfónica de la Provincia presenta “De otra galaxia”. Teatro Comedia – Rivadavia 262



La Banda Sinfónica de la Provincia presenta De otra galaxia, un repertorio integrado por Godzilla eats Las vegas, de Eric Whitacre, Interstellar suite, de Hans Zimmer, Galactic Empires, de David Gillingham y Star Wars Trilogy, de John Williams/Donald Hunsberger. Dirección de Andrés Acosta. La entrada es libre y gratuita hasta agotar el aforo disponible.

A las 20. En el tercer piso: Trío Borda, Sosa, Korn. Teatro Real – Sala Tercer Piso – San Jerónimo 66



El trío Borda, Sosa, Korn vuelve a los escenarios para compartir los temas del disco “Cordobeses…” y algunas de sus nuevas canciones. Ariel Borda, Horacio Sosa y Sergio Korn atravesaron los ’80 como destacados protagonistas de lo que dio en llamarse la “Canción urbana y popular” de Córdoba, aquella que lucía y asumía una poblada hibridez musical de folklore, tango, rock, blues, bossa, etc. Eran tres solistas hasta que un día decidieron compartir un mismo escenario. Ahí nació esta idea de andar juntos un buen tramo del camino artístico. Andar juntos. De eso se trata. Como ahora, que vuelven a juntarse y a compartir la música y la poesía. Comprometidos y claros. Como siempre.



Entrada general $6.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.