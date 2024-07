Este año se presenta la 20ª edición de Tomorrowland, el icónico festival de música electrónica que ha conquistado el mundo desde su sede en Bélgica. Reconocido por su impresionante despliegue de escenarios y espectáculos visuales, Tomorrowland se ha establecido como uno de los eventos más importantes a nivel global.



El festival se presentará en dos fines de semana: del 19 al 21 de julio y nuevamente del 26 al 28 de julio, siguiendo un formato similar al de Coachella. Durante estos días, una impresionante alineación de DJs de todo el mundo ofrecerán actuaciones en vivo que prometen ser inolvidables.

El primer fin de semana del 19 al 21 de julio, contará con la participación de grandes nombres como Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Amelie Lens, Timmy Trumpet, James Hype, Swedish House Mafia, Oliver Heldens y John Newman. Para el segundo fin de semana del 26 al 28 de julio, la lista de artistas incluye a Solomun, Steve Aoki, Tale Of Us, Tiesto y David Guetta, entre otros.

Disfruta de Tomorrowland desde Argentina

Para aquellos que no pueden asistir en persona, Tomorrowland ofrece varias formas de disfrutar el evento en vivo desde Argentina a través de YouTube, con cuatro transmisiones en vivo simultáneas:

Transmisión del Escenario Principal: disponible las 24 horas durante ambos fines de semana, con actuaciones en vivo y los momentos más destacados de cada fecha. Miralo aquí.



Versión 'Shorts' del Escenario Principal: resúmenes breves de las actuaciones más emocionantes.

Transmisión del Escenario Freedom: Disponible las 24 horas, ofreciendo una experiencia continua de música electrónica. Miralo aquí.



Estudio de One World Radio: entrevistas en video con artistas y sets de DJ en vivo, ofreciendo una mirada más cercana al festival. Miralo aquí.