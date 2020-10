Hay pocos casos de perros que hayan hecho historia.

En la realidad, la legendaria perrita rusa Laika en el también legendario Sputnik de la carrera del espacio.

En el cine, el yanqui Rin Tin Tin.

Laika fue una solita. Rn Tin Tin, fueron varios con el mismo nombre.

Y como siempre es importante lo que se cifra en el nombre . Laika quiere decir ladradora.., y Rin TIn TIn….Rin TIn TIn…

Yo también tuve un perro que me regalara una compañera de trabajo, que si sólo hizo historia en mi corazón, su nombre me llevó a la Historia, así, con mayúsculas.

Cuando vi allá por los 70 “Yawar Mallku” (“Sangre de cóndor”) del boliviano Jorge Sanjinés , leí en el pequeño e ilustrativo panfletito en el que Daniel Salzano escribía semblanzas del director y pinceladas de la peli, que el mismo autor tenía otra peli llamada “Ukamau”. Y que el quechua Ukamau quiere decir “Así es”.

Inmediatamente mi perrito quedó bautizado.

Más tarde fue que leí que la tríada fundamental de Sanjinés, se completaba con “Aysa.”.

Al tiempo, en un asado en la casa de mi compañera, conocí a la mamá de mi “Ukamau”.

Hermosa era y pregunté cómo se llamaba.

Cuando me dijeron “Aysa”, ahí comprendí que si hay perros que hacen historia….

Los hermanos bolivianos volvieron a creer en su historia desde el domingo pasado.

No me digás que vos no crees en la mía.

Y obviaste el “Creo que sí”. “Sí”, dijiste.