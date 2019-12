El cantante y actor Patxi Joseba Andión González, conocido como Patxi Andión, falleció este miércoles a la mañana en un accidente de tráfico en Soria, al norte de España. El siniestro ocurrió a las 8.55 de la hora española en el kilómetro 59 de la ruta A-15, a la altura del municipio de Cubo de la Solana, en la provincia de Soria. Por causas que se tratan de establecer, el artista, de 72 años, perdió el control del vehículo Land Rover y salió del trayecto.

En Argentina en general y en Córdoba en particular tenía gran cantidad de seguidores que llenaron el Salón de Actos de la UNC hace pocos años en ocasión de su última visita.

Patxi Andion - Palabras

El volante que anunciaba su presentación en nuestra ciudad en junio de 2013

Una historia particular

Nació en 1947 en Madrid, aunque a los pocos días de nacido fue llevado al País Vasco, región de origen de sus padres y tierra con la que desde muy pequeño se sintió profundamente identificado, dadas las raíces familiares. No obstante, siendo pequeño fue trasladado a Madrid para realizar los estudios de primaria. De origen humilde, ello no fue un impedimento para que siempre se procurase que en su casa hubiese libros, por lo que desde niño fue un ávido lector. Su padre incluso fue combatiente en las filas republicanas durante la Guerra Civil española. Se convirtió en un controvertido cantautor en los convulsos años 70, colaborando con diversas organizaciones antifranquistas (UPA, FRAP3​), lo que al final le obligó a exiliarse en París (donde conoció casualmente al ampliamente conocido Jacques Brel, quien lo influyó después en su quehacer artístico) e incluso llegó a hacerse a la mar como parte de la tripulación de un barco pesquero, con el que dio la vuelta a medio mundo. Ahora sólo esporádicamente ‘desempolva’ aquellas viejas canciones que un día sonaron como un mazazo en una España en la que se había asumido en menor o mayor grado, y con las lógicas convulsiones, a Serrat, a Raimon, a Lluís Llach... pero en la que costó aceptar a Patxi. Y es que él no le buscaba tanto como otros el doble sentido o la metáfora social a sus canciones, ni escondía sus aspiraciones y frustraciones, ni éstas estaban tan lejanas de las del hombre de la calle... Pero lo hacía con una voz tan sincera, no exenta de un tono de irónica “mala leche”, que había quien pensaba que le podían haber censurado hasta el mismísimo “Avemaría”, de haberlo grabado con aquel, su inimitable estilo. Incluso hubo un crítico portugués que llegó a definirlo como "un hombre que cantaba como un guerrero".

Patxi Andion - Padre

Se inició en la música en la década de los sesenta formando parte de agrupaciones que no trascendieron como Los Dingos o Los Camperos, las cuales interpretaban lo que hoy se conoce como temas clásicos del rock & roll tales como "Popotitos".

Puede decirse que el apogeo de su carrera musical abarcó el periodo comprendido entre 1971 y 1978, durante el cual alcanzó notables cotas de calidad artística con temas como "Puedo inventar", "La casa se queda sola", "Tiempo, tiempo", "Quién sabe si volverá otra vez a amanecer", "Una dos y tres", "Sonetos 37-73", "Porque me duele la voz", "Como tú", "Entre tu piel", "Samaritana", "A donde el agua", "La bohemia", "Estrella de la mar", entre otras. A partir de 1979, fue adquiriendo un estilo cada vez más hondo y personal, lo cual fue alejándolo paulatinamente de los circuitos comerciales. Aunado a ello –o quizás debido a tal circunstancia– se concentró en la actuación, pues ya desde 1975 compaginaba la música con aquella faceta histriónica. Por otro lado, se considera que otro factor importante que afectó su carrera pudo haber sido su breve matrimonio con la actriz y modelo Amparo Muñoz (considerada la mujer más bella de España en aquella época, elegida Miss Universo en 1974) con quien co-protagonizó la película La otra alcoba en 1976, casándose ese mismo año en un santuario navarro.4​ Esto fue considerado como un gesto un tanto frívolo por parte de Patxi entre los integrantes de aquellos círculos intelectuales de la izquierda progresista en los cuales se le admiraba y respetaba enormemente como cantautor y como hombre de convicción izquierdista. A pesar de ello, Patxi siempre mostró coherencia y compromiso, pues podría haber aprovechado su popularidad como actor para hacer masiva la venta de sus discos si se hubiera adaptado a los gustos musicales de aquel momento, componiendo temas de corte comercial. Sin embargo no lo hizo, y se mantuvo en aquella línea que lo hizo inconfundible: componer canciones con temática social y romántica principalmente, pero siempre desde una perspectiva íntimamente personal, profunda y poética, en amalgama perfecta con aquella voz ronca y deslavazada con la que siempre cantó

Patxi Andion, Samaritana

Fueron conocidas en su momento varias explicaciones que hizo sobre sí mismo: “Nací exactamente hace veintiún años y hace veintiún años que soy vasco. En mi pueblo había una iglesia y ocho tabernas. A los diecisiete días dicen que me trajeron a Madrid; aquí me inscribieron. Comencé a estudiar en Madrid en un colegio de lo que a mí me parecía una gran ciudad. Apenas éramos doscientos, parecíamos el desecho educacional de otros colegios. Lo éramos. Éramos también sinceros, y nos reíamos de los profesores. Rompíamos farolas y cabezas, también tirábamos a las chicas del pelo. Más tarde fumábamos en los servicios. Allí nacieron mis primeros pensamientos de conciencia de clase y mis primeros odios”... "Creo que lo único con lo que se puede estar honradamente comprometido es con la duda"... "De chico tuve fama de raro, y después tuve fama de enfermo, porque con las dos pesetas que me daba mi padre para salir los domingos no había manera de llegar más allá de las dos de la tarde, así que me ponía enfermo todos los domingos"... "¿Sabes? En alguna etapa llegué a inventar todo un sistema para robar libros, porque no tenía dinero para comprarlos y los necesitaba como el pan"...

En su periodo madrileño y en una nueva faceta, aprovechó su condición de sociólogo y periodista y se hizo profesor. Impartió clases de Comunicación audiovisual, Producción, realización y operaciones artísticas y Producción audiovisual práctica en la Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. También fue director de la Escuela Española de Caza, de la Federación Española de Caza.

Patxi Andion (España) - Una, Dos y Tres (1974)

Murió el 18 de diciembre de 2019 a causa de un accidente de tráfico.

Lo recordaremos como una voz que supo interpretar su tiempo y decir lo que muchos necesitaban expresar en épocas difíciles.

Adios Patxi!