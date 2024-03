El domingo 10 de marzo, la emoción de la mayor celebración del cine se podrá ver en casa, directamente desde Los Ángeles, a partir de las 19 horas de Argentina.

Todos los años, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas organiza los Premios Óscar, la ceremonia que reconoce la excelencia en logros cinematográficos desde 1929.



TNT y Max realizarán la cobertura completa de los Óscar, comenzando con el pre-show, que llevará a la audiencia a la alfombra por donde pasarán los nominados y análisis detallado de expertos comentaristas.

Luego, a partir de las 20 horas la cadena televisiva comenzará a transmitir en vivo la 96ª entrega del Premio Óscar. Este será el primer evento en vivo de la temporada de premios transmitido por Max en América Latina, tras su reciente lanzamiento el 27 de febrero en la región, y también podrá disfrutarse en TNT, la casa de las premiaciones.



Además, una vez finalizado el evento en vivo, los Óscars podrán volver a verse en Max hasta el 13 de marzo.



Antes del comienzo de la ceremonia, el pre-show “Punto de encuentro” ofrecerá entrevistas con los nominados en su paso por la alfombra y el análisis de expertos comentaristas.

La presente edición del galardón se celebrará en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, Los Ángeles y reunirá a los artistas más destacados del mundo del cine del año pasado. Jimmy Kimmel, el presentador y productor ganador del Premio Emmy, regresará como el anfitrión de los Óscars por cuarta vez.

Además, Mahershala Ali, Emily Blunt, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Brendan Fraser, Ryan Gosling, Ariana Grande, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Ben Kingsley, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Melissa McCarthy, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Lupita Nyong’o, Catherine O’Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Issa Rae, Tim Robbins, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz, Forest Whitaker Michelle Yeoh, Ramy Youssef, Zendaya, entre otros, se sumarán como presentadores durante la ceremonia.

Los shows musicales en la noche de gala de los Premios Óscar



Los artistas que interpretarán las canciones originales nominadas al galardón, son: Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish y Finneas O’Connell; Scott George y los Osage Singers; y Ryan Gosling y Mark Ronson.



Las canciones que se podrán disfrutar en la noche de premiación, son las siguientes:

“The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” – interpretada por Becky G, con música y letras de Diane Warren.

“I’m Just Ken” de “Barbie”, interpretada por Ryan Gosling y Mark Ronson, con música y letras de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

“It Never Went Away”, de “American Symphony”, interpretada por Jon Batiste, con música y letra de Jon Batiste y Dan Wilson.

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon”, interpretada por Scott George y los Osage Singers, música y letra de Scott George.

“What Was I Made For?” de “Barbie”, interpretada por Billie Eilish y Finneas O’Connell, con música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Transmisión en vivo y en directo

En Latinoamérica, la completa cobertura de los Óscars comenzará con el pre-show “Punto de encuentro” en TNT y Max el próximo domingo a las 19 horas de Argentina. Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún vivirán la intimidad de la ceremonia entrevistando a las celebridades en su paso por la alfombra, y compartirán la información más importante de la premiación. Estarán acompañados por los comentarios de Ileana Rodriguez y Rafael Sarmiento, con la traducción de Flor Coianis y Carlos Arroyo.



La cobertura digital para redes sociales de TNT (@tntlatam en Instagram, Youtube, Tik Tok y @tntla en TW) estará a cargo de Daniela Aita.