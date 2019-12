El 21 de diciembre es el Solsticio de diciembre, dado que comienza el verano en el Hemisferio Sur, y es el día mas largo del año.

21/12 Portal energético | Qué Curioso

Cumple 44 años: Paloma Herrera nació el 21 de diciembre de 1975 en Buenos Aires, es una bailarina de ballet argentina. Fue bailarina principal del American Ballet Theatre .

Hoy en día Paloma se desempeña como directora del cuerpo estable de ballet del Teatro Colón.

05 Gisele Bethea Don Quixote Kitri III Act

Cada 21 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Gemelo.

Gemelos | 10 Curiosidades de los Gemelos | Gemelos Argentina

Cumple 82 años: Jane Fonda nació en Nueva York el 21 de diciembre de 1937, es una actriz estadounidense de larga y polifacética trayectoria, que ha trabajado también como escritora, editora de libros y realizando videos de aeróbic, y como activista política y blogger.

Hija del actor Henry Fonda, saltó a la fama en la década de 1960 al protagonizar películas de éxito comercial como Barbarella y Cat Ballou, y a lo largo de su carrera ha enlazado muchas reconocidas por la crítica, como Klute, Julia, El regreso, Danzad, danzad, malditos, El síndrome de China, La jauría humana, On Golden Pond, Nine to Five y Gringo viejo. Por sus logros actorales ha ganado dos premios Óscar (de siete nominaciones), cuatro Globos de Oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy.

Entrevista Jane Fonda - Grace & Frankie (serie Netflix)

Federico José Moura nació en La Plata el 23 de octubre de 1951 y murió en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1988, fue un músico, cantautor, compositor, productor discográfico y diseñador de ropa argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano y una leyenda del rock latinoamericano.

Líder de Virus, banda de rock fundamental dentro del estilo musical new wave de los años 1980 en Sudamérica. Tuvo un rol importante dentro de la música popular, ya que su banda dio una apertura a otros estilos e incorporó la electrónica y letras camufladas en sus canciones de rock. Su fallecimiento cerró el año más fatídico para la historia del rock argentino. Vale recordar que, en el transcurso de los últimos años de la década de 1980, también fallecieron Alejandro De Michele (20 de mayo de 1983; veintiocho años), Luca Prodan (22 de diciembre de 1987; treinta y cuatro) y Miguel Abuelo (26 de marzo de 1988; cuarenta y dos), marcando de este modo el fin de la era del rock argentino «ochentoso»

Federico Moura - DOCUMENTAL

Un día como hoy de 1937, Walt Disney estrenó Blancanieves y los siete enanitos, su primer largometraje de animación.

Blancanieves y los siete enanitos - Trailer Oficial del DVD y Blu Ray en Español

Que tengas un buen día.