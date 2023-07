Este fin de semana, comienza la 13° edición de Cineversatil: Triángulo Rosa. Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad - Argentina, 2023.



El encuentro es presencial, online y gratuito. José Alirio Peña presenta una nueva edición del encuentro de cine inclusivo. Se podrá disfrutar los días 14 y 15 de julio a las 19, en el Microcine Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires (Junín 1930 - CABA), hasta agotar la capacidad de la sala.



Luego, llega la posibilidad de ver el encuentro vía streaming, los días 16 y 17 de julio a través de wahustreaming.com Plataforma Internacional para Argentina y todo el mundo.



Puedes buscar las redes sociales del festival en instagram, facebook, vimeo, tiktok y twitter: cineversatil



El encuentro celebra la edición número 13 del Festival Cineversatil, poniendo foco en el Triángulo Rosa, ese símbolo que estigmatizó a las personas homosexuales durante el holocausto (persecución sistemática por parte del régimen nazi). También, abordamos otros contextos totalitarios que produjeron asesinatos de personas LGBT+.



Declarado de Interés Cultural por el Municipio de Quilmes, 2019. Ganador Proyectos en Colaboración 2019, 2020, 2021 y 2023 del C.C. Recoleta. Ganador Becas de circulación- Promoción del FNA 2019. Ganador Mecenazgo Cultural 2021 y 2022- Ministerio de Cultura, CABA.



Sobre el Festival Cineversatil



“Nuestra Visión: constituirnos en un festival de cine que, desde Argentina para el mundo, sirva de ejemplo en la formación, producción académica y activismo cinematográfico sobre diversidad sexual y afectiva”, detalla el comunicado de difusión.



“Nuestra Misión: desde Argentina ofrecer una alternativa sobre concienciación en materia de diversidad sexual y afectiva a través de una fiesta cinematográfica que integra la exhibición de narrativas audiovisuales en formato cortometraje y las nuevas experiencias activistas”, explica el comunicado.



Sobre la programación del Festival Cineversatil



Se presentan 10 cortometrajes divididos en dos secciones no competitivas: Triángulo Rosa y Otros Triángulos Rosas.



La sección Triángulo Rosa está integrada por títulos que abordan los tiempos del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Estas obras son el corto animado Butterflies in Berlin. Diary of a soul split in two (Alemania, 2019); las ficciones Tears come from above (Suiza, 2023) y Sonderkommando (Italia. 2015); el videoarte O rosa entre três vertices (Brasil, 2022) y el documental A mare (Italia, 2020).



La sección Otros Triángulos Rosas presenta dos animados, dos ficciones y un documental que abordan contextos reales e imaginarios sobre condiciones de holocausto que impactan de manera negativa a las personas LGBT+. Destacan los títulos: Kolya en pijamas de rayas (Rusia, 2021); Frontera (España, 2021); Los muchos triángulos rosas (España/ Argentina/Chile/Uruguay, 2020); Sektor (Polonia, 2023) y Volveirán (España, 2022).



Se suma a los cortometrajes, el largometraje documental El triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad (Argentina/ Brasil, 2014) dirigido por Esteban Jasper y Nacho Steinberg, que es una indiscutible referencia histórica. El documental solo se proyectará de manera presencial.



Once títulos para repensar, comprender y divulgar el concepto Triángulo Rosa, permitiéndonos construir un enfoque con perspectiva DEI (Diversidad- Equidad- Inclusión) que atraviese lo cultural y político, y a su vez valore las miradas rupturistas.



Los filmes que se podrán ver son los siguientes:



Butterflies in Berlin. Diary of a soul split in two. Dirigido por Monica Manganelli

Kolya en pijamas de rayas. Dirigido por Dmitry Vasilenko

Tears come from above. Dirigido por Margaux Fazio y Manon Stutz

A mare. Dirigido por Mateo Giampretruzzi

Sonderkommando. Dirigido por Nicola Ragone

Frontera. Dirigida por Anatael Pérez Hernández

O rosa entre três vértices. Dirigido por Ravana Lobo

Los muchos triángulos rosas. Dirigido por Luca Gaetano Pira

Sector. Dirigido por Adam Uryniak

Volveirán. Dirigido por Ángel Rodríguez Fernández



Palabras del Director



“Hemos denominado a esta edición del festival 13°CINEVERSATIL: Triángulo Rosa, ese símbolo infame que se agregó en las vestimentas de las personas homosexuales como marca de pertenencia al estrato más bajo de la sociedad. La diversidad de conceptos y abordajes es amplia, algunos en franco desuso (genocidio gay), otros habitando los espacios académicos y del internet (Holocausto rosa), aquellos con la mirada puesta en el Holocausto con perspectiva LGBT+ (Triángulo rosa) y otros con lenguajes cuirizados (Triángulos maricas)”, expresa el director del evento.



“Esta diversidad nos conduce a la importancia de subrayar el propósito del festival: desaprobar las situaciones degradantes y estigmatizantes basadas en la orientación sexual e identidad de género. Si bien, Shoá es el término, legítimamente, reclamado por miembros de la comunidad judía, no podemos anular el abanico de miradas y conceptos que flotan en las diferentes instituciones (universidades, editoriales, festivales y muestras de cine). Nuestra invitación es a la discusión sin perder el foco en encontrar nuestras puestas en común y no desligar la diversidad de la equidad e inclusión”, detalla el director José Alirio Peña Zerpa.