Su hablar es pausado y tranquilo; tiene el aplomo de quien ha dado todo de sí para llegar a donde llegó, a donde siempre soñó llegar: a ser el Campeón Nacional del Malambo de Laborde, un título preciado por cada niño, adolescente o joven que se presenta a competir en “el más argentino” de los Festivales.

Mauro Dellac nació hace 31 años en Maquinista Savio, partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires y allí comenzó con sólo 8 años a bailar folclore, dando el puntapié inicial para una carrera que lo consagraría como el mejor de su rubro hace exactamente un año, en la localidad del sudeste cordobés.

En enero pasado, este bonaerense empecinado que compitió en 2016 y 2018, logrando en esas dos oportunidades ser subcampeón, finalmente obtuvo su máximo anhelo: tras participar con una bella y destacada interpretación de malambo sureño, se llevó el título mayor.

Mirá el emocionante momento de su consagración:

En diálogo con cba24n.com.ar, Dellac dijo que está muy feliz por todo lo vivido este año, como Campeón Nacional de Malambo, y sobre todo, por la participación que tuvo en la emblemática apertura de la 56° edición del festival.

“La verdad que fue una apertura hermosa; la viví el minuto cero hasta que terminó porque creo que amo el folclore. Desde los 8 años que bailo. El folclore a mí me dio una vida diferente, una vida sana, una vida sincera, humilde con muchos valores, y creo que ahí está mi mi incentivo”, sostuvo el campeón en referencia a la cantidad de veces que compitió en Laborde para lograr su sueño.

En la misma línea, remarcó los valores que le dio la danza, recordando a su profesor que de niño le decía “a tal hora hay que llegar; a tal hora hay que bailar; a tal hora que estar preparado para ensayar. Hay que ser respetuoso. Hay que estar adecuado arriba del escenario”, expresó.

Y remarcó: “son valores que yo los traslado a la vida. Los valores de nuestra danza, de nuestro folclore, de nuestra querida Argentina”.

Mirá la presentación con la cual Dellac se consagró campeón el año pasado:

El actual campeón de malambo, que deberá entregar los honores a quien lo sucederá el próximo sábado 13 de enero, contó que cuando de pequeño comenzó a bailar en el Ballet Folclórico donde participaba, había zapateo, pero no malambo.

“Yo era más del lado del baile (…) Con el tiempo empecé a notar que había ramas de Malambo; empecé a aprender que había estilizaciones; empecé a aprender que también se trabajaba lo tradicional de nuestra de nuestras danzas; también empecé a ver qué era un conjunto, un solista, un combinado …y siempre quise hacer bien todo”, relató Dellac.

-¿Mucha autoexigencia?

-Mucha. Pero desde el lado del placer, no desde la competencia, ni del lado “yo quiero ser mejor que mi compañero”.

En esa línea, el actual campeón sostuvo que lo que le genera el folclore es placer: “Siento una zamba, siento una chacarera. Siento lo que sienta de lado del folclore a mí me recorren la piel, se me brota la piel de gallina y eso es lo que a mí me impulsa a ser así”, destacó Dellac con mucha humildad. Y claramente eso es lo que transmite cada vez que sube a un escenario.

“Es lo que lo que siento y y me gusta poder expresarlo. Esta oportunidad que me dieron y esta oportunidad en la vida también; poder tener este espacio y este momento que -más allá de que me lo hayan hecho a mí- la apertura (del festival) también se enfocó con la historia de Laborde, que a mí me emociona también mucho más. De chico veía Laborde y decía ‘algún día quiero estar ahí’ y ese día estoy acá. Es como que no caigo, no comprendo. Realmente es un sueño”, culminó el Campeón Nacional de Malambo.

Mirá la nota completa: