Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado subirán al escenario del Anfiteatro José Hernández en Jesús María, para brindar un gran show programado para el sábado 5 de agosto.



En diálogo con Canal 10, Gaspar Benegas guitarrista y vocalista del grupo, comparte cómo se están preparando para este concierto: "Una adrenalina bárbara porque es el primer show del año. No sabemos si es el único, estamos concentrando toda la energía en éste. Es volver después de 15 años y todos los recuerdos que nos trae ese momento que estamos presentando…”.



Baltasar Comotto, guitarrista y vocalista, explica que se trata de un show con novedades en cuanto al repertorio de canciones “Vamos a agregar algunas canciones que no hemos tocado en vivo en esta ocasión que no está el Indio con nosotros. Con una puesta en escena distinta e innovadora”.



Sobre el vínculo que mantiene el grupo con el Indio Solari, el fundador de Los Fundamentalistas, Baltasar expresa: "Lo extrañamos obviamente, cada uno trata de cumplir el rol que le toca en el set live de las canciones, estamos agradecidos de que el Indio nos da esa posibilidad, nos alienta y nos apoya”.

Gaspar Benegas, agrega: “Es nuestro consejero, estamos haciendo canciones con él y con Fundamentalistas desde hace algunos años. Nuevos temas que están saliendo en algunos conciertos”.



Sobre la posibilidad de la aparición del Indio Solari en el concierto programado en Córdoba, los artistas adelantaron que va a aparecer en pantallas como ya viene pasando en conciertos de la banda. Además, adelantaron que habrá algunas novedades en el espectáculo.

Mirá la entrevista a Baltasar Comotto y Gaspar Benegas en Canal 10: