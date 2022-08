Se estrena "La casa de los tíos", un documental sobre una historia familiar en Río Ceballos. Se podrá ver en la ciudad de Córdoba y Río Ceballos. Ya tuvo su estreno en Rosario y en Trelew.

El film fue realizado por Verónica Rossi, en el montaje y Mariano Ravier, en el guion y dirección de "La casa de los tíos", su ópera prima.

Sobre el documental

"A la juventud no se la mata". Mariano crece arropado en esta frase, como el legado más sustancial que recibe de sus tíos. Ocho años después de la muerte de su tía Hilda, regresa a la casa para vaciarla. No hay nadie más que pueda realizar esta tarea. La casa de los tíos es un lugar donde recuerdos y fantasmas le disputan la memoria de un país ante la destrucción del paso del tiempo.



El 22 de agosto se cumplieron 50 años de la feroz masacre de Trelew. El documental fue realizado por dos rosarinos sobre un hogar con mucha historia en Río Ceballos. Miguel e Hilda Polti vivieron la desgracia del asesinato de uno de sus hijos en Trelew y de su otro hijo en un enfrentamiento policial en Córdoba. A pesar de las tragedias y trascendiendo el dolor, ellos abrían las puertas de su chalet a decenas de vecinos y familiares, y brindaban documentaciones valiosas a HIJOS Córdoba, el Archivo de la Memoria y el Parque de la Memoria de Río Ceballos.



El film se exhibe el 2 de septiembre a las 19, en el Archivo Provincial de la Memoria de la ciudad de Córdoba (Pje. Santa Catalina 66) y en Río Ceballos, ciudad donde transcurre la historia de aquella particular vivienda.



"Los hermanos y primos de mariano fueron muy generosos en este documental, participaron de forma indirecta en un apoyo que fue clave para realizarlo", destacó Verónica Rossi sobre esta realización que "no hubiera sido posible sin su apoyo". En 2019 ganó la beca del Fondo Nacional de las Artes y también la beca del Plan Fomento de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura de Santa Fe.



"Llegamos a rodar las últimas escenas extras antes que comience la pandemia, en enero de 2020. Cuando se produjo el cierre total me dediqué a hacer el montaje en casa, en un proceso muy laborioso", recordó Verónica Rossi, en una entrevista que brindó al medio Mirador.



También, compartió cómo se trabajó en el encierro pandémico, Verónica dijo: "El hecho de estar dentro de casa nos dio más posibilidades de estar en el documental, y también para generar presión de conseguir recursos económicos junto a Mariano, ya que él es sonidista de espectáculos públicos y estuvo más de un año sin trabajo. Fue una excusa creativa que nos sirvió para canalizar la incertidumbre en el proyecto de películas".



Los 50 años de Trelew



Verónica Rossi contó que desde una historia familiar y singular, busca también abonar a la memoria de los 50 años de ocurrida la Masacre de Trelew, ya que uno de los primos del realizador Mariano Ravier fue una de las 16 víctimas fusiladas.



El documental formó parte del acto oficial a 50 años de la Masacre de Trelew en dicha ciudad. Allí tuvo su estreno oficial.



El 15 de agosto de 1972 sucedió la histórica fuga de presos políticos del Penal de Rawson, Chubut, organizada por las organizaciones político-militares Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. Un primer grupo de solo seis militantes fue el único que logró concretar el plan con éxito, el segundo grupo, de 19 personas, quedó varado en el aeropuerto, mientras que un tercer grupo planificado nunca alcanzó a fugarse del penal.



Las 19 personas fugadas se rindieron el 16 de agosto ante los efectivos militares al no llegar a tiempo a escapar en un avión, y pidieron garantías públicas por sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.



Entonces fueron llevados detenidos a la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, y en la madrugada del 22 de agosto fueron fusilados por guardias de la Marina, dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. De los 19 solo sobrevivieron tres, los cuales posteriormente fueron también desaparecidos, ya en el marco de la dictadura militar del '76.

