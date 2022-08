Todos los instrumentos ya están afinados para vivir y vibrar con Rock in Rio, el festival más importante de esta parte del mundo. Los nombres estelares de Coldplay, Guns N' Roses, Dua Lipa, Iron Maiden y Justin Bieber, entre otros, animarán el reencuentro de Río de Janeiro con la música, un amor que se inició hace 37 años.

En la anterior nota brindamos los detalles de la programación de los primeros cuatro días, es por eso que ahora detallamos los últimos tres días. El viernes 9 de setiembre será la jornada donde el grupo de rock brasileño más importante de la actualidad se presentará. Hacemos referencia a Capital Inicial, que tras la desaparición del grupo Aborto Elétrico, una parte de los ex miembros se dividieron y, luego, fusionaron con integrantes de la Legión Urbana, para consolidarse como un referente del rock brasileño. Incluso uno de sus hit es “A sua manera”, que es la versión archiconocida en nuestro país que creó Gustavo Ceratti y Soda Stereo, que en Argentina tiene el nombre De música ligera.

El 10 de septiembre el cierre estará a cargo de Coldplay, la banda británica de pop rock formada en Londres en 1996.​ Está integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Es uno de los grupos más relevantes de la década de los 2000, los 2010, y la actualidad.

Los primeros trabajos de Coldplay hicieron que la banda fuera comparada repetidas veces con artistas como Radiohead, Oasis, INXS, U2 y Travis. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo "Yellow", seguido por su álbum debut, Parachutes (en el 2000), que fue nominado a los Premios Mercury.

Dua Lipa estará en Brasil

El 11 de setiembre será el turno de Dua Lipa. Cantante, compositora, modelo y actriz británica de origen albanokosovar, quien nació el 22 de agosto de 1995 en el distrito de Westminster de la ciudad de Londres​.

Hija primogénita de un matrimonio de refugiados albano-kosovares, Dukagjin Lipa y Anesa Rexha de Pristina, quienes se trasladaron a la ciudad de Londres y se establecieron en la capital británica en 1992 por la época en que tuvo lugar el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia, un territorio que constituía la antigua Yugoslavia, del cual era originaria su abuela materna, que fue una de las causas que suscitaron su emigración, además del interés de sus padres por culminar sus estudios.

A su llegada a Inglaterra, Dukagjin consiguió empleo en una compañía productora de festivales de música, como Glastonbury y Reading, que le permitió realizar sus estudios de marketing en la Chartered Institute of Marketing (CIM). Por su parte, Anesa se especializó en turismo, y de su matrimonio con Dukagjin, tuvieron dos hijos más: Rina, en mayo de 2001, y Gjin, en diciembre de 2005, quienes se criaron junto con su hermana mayor en el noroeste de Londres.

Dua Lipa heredó el gusto musical de su padre, quien fue el vocalista y guitarrista de la banda de rock kosovar Oda, que se desintegró en el año 1998, luego de la publicación de su último álbum, aunque doce años más tarde, volvió a reunirse durante un corto tiempo con una versión de la canción «Era», original de la banda Gjurmët.

Dukagjin siempre mantuvo su interés por la música y solía tocar en casa obras de su autoría y canciones populares de artistas como David Bowie, Bob Dylan, Radiohead, Sting, The Police y Stereophonics. En ese ambiente familiar se crió Lipa, y su talento musical se manifestó muy temprano.

Sus estudios primarios incluyeron lecciones de música y el instrumento en el que aprendió sus primeras nociones musicales fue el violonchelo, aunque dejó de tocar porque se le hacía difícil trasladarlo a casa debido a su baja estatura. Cuando hizo una audición para ingresar en el coro de la escuela, su voz era demasiado baja para alcanzar las notas altas y el facilitador no permitió su admisión argumentando que sus capacidades vocales no estaban lo suficientemente desarrolladas.

Comenzó a recibir clases de canto los fines de semana en la Escuela de Teatro de Sylvia Young en Londres. Cuando tenía once años, al tiempo que terminó la escuela primaria, se mudó junto con su familia a Pristina, la capital de Kosovo,​ una vez lograda la independencia.

El jueves 8 de septiembre será el día de la presentación de Guns N' Roses. Los chicos han cambiado su look, pero siguen vigentes en el universo musical. Axel que ya peina canas con sus 60 años y sus compañeros serán el broche de oro del festival esa jornada. En nuestro anterior informe publicamos los artistas que estarán los primeros días del festival, ahora hacemos lo mismo con las últimas jornadas.

9 DE SEPTIEMBRE

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol, y Capital Inicial.

Palco Sunset: Avril Lavigne y 1985: A Homenagem

New Dance Order: Neelix, Blazy, Paranormal Attack, Vegas, Rica Amaral, Aly & Fila, Antdot y Meca.

Rock District: Badauí, Deia Cassali, Rock Street Band, Cia Nós Da Danca, Eletrika y Rodrigo Sha.

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá y Betta.

10 DE SEPTIEMBRE

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille y Djavan.

Palco Sunset: Ceelo Green

New Dance Order: Kaskade, Jetlag, Curol, Gabriel Boni, Makj, The Fish House, Chemical Surf, Bruno Be Vs Fancy Inc y Alexis Bcx.

Rock District: All Stars Rock Band, Thiago Fragoso, Rock Street Band, Cia Nós Da Danca, Eletrika y Rodrigo Sha.

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá y Betta.

11 DE SEPTIEMBRE

Palco Mundo: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo.

Palco Sunset: Ludmilla, Macy Gray, Elza Vive! Homenaje a Elza Soares! y Liniker Convida Luedji Luna.

New Dance Order: Anna, Eli Iwasa, Blond:Ish, Ella De Vuono, Anabel Englund, Aline Rocha y Mary Olivetti.

Rock District: Di Ferrero, Flausino E Sideral Cantam Cazuza, Rock Band, Thiago Fragoso, Rock Street Band, Cia Nós Da Danca, Eletrika y Rodrigo Sha.

Supernova: Priscilla Alcantara.