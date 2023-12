Desde hace seis meses, la periodista, escritora Cristina Wargon, autodifinida como porteña por origen y cordobesa por adopción dirige la revista “Humor a la Wargon”, que con un formato atractivo y temas de interés llega cada quince días “on line” a sus lectores .

Periodistas que fue acuñando de talleres de escritura periodística realizados en distintos puntos del país y de otros contactos laborales y amistosos conforman un “staff” variopinto y sumamente preparado que desarrolla temas de actualidad con la linea humorística que caracteriza a quien comanda la publicación.

El camino de la conversión:

La aventura de “Humor a la Wargon” comenzó cuando su actual pareja el “Vikingo” Zárate, “¡20 años menor ! quien vino a romper la ”tradición" de maridos 20 años mayores que yo, me contactó para ofrecerme hacer “un sitio web”. “Una vez que entendí de qué se trataba, comencé a convencerme de que hoy todo pasa por el mundo digital.

“Estamos en un momento histórico de transición y quiebre, pasando de la era del papel a la era digital que, te guste o no, te acostumbres o no, llegó para quedarse y todos en mayor o menor medida la estamos manejando, tenemos una parte de nuestra vida, que querramos o no es digital”, reflexiona Wargon.

Y continúa: "La cultura de hoy es digital y no hay vuelta que darle, entonces las opciones que tenemos en especial las personas mayores es: o me quedo llorando porque la mitad de las cosas no las entiendo, o le meto para adelante, porque si no, necesariamente vamos a estar al costado y yo decidí meterle para adelante, aún reconociendo mis limitaciones, reflexiona. Y agrega: “Hay que tener un sobrino o un nieto a mano para que te ayuden”.

En este camino se suman las anécdotas porque como reconoce y cuenta: “Tengo experiencia en publicaciones de revistas, pero pensé: cómo hacerla digital, si a mí tocar el timbre me da trabajo”. “No tenemos formación tecnológica para un emprendimiento de esta naturaleza, pero, mirá lo que es la vida, a la vejez viruela, tengo una pareja el ya mencionado Vikingo Zárate, que es CEO en computación, es quien hace toda la diagramación y es un entusiasta”.

Luego se armó una redacción virtual porque trabajamos a distancia, yo desde Mendiolaza y el resto desde su propio lugar, nos “juntamos” una vez a la semana.

“Hemos formado un equipo de primera que proviene de diversos puntos del país” sigue relatando la periodista querida y recordada por sus años en el Tiempo de Córdoba, en las Revistas Hortensia y luego Humor, en Radio Universidad de Córdoba, sólo por mencionar algunos de sus fuertes contactos con esta ciudad.

Y puntualiza: “La revista tiene varias condiciones, la primera: va a ser de excelencia; la segunda: no va a hablar de política de actualidad porque sale cada quince días y pierde vigencia; tercero: el humor escatológico no es lo mío, tiene humor irónico, fino. Últimamente hemos agregado chistes de humor político porque la época dura que vivimos así lo pide para poder vivirla más amablemente”.

Quiénes escriben en “Humor a la Wargon”:

Liz Marino, de CABA; Mónica Gervasoni, periodista todoterreno y secretaria, de Buenos Aires; Lidia Poggio, escriber sobre “la quinta edad”; Leonardo Silveira, nacido en Uruguay; Gabriel Steinberg, standapero, cazador de historias; Penny, de Liverpool, correctora; Juanpa, nacido en Burzaco, humorista, actor; Timoteo Sarasa, con ese apellido podemos imaginar por dónde marchan sus artículos; Dànae Madeira, cosechadora de memes, de San Marcos Sierras; Ben Hamin, escribe sobre cine y similares; Andrés Pisauri, sicólogo informático y Diógenes Altonabo, diseño WEB, entre otros.

A la gorra

La revista funciona a la gorra virtual y como detalla el último número, “llegar a la media docena les costó un huevo y por el momento nadie cobra un mango", “nos cuesta pagar por lo que recibimos on line", reflexiona la directora, "no estamos acostumbrados todavía”. El modo de hacer el aporte es muy sencillo y los importes sugeridos son variados.

Para todos

La publicación tiene un diseño atractivo, es de fácil acceso, incluso para los “analfabetos tecnológicos”, los temas son variados, los textos ágiles y de lectura sencilla, ojo, no confundir con vulgares. Y tienen el sello de la Wargon, que te hace reir y pensar, que parece nadar en la superficie y sin embargo te lleva a las profundidades.

Facilitamos contactos:

Escuchá la entrevista completa con su historia de amor incluída, haciendo click AQUÍ.

El reportaje se realizó en el programa Susana y amigos que se difunde los sábados de 9 a 13 hs por Radio Universidad Nacional de Córdoba, 580 AM; también se escucha por la app SRT Play o a través de esta página web: Cba24n.com.ar

Si querés chusmear el número 6 de la revista hacé click AQUÍ.

Y si querés ver todos los números publicados hacé click AQUÍ

Más fácil no te la podemos hacer.

Recordamos que, además de participar en los medios mencionados, Cristina Wargon trabajó durante años en medios radiales de Buenos Aires y publicó nomerosos libros entre los que se cuentan estos títulos:" El Descabellado Oficio de Ser Mujer", “Oíd Mujeres el Grito Sagrado” y “Mujeres por la Mitad de la Vida”, entre otros.