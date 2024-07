Llega una nueva semana en el calendario y la Agencia Córdoba Cultura brinda diferentes opciones para el entretenimiento.



Inicia el mes de las infancias y con él se renuevan las propuestas culturales destinadas a niños y niñas de todas las edades. Obras infantiles, títeres, música y talleres, se despliegan en todo el territorio provincial para disfrutar en familia.



Talleres en el Museo Emilio Caraffa y en el Museo de Ciencias Naturales; mesas de creación para toda la familia en el Museo Sobre Monte; actividades recreativas en el Salón de los Gobernadores; teatro independiente, espectáculos musicales y lúdicos en el Real; clown, circo y comedia en el teatro del Libertador, solo por nombrar algunos. Asimismo, expresiones artísticas de las artes escénicas se hacen presente en multiplicidad de espacios, como Candelaria Sud (Dpto. Totoral), Pozo Nuevo (Dpto. Sobremonte), G.B. O´Higgins (Dpto Marcos Juárez) y el Polo Audiovisual de Villa María.



También se destaca la nueva muestra fotográfica que inaugura en el Paseo del Buen Pastor. El espacio cultural renueva su fotogalería con obras de Laura Martini el lunes 29 a las 18. El pulso vital asediado es un recorrido en el cual la fotógrafa propone un acercamiento sigiloso y cercano para mirar, para advertir el daño, que, con ferocidad e inconsciencia a través de cada una de las acciones del hombre, generamos sobre la naturaleza.



Por último, el sábado 3 a las 21, la Orquesta Sinfónica de Córdoba brinda un concierto en el Teatro del Libertador San Martín en el marco de su aniversario n° 92. La dirección artística estará a cargo del maestro JongWhi Vakh.

Mirá la grilla de actividades que se presentan hasta el domingo en Córdoba:

Lunes 29

A las 18. Inauguración muestra fotográfica: El pulso vital asediado. Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Hipólito Yrigoyen 325

El pulso vital asediado, la más reciente obra de Laura Martini, es un recorrido en el cual la fotógrafa propone un acercamiento sigiloso y cercano para mirar, para advertir el daño, que, con ferocidad e inconsciencia a través de cada una de las acciones del hombre, generamos sobre la naturaleza. Se trata de un conjunto de obras en blanco y negro seleccionadas y curadas por Adolfo Sequeira, cuya temática se ve atravesada principalmente por el accionar del hombre sobre el cambio climático y sus consecuencias. Laura no sólo trabaja dicho concepto de forma directa y cruda, sino que además se vale de distintos soportes como nylon de silo bolsa y bidones de plástico para su fotografía, con los cuales reafirma su interés y preocupación por el porvenir de la vida en nuestro planeta, haciendo vívida la idea de “un territorio que va perdiendo su propio esqueleto sostenedor de aquel preciado equilibrio, dejando al descubierto el paso y permanencia de muerte y destrucción.

Se podrá visitar hasta el 30 de septiembre. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine: La mujer hormiga (de Betania Cappato y Adrián Suárez, Argentina, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Renata busca refugio en la casa de Virginia, su hermana. No tiene a dónde ir. Virginia quiere ayudarla y la recibe; pero los días pasan y el drama de la vida cotidiana comienza a revelar el vínculo entre ellas, la conmoción que les provoca reencontrarse con un pasado que vuelve, tomando formas extrañas.



Repite miércoles 31 a las 18. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Felidae (Francis el Detectigato) de Michael Schaack, Alemania, 1994- Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



En Julio continuamos con animaciones para adultos con una amplia variedad de temas, estilos y procedencias mundiales. Francis es un simpático e inteligente gato que acaba de mudarse de casa. Sin embargo, al poco tiempo de llegar a su nuevo barrio, el nuevo inquilino descubre que se trata de un lugar sumamente peligroso: un enigmático asunto está acabando con todos los gatos del vecindario. Ni corto ni perezoso, con la inestimable ayuda de su nuevo amigo Barbazul, Francis se propondrá resolver el misterio antes de que él mismo se convierta en la próxima víctima. Pero no todos los gatos estarán dispuestos a ayudarle en su difícil y arriesgada tarea.

Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: Foco. Donald Sutherland. Amenaza en la sombra (de Nicolas Roeg, Reino Unido, 1973). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



A fines de junio de este año falleció en Estados Unidos uno de los actores más notables e icónicos de la historia del cine. Donald Sutherland protagonizó varias películas, pero posiblemente sea recordado por algunas de sus intervenciones secundarias o incluso fugaces. De mirada intensa, de sonrisa ambigua, Sutherland fue, entre otras cosas, uno de esos rostros cuya pregnancia lo volvieron eterno. Durante julio se proyectarán cinco películas que lo tuvieron como protagonista: Cosecha de odio, Casanova, Klute, La invasión de los ultracuerpos y Amenaza en la sombra. Entrada libre y gratuita.

Martes 30

A las 15. Concierto didáctico del Coro Delfino Quirici. Centro Educativo Leopoldo Lugones – Río Cuarto



El Coro Polifónico Delfino Quirici continúa con sus conciertos didácticos en las escuelas. Mediante un espectáculo ameno y divertido, se presenta una propuesta áulica diferente para enseñar las particularidades de un coro, incluyendo algunas obras corales con aporte didáctico y, además, se invita a que los alumnos participen y canten junto al coro ¡y hasta lo dirijan! El objetivo es despertar el interés de los estudiantes y así motivar a la juventud a explorar un mundo distinto de sonoridades que están al alcance de sus propias posibilidades.

A las 17. Cine: El divino Zamora (de Neri Marcore, Italia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Años 60. Walter Vismara es el contable de una pequeña fábrica provincial. Tras mudarse a Milán por necesidad, se encuentra trabajando en una empresa cuyo dueño está obsesionado con el fútbol y le encanta que sus empleados jueguen un partido cada año. Sin embargo, a uno de los dos equipos que se tendrán que enfrentar le falta un portero y Walter, para cumplir los deseos del jefe, se hace pasar por uno. Sin embargo, tendrá que intentar encontrar una solución antes del partido.



Repite miércoles 31 a las 17; sábado 3 y domingo 4 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 18. Cine en el Palacio: Once (de John Carney, Irlanda, 2007) Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Una serie de largometrajes dedicados a explorar a la ciudad como un cuerpo vivo en el que se pueden explorar historias de vida, sueños, lugares. Para este nuevo ciclo se proyectarán películas de todo el mundo, incluidos dos largometrajes cordobeses. Largometraje irlandés dirigido por John Carney. Glen Hansard es un cantante y compositor que interpreta sus canciones por las calles de Dublín, cuando no está trabajando en la tienda de su padre. Durante el día, para ganar algún dinero extra, interpreta conocidos temas para los transeúntes, pero por las noches, toca sus propios temas en los que habla de cómo le dejó su novia. Su talento no pasa desapercibido a Marketa Irglova, una inmigrante checa que vende flores en la calle. Ella tampoco ha tenido suerte en el amor y, para sentirse un poco mejor, escribe canciones sobre el tema, pero, a diferencia de Glen, nunca las interpreta en público. Glen y Marketa, acaban de improviso haciendo un dueto en una tienda de música, y será entonces cuando descubran que algo les une. La entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad de la sala (90 personas)

A las 18. Cine: El jardín del deseo. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Un meticuloso horticultor se dedica a cuidar los jardines de una hermosa finca propiedad de una rica viuda. Cuando se le pide que acepte como aprendiz a su problemática sobrina nieta, su vida se ve sumida en el caos y salen a la luz oscuros secretos de su pasado.

Repite miércoles 31 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine: Historias invisibles (de Guillermo F. Navarro, Argentina, 2024). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275. Función especial por el Día Mundial contra la Trata de Personas.



Inspirada en hechos reales, narra la historia de dos chicas secuestradas por una organización de trata de personas. Cecilia viene de una familia pobre de Catamarca y es captada por un novio mucho más grande que ella. Jorge, su padre, ante la falta de colaboración de la policía, pierde toda esperanza de encontrarla hasta que recibe un llamado de su hija y decide emprender un viaje de 2.000 Km para rescatarla. Paula es una chica de clase media de Mendoza que es secuestrada violentamente y su madre, ante la ausencia de ayuda de las autoridades, decide recorrer burdeles buscándola, aunque tenga que enfrentarse a todo y a todos.



Repite miércoles 31 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 21. Cine: La matriarca (de Matthew J. Saville, Nueva Zelanda, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Cuando un adolescente autodestructivo es expulsado del colegio y se le pide que cuide a su peleona abuela alcohólica como castigo, los disparatados momentos que viven juntos le cambian la vida.



Repite miércoles 31 a las 21 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 21 Cine por la diversidad: Cuatro películas de terror. Shutter (de Banjong Pisanthanakun y Parkpoom Wongpoom, Tailandia, 2004). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

En este género hay para todos los gustos: asesinos seriales, zombies, vampiros, monstruos de todo tipo y, sobre todo, espectros que regresan para saldar una deuda, para cerrar la historia. Durante julio se proyectarán algunas de las películas de terror más icónicas e influyentes de las últimas décadas: Terror en Amytiville, El proyecto Blair Witch, Te sigue y Shutter. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 31

A las 15. Taller de construcción de Tambor lonero: Toco con poco. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Taller de exploración sonora y construcción de instrumentos con materiales reciclados. Se construirá un tambor lonero. Coordina Miguel Angel Luquez (toco con poco) Destinado para adolescentes y jóvenes a partir de 13 años.



Entrada gratuita con cupo. Inscripciones completando AQUÍ el formulario.



A las 15. Ciclo Animalario: Mesa de origami “Pájaros y poesía”. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



El hornero, El picaflor, La lechuza y La garza son aves, y también títulos de poemas de Leopoldo Lugones. Un espacio que preparó el equipo del museo en donde, entre versos del poeta y papeles, recreamos esta fauna en figuras del arte japonés. Actividad libre y gratuita.



A las 18:30. Encuentro de artistas: “Haciendo Magia”. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

Espectáculo multidisciplinario que propone encuentro de artistas que mueven emociones desde la música de películas, poniendo el amor en palabras, la ficción en mujeres y el color en el lienzo.

Interpretación: Irene Gonnet, Pianista: Laura Ninci, Textos: Verónica Basso, Cantante: Cecilia Reynoso, Artista Plástica invitada: Estela Vázquez. Entrada libre y gratuita

A las 20. Comedia teatral: Mejor no decirlo. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

Comedia teatral de Salomé Lelouch, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.

Repone viernes 2 a las 18:30 y a las 21. Entradas desde $20.000 disponible en Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. “La madrugada en que los perros conocen a Dios”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío de madrugada el altísimo hablará por última vez. Un ángel lo acompaña, pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? Será como despertar de un sueño, pero no habrá despertar. Dirección: Guillermo Baldo. Entrada general $2000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

Jueves 1

A las 14:30. Taller de violín. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Taller de violín irlandés destinado a estudiantes de música y músicos. Dictado por el violinista Aidan Connelly, conocido por su estilo único de tocar el violín que ha sido descrito como “un violinista líder de la ola actual de gran música tradicional irlandesa”. Nacido en una familia de músicos en Rathfarnham, Dublín, toca desde muy pequeño. Se le considera un experto en la música para violín de Sliabh Luachra (una zona del suroeste de Irlanda). Aidan ha realizado giras por todo el mundo en países como Estados Unidos, Australia y Japón, tanto como intérprete como profesor de talleres y clases de música.

Entrada con cupo inscripciones por teléfono a +54 (351) 771 7832 Roberto O’Connor.

A las 17. Música Irlandesa en el Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Charlie O’Brien y Aidan Connelly presentan el disco The Trackless Wild, canciones irlandesas de la pampa. Este concierto íntimo es una oportunidad para vivir una experiencia musical única y emocionante para el público en Argentina, centrándose esta vez en las canciones que fueron publicadas en Capilla del Señor en 1872/73 y que, poco después, cayeron en el olvido de la historia. Junto con el disco, se proyectará la película The Green Fields of Cuba, de 26 minutos de duración, grabada por Charlie O’Brien durante la tercera gira por Cuba de la banda estadounidense The Green Fields of America, en el año 2017. La actividad está coordinada por el Profesor Prof. Roberto O´Connor, de la Escuela de Cultura Irlandesa.

La entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad de la sala (90 personas)

A las 17. Cine: La inmensidad (de Emanuele Crialese, Italia, 2022) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Roma, años 70. Clara y Felice acaban de mudarse a un piso nuevo. Su matrimonio está acabado: ya no se aman, pero son incapaces de separarse. Lo único que los mantiene unidos son sus hijos, en los que Clara vuelca su deseo de libertad. Adriana, la mayor, acaba de cumplir 12 años y presencia muy de cerca los estados de ánimo de Clara y las tensiones cada vez mayores entre sus padres. Adriana rechaza su nombre y su identidad, quiere convencer a todo el mundo de que es un chico, y su obstinación hace que el ya frágil equilibrio familiar alcance un punto de ruptura. Mientras los niños esperan una señal que los guíe, todo cambia a su alrededor y en su interior.



Repite a las 21; viernes 2 a las 17 y 21; sábado 3 y domingo 4 a las 17 y 19 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 17. Ciclo Asamblea Audiovisual: “Colegiales, asamblea popular” (de Gustavo Laskier, 2006) Espacio Cultural Museo de las Mujeres -Rivera Indarte 55



Este documental es un recorrido de tres años compartiendo sus sueños, sus miedos, sus fuerzas y sus debilidades. De algún modo, da cuenta de los conflictos y contradicciones de la sociedad argentina en un momento singular de su historia. Buenos Aires, diciembre de 2001. En medio de una profunda crisis económica y de representación, la gente harta salió a las calles. En el barrio de Colegiales, al igual que otros barrios, los vecinos comenzaron a discutir sobre problemas en común y a organizar acciones políticas en forma autónoma y horizontal. Así surgió la Asamblea de Colegiales. Entrada libre y gratuita.

A las 17:30. Cine: La conversión (de Marco Bellocchio, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

En 1858, Edgardo Mortara, un joven judío de Bolonia, es secuestrado en su casa familiar por soldados del Papa de Roma. Habiendo sido bautizado en secreto por su nodriza, debe recibir una educación católica.

Repite sábado 3 a las 17:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine espacio INCA: Las fieras (de Juan Agustin Flores, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Julián regresa a su pueblo natal en la Patagonia, junto a su mujer para cuidar de su padre moribundo. Los problemas del padre se trasladan al hijo y lo enfrentan a antiguos empleados por un terreno. La tierra es una excusa para poner de manifiesto el egoísmo, la obsesión y la venganza.

Repite el viernes 2 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 20. Palabra de Mimo. Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401



Documental sobre la vida de Ricardo Salusso. La Municipalidad de Estación Juárez Celman invita al estreno y presentación del documental “Palabra de mimo”, una producción audiovisual que recrea la destacada obra del reconocido mimo Ricardo Salusso. El proceso de producción del documental se desarrolló en Estación Juárez Celman, ciudad donde el artista pasó gran parte de su vida y se dio a través de búsquedas, exploraciones, archivos y testimonios de colegas, amigos y admiradores, que permitieron reconstruir la vida del multifacético actor. Con testimonios, fotos, objetos y símbolos recopilados, se logró producir una línea de tiempo de la vida artística de este talentoso mimo cordobés. La producción audiovisual arrancó en 2023. Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad)

A las 20. Música en el Real: “Cantoría de La Merced – 20 años de Música de Cámara”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



En el marco de los 20 años del proyecto, la Cantoría de la Merced celebra su aniversario realizando 3 conciertos que representan el recorrido a lo largo de 2 décadas. El concierto se caracteriza por su repertorio con acompañamiento de cámara en distintos formatos. Contará con la participación de grandes instrumentistas de la ciudad de Córdoba que han acompañado a la agrupación en distintas ocasiones y con la presencia del Cuarteto de Cuerdas de la Cantoría de la Merced. Se interpretarán obras de compositores de origen nacional como Carlos Guastavino y de reconocidos compositores de la música coral como son Jhon Rutter, Eric Whitacre y Ola Gjeilo. Entrada general $3.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 20:30. Cine: Partió de mí un barco llevándome (de Cecilia Kang, Argentina, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Melanie, una joven actriz argentino-coreana, entra en crisis cuando le proponen interpretar un monólogo: un testimonio de una “comfort women” (mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas como esclavas sexuales por el Ejército Japonés, y hasta el día de hoy son ignoradas por la sociedad).



Repite viernes 2 a las 19 y sábado 3 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 2

A las 10.30. Mes de las infancias: Caminito entre cartas (Compañía Pés Inchados). S.U.M. Escuela General de San Martín, Italia 323, G.B. O´Higgins – Dpto Marcos Juarez



Teatro de títeres, máscaras. ATP. 45 minutos. Un paquete muy especial llega a manos de la actriz para contar una historia de amor, una historia de pueblo, una historia entre cartas. Caminito entre cartas… con ritmo de valsecito, cuenta la historia de amor del cartero Jorge y María…y aquella transformación que sucedió entre los habitantes del pueblo.

A las 18. Gobernadores por un día. Salón de los Gobernadores – Bvd. Chacabuco 1314-1446



Actividad recreativa para compartir en familia, a partir de 4 años de edad. Tomando como punto de partida el patrimonio histórico del Salón de los Gobernadores, puntualmente determinados objetos (sillón, retratos, vitrinas) que nos permiten pensarlos como portadores de historias y de identidad cultural. Entrada libre y gratuita

A las 20. 5 Sentidos y Pablo Lozano presentan “De Serenata”. Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401



El espectáculo es un homenaje a “La Serenata”, esta costumbre popular que consiste en agasajar a un amigo o un pretendido amor, irrumpiendo en su puerta, su ventana o su balcón, a la madrugada cantando una canción. La práctica de la Serenata fue una costumbre popular en la ciudad de Córdoba a comienzos del 1900, durante aquella Córdoba colonial, “la docta”, la de adoquines y campanas, desde donde esta práctica se extendería luego a lo largo del país y latinoamérica. Este será sin dudas un concierto único donde los artistas interpretarán versiones de obras de grandes creadores de la música de raíz folklórica como Atahualpa Yupanqui, “El Chango” Rodríguez, Carlos Di Fulvio, Raul Montachini e Ica Novo, entre otros.



5 Sentidos y Pablo Lozano acaban de presentar en conjunto, el videoclip en vivo de la chacarera “La Patrulla”, que se puede ver en los canales oficiales de YouTube del grupo y del cantautor. Entrada $4.500 disponibles a través de autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “En su armario, el monstruo tiene rostro humano” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



La historia de un escritor que te sumerge en el micro universo de un artista frustrado en busca de creatividad o una fuente de inspiración, que aparece de repente y la misma lo llevará a adentrarse poco a poco en el oscuro mundo paranormal, por medio de rituales e invocaciones, las sombras comienzan a relucir lo que jamás nadie vio. En paralelo, una familia devastada, muertes y un libro que sigue abierto con una historia que parece apenas comenzar.

Edad Recomendada: mayores de 14 años. Repite viernes 9 a las 20:30. Entrada general $6.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Ciclo Música en el Polo: Dúo Mala Maña. Polo Audiovisual Villa María – Dante Alighieri esquina Bv. Cárcano, Villa María



De la mano de Valentín Almada en piano y Germán Grossi en voz, se aborda un repertorio de tangos clásicos, valses y milongas buscando explorar los elementos característicos del género. Los arreglos son adaptados a lo orgánico tratando de conservar la sonoridad tradicional. Se brinda un espectáculo de Tango Concierto como milonguero. Destinado al público en general. Entrada libre y gratuita

A las 21. Teatro Independiente en el Real: “La Pelada de la Cañada, un thriller musical”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



En la Córdoba de fines del siglo XIX, una serie de muertes de jóvenes de clase alta abre una investigación policial a fin de descubrir el asesino que, para sorpresa de todos, las pruebas apuntan al espectro de una mujer a quien el pueblo llama “la pelada de la Cañada”. Repite sábado 3 a las 21. Entrada general: $12.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de Música: Reyna Calavera. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Reyna Calavera se inició a fines de mayo de 2019, haciendo su primera presentación en vivo en junio de dicho año, dando así a conocer su estilo de rock gótico en la ciudad, con influencia musical del rock clásico, oscuro y heavy metal sinfónico. Su primer trabajo discográfico fue presentado dos años después en redes sociales bajo el nombre de “Cementerio”.



Integrantes: Pablo Gallardo (batería), Nicolás Vicario (bajo), Patricia Tortoza (teclado y coros) y Ariel Tortoza (guitarra y voz). Entrada $2500.- Disponible por autoentrada.

Sábado 3

A las 10. Taller ¿Cómo ser Paleontólogo? Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Leopoldo Lugones 395 Taller teórico-práctico: ¿Cómo ser Paleontólogo? Un taller orientado a adolescentes que apunta a responder inquietudes sobre el oficio del paleontólogo. ¿Qué son los fósiles? ¿Qué tipos de fósiles se pueden encontrar? ¿Es posible ser paleontólogo en Córdoba? estas preguntas y muchas más se irán respondiendo en el transcurso de la actividad. El taller tendrá la parte práctica donde se trabajará sobre el reconocimiento de distintos tipos de fósiles y las formas de determinar las principales especies de fósiles Córdoba.



Destinado a adolescentes de 13 a 16 años. Con entrada gratuita y con inscripciones al mail museocienciasnaturalescba@gmail.com. Cupo limitado a 25 participantes, inscripción previa.

A las 10. Seminario-Taller “El Viaje”. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Seminario-taller a partir del audiocuento “El viaje de La Ignorancia”, se realizarán una serie de actividades de análisis y reflexión sobre el contenido metafísico presente en esta pieza sonora. Tiene como propósito estimular a cada participante para que pueda descubrir, dentro de sí mismo, inspiración y respuestas.



Coordinado por Carolina Rogé. Destinado para mayores de 18 años. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones completando AQUÍ el formulario.

A las 15. Canciones de bolsillo. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



¿A dónde están las canciones? ¿De dónde salen las melodías? ¿Quién inventa las poesías para ponerle música? ¿Va primero la letra o la música? A través de juegos musicales y de recursos lingüísticos al alcance de las infancias, se construirán nuevas canciones, desarmando las conocidas para reinventar las, buscaremos una canción en cada risa, en cada cosa, en cada color. Las canciones pueden surgir desde distintas fuentes, que están a nuestro alcance de una manera más fácil de lo que parece. Guiados con recursos lúdicos, los asistentes lograrán construir sus propias “Canciones de bolsillo” para llevárselas a casa. Coordina la música Valeria Cabrera. Destinado para infancias y sus familias. Entrada gratuita con cupo. inscripciones completando AQUÍ el formulario.

A las 15. Un largo camino a la abuela (clown, circo y comedia) Teatro del Libertador San Martín – Sala Luis de Tejeda – Av. Vélez Sarsfield 365



La compañía Babel Recursos Artísticos presenta esta obra, que recibió el Premio Provincial de Teatro “Siripo” (2023/2024). Ráfaga, una joven Argentina, nieta de inmigrantes, emprende un viaje para conocer a su abuela. Su búsqueda la llevará por todo el mundo visitando diferentes culturas y teniendo mil aventuras. Recomendada para niños mayores de 3 años.

Repone domingo 4 a las 15. Entradas desde $7.500 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 16. Taller “Había una vez… un cuento científico”. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Leopoldo Lugones 395

En este taller interactivo, leeremos el cuento científico “Plumi y el río de chocolate” para conocer sobre la biodiversidad del mar y entender algunas respuestas ecológicas sobre el cambio climático como el retroceso de glaciares. Dirigido para público infantil de 8 a 12 años. Con entrada libre y gratuita. Por orden de llegada. Cupo limitado.

A las 16:30. Ciclo sábado para las infancias: “Las muñecas de Ely. Un encuentro con muñecas canciones, y juegos” Polo Audiovisual Villa María – Dante Alighieri esquina Bv. Cárcano, Villa María



E.Burba comparte muñecos que ha reunido a lo largo de muchos años y que la acompañan en su trabajo de educadora musical y psicopedagoga. Compartirá parte de su colección de más de 700 provenientes de distintas geografías y épocas. Los muñecos nos llevarán a conocer, recordar, recrear canciones y juegos. Dentro del repertorio tendrán un lugar destacado las canciones de cuna. Para niños y niñas desde los 4 años de edad. Entrada libre y gratuita.

A las 17. El llamado de los monstruos. Teatro del Libertador San Martín – Sala Luis de Tejeda – Av. Vélez Sarsfield 365



Con la compañía Babel Recursos Artísticos. Una niña comienza un viaje de fantasía respondiendo al llamado de unos seres extraños a raíz de una penitencia. Durante la travesía, la protagonista vive situaciones un tanto vertiginosas y logra valorar el amor de su hogar.



Obra destinada a niños mayores de 5 años. Repone domingo 4, a las 17;sábado 10, domingo 11, sábado 17, y domingo 18, a las 15. Entradas desde $7.500 disponibles a través de Autoentrada y en boletería

A las 20. Ciclo: Del parque al centro. Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401



Presentación de la Banda Juvenil Municipal, bajo la dirección de Raul Venturini. En este concierto, la banda abordará un repertorio amplio, adaptado a las condiciones de aprendizaje y desarrollo de habilidades instrumentales de sus integrantes, incluyendo música de carácter clásico y popular, haciendo hincapié en la música latinoamericana, así como música de películas y jazz. La Banda juvenil municipal se originó en la Academia Municipal de Música Alfredo Luis Nihoul, dentro del Centro Cultural Manuel de Falla, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Se trata de un elenco formativo que tiene su comienzo en la escuela de iniciación músical que funciona en la misma escuela con acceso gratuito para niños que posteriormente, podrán ingresar al elenco a través de un examen. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 21. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

En el marco de su 92º aniversario, la Orquesta provincial ofrece un programa: Obertura “Tannhäuser”, de Richard Wagner; “Marzo 2020”, de Fernando Morais; “Ongamira”, de Alejandro Civilotti; y la Sinfonía nº 5 en Si bemol, Op. 100, de Serguéi Prokófiev. Dirección artística a cargo del maestro JongWhi Vakh. Entradas desde $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

Domingo 4

A las 11. Tejiendo Infancias: “Naturaleza Cantando” Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66 Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. En la oportunidad Graciela Mendoza presenta “Naturaleza Cantando”, un espectáculo musical participativo con cantos en lenguas nativas, composiciones propias, instrumentos autóctonos y relatos de saberes de los pueblos originarios. “Cantos de pájaros, croar de ranas y cantos de grillos abrirán el camino a este viaje musical desde las orillas de los ríos selváticos del pueblo guaraní a la meseta patagónica del pueblo mapuche … vientos de la Cordillera de los Andes nos llevará hasta los cerros de cardones en la Quebrada de Humahuaca …y Coquena, el duende protector de la naturaleza, nos sorprenderá entre relatos y canciones”. Entrada libre y gratuita

A las 14.30. Mes de las Infancias: Absurdo World Tour (Los Salieris de Papetti). El Parquecito, Calle Pública s/n, Pozo Nuevo. Dpto. Sobremonte



Teatro clown. ATP. 45 minutos. Espectáculo tipo varieté donde tres payasos recorren distintos números en tono de comedia. Desde una riesgosa prueba de un arquero, un astronauta esperando la nave espacial, un científico que intenta hacer un experimento con una víbora hasta tres payasos intentando remontar un barrilete, que solo con la ayuda del público y la fantasía podrán lograrlo. Espectáculo apto para toda la familia.

A las 15. Mes de las Infancias: Risomática (Inchin Lupin). Salón Comunal Candelaria Sud – Dpto Totoral



Clown. ATP. 45 minutos. Inchin es un personaje imaginativo que nos lleva a la magia del circo, no solo por sus destrezas, sino porque cualquier persona del público es especial y puede ser parte. Malabares, equilibrios, burbujas, acrobacias, música y muchas risas hacen que este espectáculo se pueda compartir en familia.

A las 18. Música en el Paseo: Encuentro de coros. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo Música en el Paseo, se presentan el Coro “La Semilla” del Colegio de Arquitectos R1 con la dirección de Darío Ferreyra y Adrián Chao y el Coro de ACIC (Asociación Cultural Israelita de Córdoba) bajo la dirección de Enrique Roitter. De Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza los Domingos en la Capilla del Paseo.



Para participar del ciclo, envíanos tu propuesta al correo produccionbuenpastor@gmail.com. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Banda Sinfónica de la Provincia: Johan de Meij en concierto. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



En programa: “Marcha, op. 99”; “El año 1941”, y Suite del ballet Flor de Piedra, de Serguéi Prokófiev; “Marcha triunfal”, de Modest Mussorgsky; Suite de El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky; y Cambio de imagen extremo, de Johan de Meij. Director invitado: Johan de Meij. Entradas desde $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 16. Tejiendo infancias: “Naturaleza Cantando”. Museo del Cuarteto – Av. Colón esq. Rivera Indarte



Actividad en colaboración con el Teatro Real. En el marco del Tejiendo infancias presentamos la obra “Naturaleza Cantando”, un espectáculo musical con cantos en lenguas nativas, composiciones propias, instrumentos autóctonos y relatos de saberes de los pueblos originarios.Cantos de pájaros, croar de ranas y cantos de grillos abrirán el camino a este viaje musical desde las orillas de los ríos selváticos del pueblo guaraní a la meseta patagónica del pueblo mapuche… vientos de la Cordillera de los Andes nos llevará hasta los cerros de cardones en la Quebrada de Humahuaca …y Coquena, el duende protector de la naturaleza, nos sorprenderá entre relatos y cancione.

Entrada libre y gratuita con inscripción previa AQUÍ