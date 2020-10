El 23 de Octubre de 1951 nace Juan José “Juanjo” Domínguez, en la localidad de Junín, Provincia de Buenos Aires. Músico guitarrista y compositor.

A lo largo de su carrera tuvo también el privilegio de desempeñarse musicalmente junto a Ada Falcón, María Graña, Roberto Polaco Goyeneche, Horacio Guarany, Armando Manzanero, Chango Nieto y Juan Darthés.

Obras: Alegre litoral – Alfredeando – Canción para mi guitarra (con Horacio Guarany) – Eterno – Faseando – Imagen – Manhattan (con Horacio Guarany) – Miranda – Pantaloneando, entre otras.

Domínguez fue un verdadero virtuoso de la guitarra. Falleció en febrero de 2019

Juanjo Domínguez - "La Cumparsita" (TV Japón) HD

Cumple 69 años. Carlos Alberto García nació en Ciudad de Buenos Aires, el 23 de octubre de 1951, conocido por su nombre artístico Charly García es un cantautor, compositor, músico y productor. Con una vasta y reconocida carrera, formó y encabezó dos de las bandas más populares en la historia del rock argentino: Sui Géneris en la década de 1970 y Serú Girán en la década de 1980; además de la banda de rock progresivo La Máquina de Hacer Pájaros y el grupo de folk rock PorSuiGieco, ambas también en la década de 1970. Desde la década de 1980, García ha trabajado principalmente como músico solista, siendo sus instrumentos principales el piano, la guitarra y el teclado.

#BiosCharly (Parte 1) | Biografía de Charly García | National Geographic

Vemos la segunda parte del documental en el cumpleaños de Charly...

#BiosCharly (Parte 2) | Biografía de Charly García | National Geographic

Cumple 80 años. El 23 de octubre de 1940, nació en Brasil el ex futbolista, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Jugó en el Santos, en el Cosmos de New York y en la Selección de su país, donde ganó tres Mundiales. La leyenda cuenta que marcó 1281 goles en 1356 partidos.

PELÉ: BIOGRAFÍA EN 3 MINUTOS

El 23 de Octubre de 1977 falleció Hugo Díaz, en la Ciudad de Buenos Aires. Compositor e intérprete de armónica de origen santiagueño. Había nacido el 10 de agosto de 1927.

De formación intuitiva, tocaba también violín, piano y contrabajo, pero aparentemente no sabía leer música.Con la armónica fue un artista singularísimo caracterizado por un admirable “swing” y una forma sincopada y rítmica, unida a personalísimos efectos que le ganaron enorme prestigio.

Obras: Chacarera de la siesta - La Curiosa - Milonga para una armónica - Selva Porá - Zamba del Ángel (con Ariel Petrocelli), entre otras.

Hugo Diaz - Merceditas

Cumple 71 años: Oscar Martínez nació en Buenos Aires, el 23 de octubre de 1949,​ es un actor, autor y director de teatro argentino. Recibió el Premio Konex de Platino en 2001 por su trayectoria como actor de teatro en la última década y en 1991 como actor de comedia de cine y teatro.

En septiembre de 2016, con ocasión del 73.° Festival Internacional de Cine de Venecia, fue galardonado con la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en la película El ciudadano ilustre. Es también escritor.

Otras películas: Asesinato en el Senado de la nación; El nido vacío; Relatos salvajes; Vivir dos veces; El cuento de las comadrejas; Inseparables, de la que elegimos esta escena...

Rodrigo de la Serna y Oscar Martinez, y el bombon asesino de clásico.!!!

Federico José Moura nació en La Plata el 23 de octubre de 1951 y murió en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1988, fue un músico, cantautor, compositor, productor discográfico y diseñador de ropa argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano.

Líder de Virus, banda de rock fundamental dentro del estilo musical new wave de los años 1980 en Sudamérica.​ Tuvo un rol importante dentro de la música popular, ya que su banda dio una apertura a otros estilos e incorporó la electrónica y letras camufladas en sus canciones de rock.

1988 última presentación de Federico Moura en TV.

El 23 de octubre de 1947, el médico argentino Bernardo Houssay recibió el Premio Nobel de Medicina.

Argentina Premios Nobel: Bernardo Houssay - Canal Encuentro HD

Se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.

Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil

Cumple 60 años. Gabriel Eduardo Goity nació el 23 de octubre de 1960 en Buenos Aires, es un actor y humorista de teatro, cine y televisión.

"Soy un mozo que trabaja de actor", el Puma Goity contó que le encantaría trabajar en gastronomía

