La escritora argentina Claudia Piñeiro quedó entre las seis finalistas para el International Booker Prize, premio que distingue a las mejores ficciones traducidas al inglés.

Es por su novela "Elena sabe" que queda así con la chance de recibir un premio de 68 mil dólares.

En el año 2020, Gabriela Cabezón Cámara y en 2021 Mariana Enriquez, escritoras argentinas, también llegaron a esta instancia.

"Estoy muy contenta, en Madrid, porque vine a España por el Tenerife Noir. Vengo de vivir varios días de emociones: el premio en Tenerife, la presentación de `Catedrales´ en la Casa de José Saramago en Lanzarote y ahora está noticia", celebró Piñeiro, en diálogo con Télam.

Sobre "Elena sabe"

Esta conmovedora historia fue noticia hace pocos días cuando Netflix anunció que trabaja en una adaptación que dirigirá Anahí Berneri y producirá Vanessa Ragone.

El relato sobre una madre que sufre mal de Parkinson y busca desesperadamente saber por qué murió su hija, tensa la historia sobre la vulnerabilidad de la vejez y además sobre el derecho de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo y ante los mandatos sociales.

Publicada con el título "Elena knows", bajo la traducción de Frances Riddle (que vive en Buenos Aires y trabaja como traductora, escritora y editora) y editada por el sello escocés Charco Press, desarrolla íntimos relatos de moralidad y la desesperada búsqueda de una mujer por su libertad individual.

El New York Times la consideró como "un comentario lacerante sobre la relación madre-hija, la indignidad de la burocracia, y las imposiciones del dogma religioso en las mujeres".

Según la autora contó a Télam, "Elena sabe" salió después de "La viuda de los jueves" y desconcertó a los lectores, que estoy segura que no pudieron pasar de una lectura a la otra".

Los competidores

“Elena sabe” competirá con "The Books of Jacob", un texto de la Nobel de Literatura 2018, la polaca Olga Tokarczuk (traducido por Jennifer Croft); "A New Name. Septology VI-VII", del noruego Jon Fosse (por Damion Searls); "Cursed Bunny", de la coreana Bora Chung (por Anton Hur); "Tomb of Sand", de la india Geetanjali Shree (por Daisy Rockwell); y "Heaven", de la japonesa Mieko Kawakami (por Samuel Bett y David Boyd).

Cada uno de los autores que llegó a esta instancia finalistas recibirá 1.000 libras (1.300 dólares) y el ganador del premio, que se dará a conocer el 26 de mayo, se alzará con 50.000 libras (68 mil dólares).

El objetivo del premio también es promover el trabajo de los traductores, por eso se reparte en partes iguales entre el autor y el traductor.

Ante el anuncio de que próximamente "Elena sabe" se convertirá en serie televisiva es oportuno recordar que las obras de Claudia Piñeiro ya fueron llevadas al cine en varias oportunidades.

Las películas: "Las viudas de los jueves"(2009), "Betibú"(2014); "Tuya" (2015) y "Las grietas de Jara"(2018) se basaron en sus novelas. También señalamos que Piñeiro es co-guinista de la exitosa serie "El reino", una de las más vistas en la plataforma Netflix.

Este reconocimiento internacional se suma a los premios que recibió Piñeiro en los últimos años. Obtuvo el Sor Juana Inés de la Cruz por "Las grietas de Jara", el Dashiell Hammett (2021), el premio Negra y Criminal Tenerife Noir (2021), el premio Valencia Negra (2021) y el Pepe Carvalho (2018), entre algunos.

