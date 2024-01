Conoce a los protagonistas de 'El problema de los 3 cuerpos' en la nueva serie de Netflix

Llega la nueva serie de Netflix "El problema de los 3 cuerpos", un misterio que atraviesa géneros; de los creadores David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo.

La plataforma de la N roja, dio a conocer el tráiler oficial y realizó una presentación especial en el CES de Las Vegas, en Estados Unidos.

Mirá quiénes son los personajes y el elenco que los interpreta

Jess Hong es Jin Cheng



Miembro de los "Cinco de Oxford", un grupo de jóvenes científicos de Oxford. Genio de la física teórica con una sed insaciable de respuestas sobre los mayores interrogantes del universo. Su curiosidad podría ser su mayor fortaleza, si no su perdición.

Jovan Adepo es Saul Durand



Miembro de los "Cinco de Oxford", un grupo de jóvenes científicos de Oxford. No menos dotado pero mucho menos centrado que sus compañeros, Saul es un ayudante de investigación de física que no ha alcanzado todo su potencial. Cuando se le presente el reto definitivo, ¿lo superará?

Eiza González es Auggie Salazar



Miembro de los "Cinco de Oxford", un grupo de jóvenes científicos de Oxford. Auggie, pionera de la nanotecnología, se dedica a resolver problemas reales ahora, no teóricos en el futuro. Fuerte y visionaria, es un objetivo natural para los enemigos de la humanidad.

John Bradley es Jack Rooney



Miembro de los "Cinco de Oxford", un grupo de jóvenes científicos de Oxford. Grosero, franco y adorable, Jack utilizó su licenciatura en Física para desarrollar un imperio de botanas.

Alex Sharp es Will Downing



Miembro de los "Cinco de Oxford", un grupo de jóvenes científicos de Oxford. Will, profesor de física de sexto año, recibe una noticia que le cambia la vida y le obliga a reconsiderar su lugar en el universo.

Zine Tseng y Rosalind Chao como Ye Wenjie



Ye Wenjie, prodigio de la astrofísica, se siente sola en el universo tras haberlo perdido todo durante la Revolución Cultural china. Una decisión que tomó en los años sesenta resuena a través de los siglos y puede que aún se oiga en el fin de los tiempos.

Ben Schnetzer y Jonathan Pryce como Mike Evans



Ambientalista apasionado convertido en un magnate petrolero multimillonario.

Liam Cunningham es Thomas Wade



Wade, el carismático líder de la operación de inteligencia de élite más importante del mundo, es el mejor pensador global. En su juego, la gente es un accesorio, y sus audaces tácticas tienden a dar resultado.

Marlo Kelly es Tatiana



Criada desde su nacimiento en la organización de Mike Evans, Tatiana ha dedicado su vida a acoger a los marginados... por todos los medios.

Sea Shimooka es Sophon

Un avatar que aparece en un misterioso juego de realidad virtual dentro de la serie.

Saamer Usmani es Raj Varma



Raj, oficial de la marina y de familia militar, está profundamente comprometido con su trabajo. Su relación con su novia, Jin, corre el riesgo de convertirse en un daño colateral en su misión.

Eve Ridley es Follower



Un personaje de 9 años con el que se encuentra Jin en el juego de realidad virtual.

Los asistentes a la experiencia inmersiva de El problema de los 3 cuerpos en el CES de Las Vegas fueron de los primeros en ver el tráiler y ser transportados al misterioso mundo de la serie de una forma divertida y experiencial, una demostración de esta fuerte apuesta a una serie que atraviesa géneros.



Los creadores David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo asistieron a la presentación del tráiler.

El problema de los 3 cuerpos se estrena globalmente el 21 de marzo, sólo en Netflix.

Mirá el tráiler oficial:

Sobre “El problema de los 3 cuerpos”

China, años sesenta. La fatídica decisión de una joven llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos brillantes del presente. Mientras las leyes de la naturaleza se manifiestan ante sus ojos, cinco ex colegas se reúnen para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

David Benioff y D. B. Weiss (Game of Thrones) son los showrunners y productores ejecutivos. Alexander Woo (El terror: Infamia; True Blood: Sangre verdadera), quien cocreó la serie con Benioff y Weiss, también es guionista y productor ejecutivo.



Bernadette Caulfield (Game of Thrones; Los expedientes secretos X) es productora ejecutiva. Rian Johnson (Knives Out: Entre navajas y secretos; Star Wars: Los últimos Jedi), Ram Bergman y Nena Rodrigue son productores ejecutivos para T‑Street.