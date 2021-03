La historia de las telecomunicaciones y puntualmente la telefonía en Argentina tiene como protagonista, sin dudas, a Marita Monteleone. Aunque muchos puedan no conocerla, no es riesgoso decir que a su voz la escuchó casi el total de la población del país, al menos una vez.

Frases como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio”, “La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada” o "La característica recibida es inexistente" son apenas algunas de las que se fueron popularizando en distintos llamados telefónicos desde hace tres décadas, cuando grabó por primera vez este tipo de mensajes y por los que recibió este cordial apodo de “La voz del teléfono”.

Y esa voz está arraigada al inconsciente colectivo de un país que la ha escuchado en tantas comunicaciones.

Repasamos lo que dejó la entrevista realizada en el programa El Descompresor, por Radio Universidad.

¿Cómo llegó a ser la voz con la que se contactó un país entero?

“En 1988 estábamos en la bodega del café Tortoni. Yo estaba cantando de la mano del Leonel Godoy, que hace poquito se fue y es un referente de mi carrera, y Leonel me invita a cantar”, relata recordando el puntapié inicial de estas grabaciones que hacen historia.

“Y resulta que esa tarde estaba Tito Da Costa en la bodega, locutor, y me presenta al ingeniero Héctor Cristiani de ENTel”, cuenta Marita recordando ese primer contacto con un responsable de la firma encargada por esos años de la telefonía en el país.

Y así fue como llegó Marita a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). El propio ingeniero, relata, le comenta en esa oportunidad que la empresa había realizado un casting con una docena locutores y locutores. Buscaban una voz para grabar las centrales telefónicas de respuesta pero aseguraba ese ingeniero: “No estamos conformes”.

Así fue que ella fue convocada al día siguiente y prácticamente no medió prueba para que el equipo de la empresa ENTel se convenciera que esa potente, clara y entrenada voz se iba a convertir en “La voz del teléfono”.

Y así cuenta Marita que grabó múltiples textos, recordando por ejemplo “el servicio de despertador” y tantas frases en distintas instancias telefónicas, incluso de los 0800 y 0810. "Fui la primera mujer en el mundo que entró en el libro de récords Guinness por grabar la guía de teléfonos para el 110, 214 mil archivos de Word, en un año y nueve meses de trabajo", recuerda como uno de los mayores desafíos de su carrera.

En este marco, al ser consultada por “la impronta” que le puso a su voz para grabar esos mensajes, afirmó: “Quise que se enteraran, quise ponerle mi firma, era como cantarlo sin salir cantado”.

“Hoy muchos me quieren imitar. Muchas chicas que salen en TikTok me imitan y me encanta”, culminó.

Mucho más que una voz en el teléfono

En el programa El Descompresor la presentaron, justamente, con todas las habilidades y facetas que conforman la vida profesional de Monteleone: cantante, locutora, productora y escritora.

Su trayectoria en la radio y como cantante de tango, son los ámbitos en los que pulió su entradora y potente voz, la que con carisma y profesionalismo logró cautivar públicos y audiencias.

Por estos días ella sigue totalmente en tareas, con una clara capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Usa redes sociales y aprovechó la virtualidad para llegar a toda la geografía en estos tiempos de pandemia. Participa en Radio La Red tras su paso por grandes emisoras como Radio El Mundo.

Con más proyectos, un libro en camino, nuevas ideas, ganas de expresarse y comunicar. Así es Marita Monteleone hoy.

