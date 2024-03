¿Qué hacemos con la furia? Uno de los interrogantes de la Marcha de la Gorra 2023. Debajo de Moto (2023, 65 minutos), el film escrito y dirigido por Gastón Sahajdacny, una película engañosamente sencilla, laten inquietudes de similar la naturaleza. ¿Cómo circular en una ciudad resentida? ¿De qué manera habitar los espacios de la compleja trama urbana? ¿Qué pasa con los derechos cuando asume la arbitrariedad? ¿En qué lugar colocar la frustración?

Moto resguarda la potencia de lo híbrido, un dispositivo en el que convergen documental y ficción, sin que eso propicie ambigüedad o falta de fuerza narrativa, más bien todo lo contrario. Sahajdacny ausculta los tabiques visibles e invisibles de la ciudad de Córdoba, la organización de ésta, las barreras que suben o permanecen según la cara y el color del consumidor. ¿Qué hacer con la furia?

En la trama compleja sobre la que se asienta la ciudad y sus intercambios, los personajes/actores de Moto, Mariano Cornejo y Constanza Gatica, crecen en paralelo al desarrollo de la relación, decantando hacia el final un leve vínculo amoroso. Con reminiscencia al cine de los hermanos Dardenne, donde la realidad material y el espacio que se ocupa en el campo social puede ser destino o posibilidad, el film de Sahajdacny es áspero sin ser desesperanzador. Una ficción inmersa en una cruda realidad.

La belleza de las imágenes que ofrece Sahajdacny y equipo (“todas son tomas únicas”, aclara el director) admite la multiplicidad de materiales y texturas. “No hay guión. Había algunas imágenes que me resultaban interesantes… incluso todas las tomas de la películas son únicas, no hay repeticiones, no manipulamos demasiado las escenas”, cuenta el director desde Düsseldorf (645 mil habitantes), Alemania, donde reside hace poco más de un año.

La amistad, que no es otra cosa que el azar, es decir, el azar de uno unido al azar de otro, es un juego involuntario. Casualmente conocí a Sahajdacny cuando Moto era un proyecto en ciernes. La primera toma que gentilmente me mostró, ese impecable y preciso travelling de tres minutos con la ciudad envuelta en luces y sombras, dejaba en claro que las inquietudes del cineasta siempre fueron de fondo y de forma, si es que de algún modo estos dos aspectos pueden presentarse por separado.

Enhorabuena, entonces, desde este jueves Moto se proyecta en el Cineclub Municipal Hugo del Carril (San Juan 49). Es un “estreno exclusivo” en el que podremos reconocer los tonos y los bordes de la ciudad en la que habitamos, y que ingenuamente creemos conocer. Las escenas y secuencias de una ciudad mucho más intensa que cualquier cartón postal.

Desde la capital de Renania del Norte-Westfalia, envuelto en otros proyectos, Sahajdacny envía audios de WhatsApp para responder inquietudes, matizar algunas impresiones que puede dejar su film en un espectador interesado.

“Quería escapar del registro documental clásico. Me pareció oportuno problematizar el lenguaje cinematográfico y estimular también a los actores al juego, la autorepresentación y el propio registro de las imágenes”, dice Sahajdacny

“En algún momento me interesó trabajar en torno a la criminalización de la pobreza y la figura del merodeo. Entonces empecé a pensar qué personaje podría de algún modo encarnar esta modulación. Fue entonces que conocí a Mariano Cornejo; él ya venía con trabajos ligados a lo teatral en Villa El Libertador. En algún momento empezamos a pensar con Coty (Constanza Gatica, la otra protagonista de Moto) de qué manera podríamos hacer un film que no pretenda simplemente la denuncia, sino que confeccione un dispositivo del que se desprendan naturalmente ciertos factores en la imagen que expresen esta problemática del merodeo, la portación de rostro y las detenciones ilegales”, dice el director sobre el germen de la historia.

La producción general del filme estuvo en manos de Ana Apontes, productora de más de diez largometrajes documentales y ficcionales de autor, como Criada y Yatasto.

Moto fue posible en parte a fondos para posproducción por parte del Polo Audiovisual Córdoba y INCAA. Sahajdacny trabaja actualmente en el desarrollo de “Cartografía de una ciudad en sombras” y “Notas para practicas incendiarias” de Ana Fernández Comez.