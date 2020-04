El rodaje de una película se convirtió en una verdadera pesadilla. Un total de 19 argentinos se encontraban desde el 3 de marzo trabajando en el corazón de la Amazonia Peruana con el film "Crónica Bárbara, tras el barco de Fitzcarraldo".

La situación del rodaje se vio interrumpida cuando se declaró la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por Coronavirus. El cierre de fronteras en Perú y en Argentina no hizo más que agravar la situación de estos cineastas que encontraron refugio en un hotel de la isla en el que conviven junto a sus dueños.

Los costos para estos trabajadores subieron en la medida en la que también subió la incertidumbre y la necesidad de volver al país.

El director cordobés Hugo Emmanuel Figueroa explica en redes sociales: "Hoy hace más de 20 días que nuestra Embajada Argentina en Perú, no logra un acuerdo con el gobierno local para trasladarnos hasta Lima y poder repatriarnos. Somos 19 Argentinos aquí. Entendemos que somos muy pocos/as y que se da prioridad a zonas en donde el número de varados/as es mayor. Pero nosotros/as estamos expuestos/as no solo a la pandemia del COVID-19, sino también a enfermedades como la malaria y el dengue, y si algo nos sucede no tenemos acceso a cobertura médica de ningún tipo, en este país no somos prioridad tal como nos han dejado en claro las fuerzas armadas peruanas por el solo hecho de ser extranjeros. No tenemos respuestas claras desde nuestra embajada, tampoco estamos pudiendo acceder al apoyo económico desde la cancillería argentina. Nos hemos contactado con muchísimos funcionarios en Perú y Argentina y está siendo imposible la gestión para salir de la isla.

La cuarentena en esta zona se va a extender y un vuelo privado gestionado por embajadas de otros países nos cuesta alrededor de 10.000 dólares".

La situación se vuelve cada vez más desesperante y las ansias por regresar se tornan insoportables.

Para ayudar, los cineastas están recolectando fondos. Para más información del cómo recaudar, se puede hacer click acá.