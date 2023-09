La Orquesta Sinfónica de la UNC y el Coro Polifónico de Córdoba brindarán un concierto gratuito en la Sala de Américas del Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria). En esta oportunidad, el director invitado es Camilo Santostefano, ganador del Premio Konex 2019 en dirección coral.

El jueves 28 de septiembre de 2023, a las 20:30, los cuerpos estables compartirán el concierto “Un Requiem alemán" de Brahms con la participación de Cecilia Leunda como solista soprano y Federico Finocchiaro en barítono. La entrada es gratuita y el ingreso a la sala es por orden de llegada.

Programa:

“Ein deutsches Requiem. Un réquiem alemán” de Johannes Brahms

I. Selig sind, die da Leid tragen. Bienaventurados los que sufren.

II. Denn alles Fleisch es ist wie Gras. Entonces toda carne es como la hierba.

III. Herr, lehre doch mich. Señor, enséñeme.

IV. Wie lieblich sind deine Wohnungen. ¡Cuán hermosas son tus moradas!

V. Ihr habt nun Traurigkeit. Ustedes tienen ahora solamente tristeza.

VI. Denn wir haben hie keine bleibende Statt. Porque no tenemos aquí un lugar donde permanecer.

VII. Selig sind die Toten. Bienaventurados los muertos.

Solistas: Cecilia Leunda (soprano) y Federico Finocchiaro (barítono)

Director invitado: Camilo Santostefano

Director artístico: Hadrian Avila Arzuza

Reseña Réquiem alemán

Sobre la base de una selección de textos bíblicos, Johannes Brahms compone su "Réquiem, alemán", un formidable testimonio de redención, a la vez una obra cumbre de la música sacra universal.

El Coro Polifónico de Córdoba y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba se unen por primera vez para la interpretación de la célebre pieza, bajo la dirección general del maestro Camilo Santostefano.

Respecto a la obra, el maestro Guillermo Scarabino comenta: "Es la más extensa de Brahms, y un rasgo peculiar que la caracteriza es que, no obstante haberla denominado réquiem, el compositor no utilizó el texto latino de la ´Missa pro defunctis´ propio de la liturgia católica, sino que seleccionó una amplia colección de versículos de diversos libros de la Biblia traducida por Martín Lutero y los integró en una nueva construcción textual que adquiere renovada significación" (El motivo de la Redención en el Requiem de Brahms: aproximación hermenéutica, UCA, 2011). Aunque Brahms no dio indicios, existen versiones según las cuales el compositor probablemente haya tenido la intención de escribir una misa de difuntos a raíz de la muerte de su madre, o por el fallecimiento de su amigo, Robert Schumann. Incluso se cree que las voces solistas de soprano y barítono representan a la madre y el amigo. Lo cierto es que el genial compositor del romanticismo quitó de la pieza el segmento dedicado al Juicio Final, reforzando de ese modo una celebración de la vida antes que la tristeza por la muerte. Uno de los textos escogidos, dice: "Felices los afligidos, porque serán consolados. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones", Evangelio según Mateo.

Más información

Camilo Santostefano. Director Coro Polifónico de Córdoba

Nacido en Buenos Aires en 1976. Premio Konex 2019 mención Dirección Coral. Profesor de Guitarra (Conservatorio de Morón) y Lic. Dirección Coral (UNA) y estudios de Posgrado en la UNCUYO. Fundador y director de MusicaQuantica Voces de Cámara, del Coro Carlos López Buchardo de la Universidad Nacional de las Artes y de Lírica Lado B, compañía dedicada al estreno de óperas en Argentina. Director del Coro de Alumnos, el Coro de Cámara Amadeo Jacques y de la Orquesta Académica del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entre 2019 y 2022 reside en Austria dirigiendo los coros Gumpoldskirchner Spatzen, Cantilena Frauenkammerchor y Melange Vocal Wien.

Ha sido premiado a nivel nacional e internacional.

Director invitado de diferentes organismos corales y orquestales en Gales, Colombia, EEUU, Austria y Argentina. Dictó cursos, capacitaciones y conferencias en Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, EEUU y Gales.

Profesor de Dirección Coral en el Conservatorio A. Piazzolla y en el ESEAM J.P. Esnaola, ambos de Buenos Aires.

María Cecilia Leunda. Soprano

Realizó sus primeros estudios musicales en la Escuela de Niños Cantores Domingo Zípoli y en la U.N.C. Realizó estudios de perfeccionamiento en Canto y Dirección Coral en el Instituto Universitario Nacional del Arte en Buenos Aires. Se perfeccionó en Técnica vocal y pedagogía del canto con Horacio Amauri Pérez. Ha concretado varios estrenos mundiales de compositores argentinos. Se desempeñó como directora, asistente de dirección y asistencia técnica vocal de Coros y grupos vocales. Es integrante estable del Coro Lírico de la provincia de Córdoba, Entre los roles más importantes que ha abordado se pueden contar a Doña Elvira en Don Giovanni de Mozart (2019), Cio-cio-san en Madame Butterfly (2022/2023) y Suor Angélica de Puccini 2023.

Federico Finocchiaro. Barítono

Inició sus estudios de técnica vocal con Manuela Reyes y Marta Wisch, para luego continuar con Oscar Galvez Vidal, y actualmente con Patricia Gonzalez y Alejandra Malvino. En el año 2003 recibe el título de Profesor de Artes en Música de Collegium. Fue becario en Buenos Aires en la Fundación Música de Cámara en Buenos Aires.

Ha interpretado roles destacados de las más afamadas óperas, como así también abordó un amplio repertorio sinfónico coral y oratorios.

Actualmente se desempeña como integrante del Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba.